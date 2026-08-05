Ar polar traz o frio de inverno de volta ao Sul e Sudeste; saiba o que esperar

A entrada de uma massa de ar frio a partir de sexta-feira (7) irá deixar as temperaturas abaixo da média na segunda semana de agosto, derrubando as temperaturas próximas a 0°C na região Sul e abaixo de 15°C no Sudeste.

Entre quinta (6) e sexta-feira (7) um ciclone extratropical de rápida intensificação e sua frente fria irão cruzar a região Sul do Brasil, deixando alerta para tempestades, chuvas e ventos intensos.

Previsão de ciclone (letra L no campo de pressão) e probabilidade de chuva para quinta-feira (6), segundo o ECMWF.

Na retaguarda deste sistema frontal, uma massa de ar polar irá derrubar as temperaturas no Sul do Brasil a partir de sexta-feira (7), com mínimas se aproximando de 0°C. Entre o fim de semana e a segunda-feira (10), o frio se espalha por Santa Catarina e Paraná, enquanto o Rio Grande do Sul pode registrar geada. No decorrer da segunda semana de agosto, o frio também alcançará o Sudeste. Confira os detalhes.

Temperaturas em declínio e alerta de geada no Sul

Na sexta-feira (7) pela manhã, enquanto a frente fria estará entre Santa Catarina e o Paraná, o Rio Grande do Sul irá amanhecer abaixo de 10°C. As menores mínimas podem ficar abaixo de 7°C tanto no sul quanto no norte do estado.

Previsão de temperatura mínima nesta sexta-feira (7), segundo o ECMWF.



No sábado (8) o ar frio avança em direção ao sudeste de Santa Catarina, onde as menores mínimas previstas são da ordem dos 3°C na região serrana. Enquanto isso, os termômetros se aproximam dos 0°C no Rio Grande do Sul, principalmente na área de fronteira com o Uruguai.

A ausência de nuvens, principalmente na faixa central do estado, favorece o resfriamento da superfície e condições de geada, principalmente nas áreas onde os ventos estiverem mais calmos.

Previsão de temperatura mínima nesta sábado (8), segundo o ECMWF.

Enquanto o domingo (9) terá um amanhecer semelhante ao sábado (8), com risco de geada mantido sobre o Rio Grande do Sul, na segunda-feira (10) as temperaturas invernais alcançam também o centro-leste do Paraná, onde as mínimas previstas estão abaixo de 7°C, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba.

Previsão de temperatura mínima para segunda-feira (10), segundo o ECMWF.



No Rio Grande do Sul as temperaturas diminuem ainda mais, onde praticamente todo o estado deve ter mínimas abaixo de 10°C, predominantemente abaixo de 7°C. As menores mínimas novamente estão previstas para a região de fronteira com o Uruguai, e não se descarta a possibilidade de temperaturas negativas. Devido ao céu mais nublado e aos ventos, o risco de geada diminui.

Frio alcança o Sudeste

O frio deve permanecer na região Sul ao longo da segunda semana de agosto, entre 10 e 17, o que se reflete na previsão de anomalia semanal de temperatura, com até 2°C abaixo da média, segundo o ECMWF.

Previsão de anomalia semanal de temperatura entre 10 e 17 de agosto, segundo o ECMWF.

As temperaturas se elevam gradualmente até sexta-feira (14) no Sul, enquanto afetam também a faixa leste do Sudeste, onde o amanhecer deve ser abaixo de 15°C no decorrer da semana.

Previsão de temperatura para quarta-feira (12) mostra o avanço do ar frio sobre o Sudeste, segundo o ECMWF.

A sensação de frio, porém, será mais forte pela manhã e noite. As máximas serão mais frias apenas na faixa leste de São Paulo e nas áreas mais elevadas, enquanto nas demais áreas a temperatura passa de 20°C.