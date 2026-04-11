Movimento indígena entrega documento ao governo pedindo o fim da exploração de petróleo e gás no Brasil

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil formalizou junto ao Itamaraty uma proposta que coloca a demarcação de terras no centro das discussões sobre a transição energética e o equilíbrio climático.

Povos indígenas sugerem ao Brasil adoção de medidas semelhantes ao encerramento da exploração petrolífera no Parque Yasuní. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Lideranças indígenas que participam no Acampamento Terra Livre, em Brasília, apresentaram esta semana uma proposta ambiciosa ao Ministério das Relações Exteriores. O documento sugere a implementação de zonas protegidas onde a exploração de combustíveis fósseis seria totalmente proibida para garantir o futuro ambiental.

A iniciativa, entregue na última quinta-feira (9), foca em regiões de elevada importância ecológica e cultural para o país. Os líderes defendem que a preservação destes territórios deve estar no centro de qualquer estratégia climática global para enfrentar o aquecimento do planeta.

A relação entre territórios protegidos e o equilíbrio climático

Durante o evento que reúne cerca de 8 mil pessoas na capital federal, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) reforçou a urgência de novas políticas. Para a organização, enfrentar a crise climática exige uma redefinição profunda das relações entre a economia, os territórios e os direitos humanos.

Dinamam Tuxá, coordenador executivo da entidade, afirmou que a garantia das terras é um passo fundamental para uma transição energética que seja realmente justa. "Não há transição energética justa sem a garantia dos nossos territórios", declarou o representante indígena durante o encontro com os diplomatas brasileiros.

O coordenador sublinhou que a demarcação e a proteção efetiva destas áreas representam medidas práticas e imediatas contra o agravamento da crise ambiental. Segundo Tuxá, ignorar este facto significa optar pela manutenção de um modelo de desenvolvimento que destrói a vida em vez de a proteger.

Dados apresentados no documento indicam que as terras indígenas possuem taxas de desflorestação significativamente inferiores às de outras áreas não protegidas. Este cenário coloca os povos originários como elementos fundamentais na proteção dos ecossistemas e na manutenção da estabilidade climática em todo o mundo.

Propostas para um acordo global e o fim da exploração fóssil

O plano entregue ao Itamaraty apela ao fim imediato da abertura de novos campos de extração de petróleo, carvão e gás natural em solo brasileiro. Além disso, os líderes sugerem a criação de um tratado internacional vinculativo para a eliminação progressiva destes recursos altamente poluentes.

"A crise climática já afeta a produção de alimentos, a saúde, a economia e a segurança das nações", destacou a nota oficial divulgada pela APIB. A entidade alerta que o custo da inação perante estes problemas cresce diariamente e coloca em risco a sobrevivência de diversas comunidades.

Dados da Apib confirmam que terras indígenas possuem menores taxas de desflorestação e protegem estabilidade climática global. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A proposta se inspira em experiências internacionais de sucesso, como a decisão soberana do Equador de encerrar a exploração petrolífera no Parque Nacional Yasuní. Medidas semelhantes de restrição estão a ser discutidas e adotadas noutros países da América Latina que procuram alternativas ao modelo extrativista tradicional.

Para os líderes, o reconhecimento do protagonismo indígena é o único caminho para construir um futuro que seja verdadeiramente equilibrado e sustentável. O documento reforça que qualquer transição energética depende do respeito pelo direito à consulta livre, prévia e informada de todas as populações afetadas.

O impacto das negociações internacionais no paradigma de desenvolvimento

A proposta das chamadas “Zonas Livres de Combustíveis Fósseis” procura influenciar as futuras negociações internacionais e contribuir para um novo modelo de progresso. Esta recomendação faz parte de um roteiro global que já tinha sido sugerido pelo governo brasileiro durante a última COP 30.

Os indígenas acreditam que a proteção da biodiversidade e do clima depende diretamente da valorização cultural e territorial dos seus povos ancestrais. Por isso, exigem que os seus territórios sejam considerados áreas prioritárias para o investimento em conservação e restauração ambiental nas próximas décadas.

Ao entregar estas reivindicações ao Itamaraty, o movimento espera que o Brasil lidere pelo exemplo no cenário diplomático internacional em defesa da vida. A articulação reafirma que o futuro sustentável exige coragem política para romper com a dependência histórica de recursos que comprometem a integridade do planeta.

Referências da notícia

Indígenas levam a Itamaraty proposta de áreas livres de petróleo e gás. 9 de abril, 2026. Luiz Cláudio Ferreira / Agência Brasil.