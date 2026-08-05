Intenso ciclone atinge a Região Sul: alerta de temporais, ventos de 100 km/h e linha de instabilidade

Semana marcada pela formação de um intenso ciclone que afeta o Sul do Brasil. A frente fria associada a ele deixa alerta para ocorrência de temporais, ventos de 100 km/h e linha de instabilidade com potencial para transtornos.

Um intenso ciclone começa a se formar nas próximas horas sobre o sul da América do Sul. O sistema de baixa pressão se intensificará de maneira rápida e poderá ganhar o adjetivo de “ciclone bomba”. Além disso, a frente fria associada a este sistema avança pelo Sul do Brasil a partir desta quinta-feira (6).

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Há alertas para temporais, chuvas intensas, queda de granizo, fortes rajadas de vento com potencial para superar os 100 km/h, além do avanço de uma linha de instabilidade. Ou seja, há riscos de transtornos para áreas da Região Sul e outras áreas do país. Veja mais informações e detalhes.

Intenso ciclone se forma e deixa Sul em alerta

Nesta quarta-feira (5), pancadas de chuva já estão previstas para cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em pontos isolados, a precipitação poderá ocorrer com forte intensidade e vir acompanhada de trovoadas, com potencial para provocar transtornos locais.

Rajadas de vento previstas para a tarde de quinta (6). Modelo ECMWF mostra o aumento gradual da intensidade dos ventos.

Ao longo da madrugada e manhã de quinta-feira (6), o tempo segue com variação de nuvens e pancadas pontuais pelo Sul do Brasil, além do sul de Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Nesse período, o ciclone se encontra em processo de formação, consolidando-se no decorrer da tarde.

Com isso, os ventos já começam a soprar com mais força sobre o Rio Grande do Sul, com rajadas variando entre 30 km/h e 70 km/h, alcançando também áreas de Santa Catarina e do Paraná.

Precipitação nebulosidade e pressão a nível médio do mar na tarde desta quinta-feira (6).

A frente fria avança de maneira rápida e, no início da noite de quinta (6), chega com força ao território gaúcho. As chuvas intensas virão acompanhadas de trovoadas, descargas elétricas, fortes rajadas de vento e risco de queda de granizo, acendendo o sinal de alerta no estado.

Ainda no final da noite de quinta-feira (6), uma faixa de nuvens e tempestades organizada em linha de instabilidade se estabelece. No sul do Rio Grande do Sul, os ventos podem superar a marca dos 100 km/h.

Mapa de densidade de raios msotra áreas com maiores chances de tempestades. Além disso, é possível observar a linha de instabilidade sobre Argentina, Paraguai e Sul do Brasil.

Essa linha de instabilidade avança também pelo nordeste da Argentina, Paraguai, oeste de Santa Catarina, sudoeste e oeste do Paraná, alcançando o centro-sul de Mato Grosso do Sul. Em todas essas áreas, há alertas para chuvas volumosas, tempestades com granizo e vendavais.

Em relação aos ventos, o horário de maior preocupação fica por conta da madrugada de sexta-feira (7), onde o modelo ECMWF mostra fortíssimas rajadas nas áreas da serra gaúcha e catarinense, superando os 100 km/h, podendo ter registros ainda maiores na região. Mas o alerta permanece para toda a sexta (7).

Mapa mostra a presença do ciclone e a possibilidade de chuvas sobre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Com o passar das horas o ciclone se afasta em direção ao interior do Atlântico e a frente fria tende a perder intensidade. Contudo ainda será capaz de provocar chuvas moderadas a fortes no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.