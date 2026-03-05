Excesso de chuvas no Sertão de Pernambuco e na Bahia provoca demolições de casas e bloqueia rodovias; veja imagens

Moradores de cidades pernambucanas e baianas enfrentam os impactos de tempestades históricas que alagaram estradas, arrastaram veículos e mobilizaram verdadeiras correntes humanas para salvar vidas.

O acúmulo extremo de chuvas nas últimas horas provocou o caos no interior do Nordeste. Foto: Reprodução/ PE Notícias

O Sertão de Pernambuco amanheceu sob forte precipitação nesta quinta-feira (5), com a água avançando de forma contínua pela região. Cidades como Petrolina registraram acumulados superiores a 50 mm em um intervalo de apenas seis horas, segundo medições da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC).

Boa noite a todos os amigos do X. No momento, muita chuva em Salgueiro - PE. pic.twitter.com/Yq5UU9MGcV — Rilmar Cantarelli Feitosa (@CantarellisF) March 4, 2026

Essa instabilidade climática alterou a rotina dos moradores, provocando desde vias alagadas até a interrupção de serviços básicos e rotas de transporte. Consequentemente, as atividades escolares precisaram ser suspensas temporariamente no município de Salgueiro para garantir a integridade dos estudantes.

Chuva intensa alaga ruas no interior de PE



As fortes chuvas intensas alagam ruas em Fazenda Nova, no interior de PE. Várias casas foram alagadas e moradores tiveram muitos prejuízos.https://t.co/0vzk9bO4pq — Blog do Edson Alves (@blogdoea) March 4, 2026

O local havia enfrentado, na noite anterior, uma tempestade severa com 91,5 mm de chuva em duas horas, volume muito acima das previsões oficiais. Além das escolas, o posto local da Fundação Hemope interrompeu os atendimentos devido à invasão da água em suas instalações de coleta e recepção. Outras cidades, como Exu e Ipubi, também relataram altos índices pluviométricos no mesmo período.

Impactos urbanos e operações de emergência

Diante do cenário, as equipes de socorro precisaram agir rápido. O Corpo de Bombeiros retirou sete pessoas que ficaram completamente ilhadas perto do Parque das Crianças, no centro de Salgueiro, utilizando viaturas terrestres e embarcações.

Ruas alagadas em Salgueiro, na Bahia — Foto: Reprodução

Situações de atenção redobrada ocorreram em outras localidades vizinhas. O município de Araripina vive agora o período mais úmido dos últimos 22 anos, somando 286 milímetros. Já em Lagoa Grande, as autoridades contabilizaram 29 famílias atingidas de forma direta pelos transtornos, incluindo o desmoronamento de uma residência, felizmente sem registro de vítimas fatais.

Transtornos e solidariedade no interior baiano

O interior da Bahia também precisou lidar com as consequências dos temporais registrados ao longo da última quarta e nesta quinta-feira (5). Fortes chuvas fizeram o Rio do Ouro transbordar na madrugada de hoje, alagando ruas, casas e comércios em Jacobina. Segundo autoridades, a cidade registrou cerca de 170 mm de chuva em menos de 24 horas.

Chuvas fortes e alagamentos provocam suspensão de aulas em Jacobina, na Bahia, nesta quinta-feira (05).#Brasil #Brazil pic.twitter.com/wXuSZMc9aB — Hugo Borges (@hbj_r77032) March 5, 2026

Em Retirolândia, a elevação do Riacho do Paulista deixou uma importante via rural submersa. Para que adolescentes e crianças pudessem descer do ônibus escolar e chegar em casa, a população organizou uma corrente humana sobre uma estrutura de concreto, permitindo a travessia segura do grupo.

População faz "corrente humana" para passar por riacho em Retirolândia. Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Em Conceição do Coité, a enxurrada tomou ruas de forma repentina. Um veículo perdeu a tração ao tentar cruzar um trecho inundado e acabou arrastado. O motorista e os demais passageiros abandonaram o automóvel a tempo e receberam auxílio de populares, que usaram cordas para puxá-los até um ponto seguro.

Os problemas estruturais se multiplicaram por outras zonas do estado baiano. Em Vitória da Conquista, a administração municipal demoliu preventivamente quatro casas no bairro Alto do Boa Vista devido ao risco iminente de deslizamento, já que a região recebeu 300 mm em dezoito dias.

️Defesa Civil é acionada e donativos são coletados após fortes chuvas em Varzedo, no Recôncavo baiano



Confira️ pic.twitter.com/xtVYBEPtii — Bahia Notícias (@BahiaNoticias) March 4, 2026

No município de Varzedo, uma idosa foi salva por vizinhos com a enxurrada batendo na altura da cintura. Adicionalmente, em Casa Nova, o transbordamento de um córrego bloqueou rodovias, obrigando motoristas a fazerem desvios imensos, enquanto caminhoneiros enfrentaram atoleiros severos nas estradas de terra da cidade de Eunápolis.

