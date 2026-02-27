Como será o clima de Março no Brasil

Previsões climáticas sugerem que Março será um mês bastante instável. Embora o El Niño ainda não esteja afetando o Brasil, o clima mudará bastante com o passar do mês, trazendo chuva e calor para diferentes regiões do país.

O mês de fevereiro se despede com uma intensa frente fria que causou chuvas torrenciais na região Sudeste, ventos intensos no litoral e uma massa de ar frio que trouxe uma queda pronunciada das temperaturas para as regiões Sul e Sudeste.

Agora a pergunta que fica é: Será que esse padrão associado à chuvas intensas e frio pronunciado continuará ao longo do próximo mês? O que dizer sobre as chuvas e as famosas “águas de março”? Vamos conferir juntos o que as previsões climáticas nos sugerem.

Temperatura da Superfície do Oceano

No Oceano Pacífico Equatorial, surgem os primeiros sinais de um El Niño que se desenvolverá ao longo do ano de 2026: Na região do Niño 1+2, o índice ONI já atinge valores de +0,5°C, o que já está ocasionando chuvas fortes e acumulados acima do normal no Peru, Equador e Colômbia.

Mapa de previsão de anomalia da temperatura da superfície dos oceanos para o trimestre Março - Abril - Maio de 2026 mostra anomalias positivas associadas à formação do El Niño.

Como é possível observar no mapa acima, as previsões para o trimestre Março-Abril-Maio já indicam condições de aquecimento expressivo no oceano pacífico equatorial, o que indica que efeitos climáticos do fenômeno já serão sentidos ao longo do inverno.

No entanto, o El Niño ainda não afetará o clima no Brasil durante o mês de março. Padrões climáticos associados ao fenômeno começarão a ser observados somente no inverno de 2026.

Enquanto isso, as águas no oceano Atlântico Sul permanecem mais aquecidas do que o normal, o que traz um impacto mais imediato para o clima brasileiro: Isso ajuda a fornecer umidade e impulsionar a formação de chuvas sobre o país durante o próximo mês.

Oscilação Antártica

Há, no entanto, outros fenômenos climáticos a se observar. A Oscilação Antártica (OA) é um índice capaz de traçar panoramas climáticos para o centro-sul do país com previsibilidade de cerca de duas semanas. Tendências e/ou valores positivos desfavorecem a atuação de sistemas de precipitação no Sul do país.

Mapa de condição registrada (linha cheia preta) e previsão (linhas vermelhas e média em linha tracejada) da Oscilação Antártica para a primeira quinzena de março de 2026.

É possível perceber que existe uma tendência de subida para valores positivos ao longo da primeira quinzena de Março. Na prática, isso significa que um número menor de frentes frias e ciclones se formarão no Sul durante as primeiras semanas do mês, reduzindo a quantidade de chuvas na região.

Oscilação de Madden-Julian

A Oscilação de Madden Julian (OMJ), por sua vez, é capaz de potencializar ou inibir eventos de precipitação no Norte e Nordeste do Brasil, favorecendo movimentos de ascendência do ar (que tornam o clima mais chuvoso) ou subsidência (que o tornam mais seco).

Tendências da Oscilação de Madden-Julian de acordo com os modelos ECMWF (esquerda) e GFS (direita) para o mês de março ilustra as tendências de precipitação.

No início do mês de Março, o fenômeno estará em fases que inibem a formação de chuvas no Norte e Nordeste do país. Isso não significa que o clima nessas regiões será totalmente seco, mas que a OMJ ajudará a reduzir a quantidade e o volume das chuvas.

Na segunda quinzena de Março, no entanto, o padrão pode mudar. A OMJ pode migrar para as fases 8 e 1, que são capazes de impulsionar as chuvas nestas regiões, voltando a trazer pancadas mais volumosas e mais frequentes para o Brasil equatorial.

Anomalias de chuva para Março

Quando observamos as anomalias de precipitação previstas para Março, podemos observar que o mês se iniciará com chuvas intensas numa faixa central do país - que envolve parte das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Ao mesmo tempo, pouquíssima chuva ocorrerá nos extremos Norte e Sul, resultado da atuação dos fenômenos citados anteriormente.

Mapas de previsão semanal de anomalia de chuva do modelo ECMWF para Março.

No entanto, esse padrão muda completamente com o passar do mês. Ao fim de março, o clima em como o centro-sul do país estará mais próximo da média. Enquanto isso, o extremo norte do país registrará chuvas mais volumosas do que o normal, e grande parte do Nordeste e do Norte registrarão uma redução nos acumulados totais esperados.

Anomalias de temperatura para Março

Em termos de temperaturas, podemos observar que uma porção do Sudeste e do Nordeste do país iniciam Março com temperaturas abaixo da média - devido não só à atuação de uma massa de ar frio, mas também à intensa formação de nebulosidade e chuvas, como visto anteriormente.

Mapas de previsão semanal de anomalia de temperatura do modelo ECMWF para Março.

No entanto, até o final do mês, a maior parte do Brasil tende a registrar um aumento das temperaturas, que subirão para patamares acima da média. Isso sinaliza a possibilidade de que o Outono se inicie com um clima mais quente do que o normal sobre praticamente todo o país, exceto o extremo norte ao redor de Roraima.

Vale lembrar que, como as previsões de longo representam tendências regionais, elas podem variar pontualmente, de município para município. Por isso, não deixe de acompanhar as atualizações e as previsões específicas para sua cidade ao longo do mês de Março.