Ar polar abre a semana com temperaturas negativas em vários estados e chuva congelada; veja imagens

Moradores do sul brasileiro enfrentaram um amanhecer gelado com a presença de sincelo e geadas, enquanto Mato Grosso do Sul registrou mortes suspeitas por hipotermia devido ao frio.

Cidades catarinenses registraram fenômenos como sincelo e chuva congelada. Foto: Marcelo Pagani/ Arquivo pessoal

Uma forte massa de ar polar derrubou as temperaturas em grande parte do centro-sul brasileiro nesta segunda-feira (11). O fenômeno trouxe geadas, marcas negativas e recordes de frio para diversas cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

O avanço do sistema frontal também favoreceu ocorrências típicas de inverno, como o sincelo e a chuva congelada. Especialistas indicam que este é o período mais gelado registrado no ano até o momento, exigindo atenção redobrada da população e das autoridades locais para os riscos do frio intenso.

Frio recorde e geadas intensas no Sul

No Paraná, General Carneiro registrou a menor sensação térmica do estado, atingindo expressivos -7,5ºC durante o amanhecer. Segundo o Simepar, os termômetros marcaram -2ºC na mesma cidade, enquanto Palmas e Guarapuava também apresentaram valores abaixo de zero. O resfriamento extremo foi acompanhado por geadas que atingiram diversas plantações e áreas urbanas da região.

O Morro das Torres teve vegetações, árvores e até uma torre de telefonia congelada devido aos -3,1ºC no amanhecer desta segunda-feira (11) na cidade. Após as temperaturas subirem, pedras do gelo se desprenderam e caíram da torre. O fenômeno é chamado de sincelo. pic.twitter.com/WpU2GYU26n — iG (@iG) May 11, 2026

Além do Paraná, Santa Catarina registrou marcas ainda mais rigorosas em cidades como Urupema, que marcou -3,07ºC. O estado, que já havia observado a primeira neve de 2026 no sábado (9), amanheceu com pelo menos 13 municípios sob temperaturas negativas. O cenário de "geladeira" transformou a paisagem serrana, atraindo a atenção de moradores e turistas.

Sincelo (cristais de neve em suspensão) em S.Joaquim na localidade do Cruzeiro e um pouco de geada. Vídeo de Mycchel Legnaghi



Coutinho/P.Scheuer pic.twitter.com/NPdY2VmJaX — CLIMATERRA (Ronaldo Coutinho e Piter Scheuer) (@Climaterra) May 11, 2026

Em São Joaquim, os termômetros chegaram a -2,04ºC, resultando no registro de sincelo, fenômeno onde o nevoeiro congela ao tocar superfícies. Houve também a ocorrência de chuva congelada na região serrana catarinense. Esse evento acontece quando a neve derrete ao passar por uma camada de ar quente e recongela rapidamente antes de atingir o solo.

Fenômenos de inverno e baixas temperaturas no Mato Grosso do Sul

No Rio Grande do Sul, a primeira onda de frio do ano fez Getúlio Vargas registrar a mínima de -1,1ºC. Ao todo, 14 municípios gaúchos tiveram marcas inferiores a 2ºC, evidenciando o amplo alcance da massa de ar polar. A capital, Porto Alegre, marcou 7,8ºC, enquanto cidades como Vacaria e Nonoai ficaram próximas de 0ºC.

Mato Grosso do Sul também enfrentou a madrugada mais gelada de 2026, com recordes de frio em diversos municípios. Nova Alvorada do Sul liderou o ranking estadual com 4,6ºC, seguida de perto por Amambai e Caarapó. Em Campo Grande, os termômetros marcaram 8,2ºC, mas a sensação térmica despencou para -3,1ºC devido à intensidade dos ventos.

Infelizmente, a queda brusca na temperatura está sendo investigada como causa de quatro mortes por hipotermia no estado. As autoridades locais intensificaram o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade em abrigos públicos e pontos de apoio. No Parque Ayrton Senna, na capital sul-mato-grossense, dezenas de cidadãos foram acolhidos para evitar novas tragédias relacionadas ao clima.

Referências da notícia

Paraná registra geadas e sensação térmica de -7,5ºC; veja previsão. 11 de maio, 2026.

Neve, chuva congelada, geada e sincelo: qual a diferença?. 11 de maio, 2026.

Frio abaixo de 5°C atinge MS e Campo Grande sente -3,1°C. 11 de maio, 2026.