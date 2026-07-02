Chuva intensa causa alagamentos e bloqueia estradas no RS; veja imagens

Devido aos volumes de chuva acumulados na região norte gaúcha, a administração municipal de Santo Expedito do Sul tomou a decisão de suspender totalmente as aulas das redes pública e estadual na manhã desta quinta-feira (2).

Chuvas provocam alagamentos em Charrua, Sananduva e Barão do Cotegipe, no RS. Foto: Reprodução/ G1

Um forte temporal atingiu o estado do Rio Grande do Sul e causou estragos em diversas cidades da região norte na quarta-feira (1). A combinação de chuva volumosa, rajadas de vento e queda de granizo resultou em destelhamentos de imóveis e inundações.

A Defesa Civil estadual e o Corpo de Bombeiros foram mobilizados para atender os moradores afetados e contabilizar os danos estruturais. Apesar do cenário crítico registrado em várias comunidades gaúchas, não houve relatos oficiais de pessoas feridas, desabrigadas ou desalojadas até o momento.

Transtornos e alagamentos nos municípios do norte

A intensidade das precipitações causou transtornos graves em municípios como Pinheirinho do Vale, onde a prefeitura estimou o acumulado de 100 mm de chuva em apenas uma manhã. Esse grande volume de água inundou as sedes da Câmara de Vereadores, da Secretaria de Educação e Cultura e o prédio da Apae.

Seguimos monitorando a situação no RS: enquanto o Rio Taquari subiu apenas 30 centímetros e o menor volume de chuva afasta o risco ao Vale, o alerta continua com a segunda onda de vazão no Oeste e a inundação repentina causada por chuva torrencial em Barão de Cotegipe. Fique pic.twitter.com/ocqWV9VbdA — Capitão Martim (@CapitaoMartim) July 2, 2026

Do mesmo modo, o município de Barão de Cotegipe registrou alagamentos expressivos na noite de quarta-feira, após o rio Jupirangaba transbordar na área central. A prefeitura local informou que choveu cerca de 150 mm ao longo do dia, o que provocou a invasão da água em uma das principais avenidas da cidade.

Em Sananduva, a elevação rápida do nível do arroio homônimo deixou uma família totalmente ilhada na área rural durante a tarde e a noite. Além disso, o transbordamento de um braço do rio Ligeiro, em Charrua, cobriu estradas do interior e bloqueou o acesso de veículos à localidade de Linha Viecelli.

Completando o cenário na região, Jacutinga registrou o acúmulo de 99,2 mm de precipitação em um período de apenas seis horas, inundando uma garagem de forma isolada. Os moradores das áreas afetadas precisaram agir de maneira rápida para evitar perdas maiores diante da subida repentina dos rios regionais.

Destelhamentos e impactos causados pelo vento forte

A força dos ventos provocou sérios danos estruturais nas comunidades de Cerro Azul e Linha Tanque, localizadas em São José do Ouro. Casas e galpões comerciais perderam suas coberturas, árvores caíram sobre vias públicas e o silo de armazenamento de uma cooperativa agrícola acabou totalmente destruído.

Na manhã desta quarta-feira (1°) um temporal alcançou o norte do Rio Grande do Sul. Por volta das 9h30 a cidade de São José do Ouro foi atingida com chuva, granizo e fortes ventos deixando estragos em propriedades do interior do município. #tempo pic.twitter.com/MlTLgocTUt — Jornal NH (@jornalnh) July 1, 2026

O Corpo de Bombeiros de São José do Ouro distribuiu lonas para proteger as residências afetadas pela tempestade de granizo. Cenário semelhante ocorreu no município de Machadinho, onde a administração municipal também identificou a queda de pedras de gelo e destelhamentos parciais em propriedades urbanas e rurais.

Tempesade da granizo atinge Erechim, no Rio Grande do Sul, deixando 110 pessoas feridas e causando muitos estragos.#Brasil #Brazil pic.twitter.com/jFgEBvvUH1 — Hugo Borges (@hbj_r77032) July 1, 2026

Outras cidades da região norte, como Erechim e Aratiba, presenciaram a queda de granizo no final da tarde, embora não tenham registrado estragos materiais. Diante de tantos bueiros danificados e estradas bloqueadas, as equipes da Defesa Civil continuaram os levantamentos para mapear com precisão todos os danos.

Suspensão de atividades e medidas de segurança

Diante das dificuldades de deslocamento e do estado precário das estradas rurais, o município de Santo Expedito do Sul cancelou as aulas da rede municipal nesta quinta-feira (2). A rede estadual de ensino também suspendeu as atividades letivas no turno da manhã.

Os moradores das áreas centrais de Barão de Cotegipe adotaram medidas preventivas ao levantar móveis e proteger pertences pessoais dentro de suas residências. Em paralelo, as equipes das secretarias municipais iniciaram os trabalhos de limpeza e desobstrução das vias públicas nas localidades atingidas.