Alta pressão limpa o céu no Sudeste, após chuvas extremas; confira a previsão

Uma área de alta pressão vai manter o tempo mais firme e com céu aberto neste fim de semana em regiões do Sudeste que vinham registrando chuvas intensas nos últimos dias. Veja aqui os detalhes.

Alta pressão vai manter o tempo firme em boa parte do Sudeste neste fim de semana, além de impulsionar uma massa de ar frio que deixará as temperaturas mais amenas especialmente na faixa leste da Região.

A Região Sudeste do Brasil vem registrando chuvas intensas e altos acumulados, especialmente em áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e litoral de São Paulo, onde temos visto vários deslizamentos de terra, desabamentos e enxurradas, inclusive com mortes no estado mineiro.

No fim de semana, uma área de alta pressão atmosférica vai deixar o tempo firme e com céu mais limpo em boa parte do Sudeste, além de impulsionar uma massa de ar frio que manterá as temperaturas mais amenas, especialmente na faixa leste da Região. Contudo, ainda há riscos de chuvas fortes no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, e com menor potencial no domingo (1º de março).

A tendência para o início da próxima semana é de tempo estável e nebulosidade variável em grande parte do Sudeste, apenas pancadas localizadas no norte mineiro.

E atenção: ainda há chances de alagamentos e inundações, em alguns casos repentinas, deslizamentos de terra e queda de encostas em Minas Gerais e no norte do Espírito Santo neste fim de semana, especialmente em áreas em que o solo já está saturado em pelas recentes chuvas.

Sábado

No sábado (28) de manhã teremos céu claro no centro-oeste de São Paulo e céu com poucas nuvens nas demais áreas do Sudeste. Ao longo da tarde, céu variando entre sol com nuvens disperas e parcialmente nublado em toda a Região.

Ao longo do dia são esperados de chuviscos a chuvas fracas e rápidas no leste e faixa litorânea de São Paulo e do Rio de Janeiro, incluindo as capitais dos estados.

Mas no norte (e em locais do centro) de Minas Gerais e do Espírito Santo, estão previstas chuvas moderadas já no período da manhã, e que no período da tarde ganham força e podem ocorrer em forma de pancadas e com trovoadas isoladas. Nas demais áreas do Sudeste, tempo firme.

Previsão de precipitação (em mm) para sábado (28) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

A massa de ar frio que vem atuando no Sul do país agora avançará também sobre o Sudeste, fazendo as temperaturas caírem em São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais e do Espírito Santo.

A manhã do sábado (28) começa mais fria no centro-leste de São Paulo, no sul e centro-sul de Minas Gerais e no sul e Região Serrana do Rio de Janeiro, onde as mínimas variam de 13°C a 18°C; contudo, em áreas do sul mineiro elas podem ficar em torno dos 11°C. As máximas ficam mais amenas nestas regiões, não passando dos 26°C.

Nas capitais, as máximas serão de:

São Paulo: 23°C

Rio de Janeiro: 25°C

Belo Horizonte: 26°C

Vitória: 28°C

Domingo

O domingo (1º de março) começa com céu limpo na metade oeste paulista e no Triângulo Mineiro, e parcialmente nublado nas demais áreas do Sudeste. Ao longo da tarde, céu com poucas nuvens em toda a Região, e que tende a limpar no período da noite em São Paulo e sul de Minas Gerais.

As chuvas são mais esperadas no norte de Minas Gerais, e já desde o período da manhã. Ao longo da tarde e à noite, estas chuvas ficam mais intensas e podem ocorrer pancadas fortes com trovoadas isoladas. Há possibilidade de chuvas fracas e isoladas na faixa litorânea de São Paulo e do Rio de Janeiro. Demais áreas do Sudeste, tempo mais firme.

Previsão de temperatura máxima (em °C) para domingo (1º) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

As temperaturas continuam mais amenas, com ‘cara’ de início de outono. Na madrugada do domingo (1º), o sul de Minas Gerais terá temperaturas abaixo dos 15°C, com mínimas de até 6°C na região da Serra da Mantiqueira. O centro-leste de São Paulo terá mínimas entre 15°C e 17°C, e a Região Serrana do Rio abaixo dos 15°C, podendo cair para os 9°C.

Já as temperaturas máximas durante a tarde não passam dos 26°C na maior parte do Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e de Minas Gerais e no leste de São Paulo, e podem cair para os 15°C na Região Serrana do Rio.

Nas capitais, as máximas serão de:

São Paulo: 23°C

Rio de Janeiro: 25°C

Belo Horizonte: 26°C

Vitória: 28°C

Tendência para o início da próxima semana

No início da próxima semana, a alta pressão continuará atuando, mantendo o tempo estável em grande parte do Sudeste e ainda deixando as temperaturas mais amenas em parte da Região.

Ao longo da segunda (2) e terça-feira (3) podem ocorrer chuvas fracas e isoladas no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro devido à circulação marítima, enquanto o norte de Minas Gerais terá chuvas fracas mas que em algum momento podem ocorrer em forma de uma pancada mais forte e isolada, mas sem o risco de temporais.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para terça-feira (3) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF. Baixa ou nenhuma chance de chuvas em boa parte do Sudeste no início da próxima semana, e mais alto potencial no norte mineiro.

As manhãs serão de céu claro em áreas do interior do Sudeste e sol entre poucas nuvens na faixa leste da Região e no norte mineiro, enquanto nas tardes a nebulosidade aumenta em toda a Região, mas ainda assim ficam com céu de Sol entre nuvens dispersas.

As temperaturas se elevam gradualmente e chegam aos 28°C-29°C no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais e aos 33°C no oeste de São Paulo. Já a metade leste paulista, incluindo a capital, o sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro ainda terão temperaturas mais amenas, com máximas variando entre 20°C e 26°C nestas áreas.