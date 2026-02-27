Fortes chuvas em MG: número de mortes sobe para 68 nesta sexta; ainda há desaparecidos

Novo balanço da Polícia Civil de Minas Gerais divulgado nesta sexta-feira (27) afirma que são 68 mortes até o momento na Zona da Mata, devido às fortes chuvas dos últimos dias na região. Saiba mais aqui.

Situação do município de Ubá (MG). Crédito: Márcio Pinheiro/MIDR.

Esta semana têm sido de chuvas intensas e altos acumulados na Zona da Mata em Minas Gerais, o que provocou vários deslizamentos de terra e encostas, inundações de ruas e desabamentos de casas. Os municípios mais afetados na região são Juiz de Fora e Ubá.

Segundo o último balanço da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgado nesta sexta-feira (27), o número de mortes chegou a 68, sendo 62 em Juiz de Fora e 6 em Ubá. E 5 pessoas seguem desaparecidas após a tragédia: 3 em Juiz de Fora e 2 em Ubá.

As últimas informações do desastre climático em MG

O número de mortes confirmado nestes municípios foram decorrentes de soterramentos e de vítimas que chegaram a ser socorridas mas morreram posteriormente em unidades de saúde da região.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o número de desabrigados até o momento é de 3,5 mil em Juiz de Fora. Há também 700 desalojados, e 51 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros.

Em Ubá, há 25 desabrigados, 396 desalojados e os bombeiros resgataram 80 pessoas. Além disso, 6 pontes estão totalmente interditadas, 5 pontes colapsadas e 1 parcialmente interditada no município.

Imagens de drone mostram alagamento em Juiz de Fora (MG) na quarta-feira (25). Crédito: TV Globo/Reprodução.

Em entrevista à CNN Brasil, o tenente-coronel Wenderson Marcelino, coordenador-adjunto da Defesa Civil de Minas Gerais, informou que mais de 600 profissionais estão envolvidos nas operações de resgate nas áreas afetadas destes municípios.

Paulo Rezende, representante da Defesa Civil, pediu, em uma coletiva de imprensa realizada na manhã de hoje (27), para que as pessoas que já saíram das áreas de risco não retornassem para elas, já que ainda há previsão de chuvas intensas no estado até o fim de semana.

Em função desta tragédia climática, Juiz de Fora e Ubá decretaram estado de calamidade pública, e um plano de contingência precisou ser instaurado.

Imagens de drone mostram um deslizamento de terra em Juiz de Fora (MG) na terça-feira (24). Crédito: TV Globo/Reprodução.

Os municípios de Matias Barbosa, Pedra Dourada e Senador Firmino também registraram danos relacionados aos temporais ao longo desta semana.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 810 pessoas estão desalojadas em Matias Barbosa, que é cortado pelo Rio Paraibuna. Por volta das 5h de ontem (26), uma grávida ficou ilhada e precisou ser resgatada de barco. Desde segunda-feira (23), a cidade enfrenta pontos de inundação e deslizamentos de terra.

Temporais causaram destruição em Juiz de Fora (MG). Crédito: Bruno Stephan/Prefeitura de Juiz de Fora/Handout via REUTERS.

O município de Senador Firmino, que fica a 40 km de Ubá, foi inundado depois da cheia do Rio Turvo. Em Pedra Dourada, o temporal deixou diversos pontos da cidade alagados na noite de segunda-feira (23).

E a região continua em alerta pois ainda há previsão de chuvas intensas em Minas Gerais até a noite do domingo (1º), especialmente nas regiões do Norte, Noroeste, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Jequitinhonha, Central Mineira e também na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

