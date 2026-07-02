Já pode reservar lugar no voo mais longo do planeta: 16 mil quilômetros sem escalas

A partir de 2027, será possível viajar diretamente entre Sydney e Londres num voo que promete revolucionar as ligações de longo curso.

Sem escalas e sem precedentes: o voo que vai ligar Sydney a Londres em menos de 22 horas. Foto: Unsplash

Percorrer 16.000 quilômetros em menos de 22 horas, num único voo? Em breve será mesmo possível fazê-lo.

A Qantas confirmou a rota Sydney (na Austrália) — Londres (em Inglaterra) como a primeira do aguardado "Project Sunrise", com aquele que será o voo de passageiros sem escalas mais longo do mundo. E quando é que acontecerá? Tudo está previsto para outubro de 2027.

“Em outubro de 2027, a companhia aérea Qantas vai ficar para a história graças ao lançamento do voo direto de passageiros mais longo do mundo”, escreve a revista ‘NiT’.

Este será o primeiro voo entre as duas cidades, sem que haja a necessidade de se fazer qualquer paragem pelo meio.

Um projeto ambicioso

O Projeto Sunrise foi apresentado pela primeira vez em 2017 pela companhia aérea australiana, que tinha como objetivo criar voos diretos entre a Costa Leste da Austrália e destinos internacionais de grande relevância, como Londres e Nova Iorque.

A concretização deste plano acontecerá cerca de dez anos após o seu anúncio.

A nova rota entre Sydney e Londres terá uma duração estimada entre 19 e 22 horas e marcará um momento histórico na aviação.

“O Project Sunrise irá, numa fase posterior, ligar a costa leste da Austrália a outros destinos internacionais, estando já confirmada a rota Sydney-Nova Iorque como próxima a seguir à de Sydney-Londres. O calendário de lançamento dessas ligações será anunciado no próximo ano”, avança o canal de notícias ‘Euronews’.

"A Qantas nasceu da convicção de que a distância da Austrália em relação ao resto do mundo nunca deveria ser um obstáculo", afirmou a presidente executiva do Grupo Qantas, Vanessa Hudson.

Os bilhetes já estão disponíveis. Foto: Wikimedia // Mitchul Hope

"O espírito pioneiro de gerações de trabalhadores da companhia tem traçado esse caminho desde então e hoje damos o passo mais significativo dessa missão nos nossos 105 anos de história.”

“Desde que fizemos pela primeira vez a 'Kangaroo Route', em 1947, quando parámos sete vezes a caminho de Londres, cada nova geração de aviões permitiu retirar uma escala da viagem. Hoje, estamos a eliminar a última. Assumimos em 2017 o compromisso de que a Qantas iria vencer a última fronteira da aviação de longo curso e ligar diretamente a costa leste da Austrália a Londres, algo que nunca tinha sido possível. A partir de outubro de 2027, essa promessa torna-se realidade.”

Mais informações e detalhes

Após o lançamento inicial, esta rota passará a integrar a operação regular da companhia, com voos diários. As viagens serão efetuadas com aeronaves Airbus A350, um modelo escolhido pela transportadora no âmbito de uma encomenda realizada em 2022, que incluiu 12 unidades. O primeiro avião da frota, batizado de Vega, deverá chegar em abril do próximo ano.

Segundo a empresa, a utilização deste modelo permitirá expandir a oferta de ligações sem escalas para a Austrália, encurtando significativamente a duração das viagens.

Em alguns percursos, a redução do tempo total poderá atingir cerca de quatro horas quando comparada com voos que exigem uma paragem intermédia.

“O A350 irá operar mais rotas diretas para a Austrália, com um tempo de viagem ponto a ponto significativamente mais curto – reduzindo o tempo de voo até quatro horas em comparação com o tempo de voo dos voos com uma escala”, avançou a empresa.

No interior, os passageiros terão acesso a diferentes classes de viagem, desde a económica até à primeira classe. Entre as novidades destaca-se um espaço dedicado ao bem-estar, criado para proporcionar maior conforto durante trajetos de longa duração e incentivar os viajantes a movimentarem-se ao longo do voo.

“Um dos destaques será a Zona de Bem-Estar, localizada entre as cabines premium economy e economy, que convida os passageiros a ‘esticar as pernas’ durante o voo”, explica a ‘NiT’.

A cabine contará ainda com um sistema de iluminação inteligente, composto por vários cenários de luz inspirados em diferentes momentos do dia. Esta tecnologia foi desenvolvida para ajudar o organismo a adaptar-se mais facilmente aos fusos horários do destino, contribuindo para minimizar os efeitos do jet lag.

E quanto aos bilhetes? Os lugares para aquela que será a mais longa ligação aérea direta do mundo já podem ser reservados online. Os preços de entrada situam-se em torno dos 1.381€, mais de R$8.000.