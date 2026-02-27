Os cães afetam a qualidade do ar em nossas casas, alterando os gases, partículas e micróbios que respiramos

A presença de cães, ou cada vez que você os acaricia em um espaço fechado como em sua casa, altera a composição de gases, partículas e micróbios no ar circundante, e isso tem consequências. Mas isso é bom?

A presença de cães altera a composição de gases, partículas e micróbios no ar circundante. Esse impacto foi quantificado graças a um estudo recente liderado por pesquisadores do Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Lausanne (EPFL).

Invisível, mas presente em todos os lugares, o ar que respiramos em ambientes fechados é crucial para nossa saúde e bem-estar. O ar interno não é simplesmente ar externo filtrado: ele possui sua própria composição química e uma combinação única de partículas, gases e microrganismos. Como o ar interno possui muitas fontes de poluentes, as concentrações de muitos contaminantes podem ser tão altas quanto, ou até mesmo maiores que, os níveis externos, especialmente durante atividades cotidianas como cozinhar ou limpar.

A composição do ar interior, mesmo em espaços bem ventilados, depende dos ocupantes do ambiente e das atividades que realizam, bem como dos objetos presentes. E embora o impacto dos ocupantes humanos na qualidade do ar seja objeto de pesquisa há muito tempo, ninguém examinou de perto o papel dos animais de estimação, apesar de muitos de nós os possuirmos: somente na Suíça, mais de meio milhão de cães de todos os portes respiram, se mexem e brincam em casas.

No novo estudo, a equipe de pesquisadores liderada pelo Laboratório de Ambientes Construídos Orientados ao Ser Humano (HOBEL) da EPFL mediu os gases, partículas de diferentes tamanhos e microrganismos emitidos por cães por meio de experimentos conduzidos sob condições rigorosamente controladas. "Simplesmente trouxemos clareza científica a uma série de fatores que, até então, não eram totalmente compreendidos", afirma Dusan Licina, professor do HOBEL.

Cães dentro de casa alteram a composição do ar. Imagem: Roman Boed/PXHERE.com

"Ao avaliar a exposição diária dos ocupantes de edifícios, agora podemos levar em conta esses fatores. Esses resultados fornecem 'fatores de emissão' quantitativos que podem ser incorporados em modelos de qualidade do ar interno e de exposição, melhorando assim a simulação de residências reais onde pessoas e animais de estimação compartilham o mesmo espaço. Essas descobertas também nos ajudarão a entender melhor as fontes de poluição e a determinar como podemos melhorar a qualidade do nosso ambiente de vida", disse ele.

Mais proteínas e amônia

Indicadores-chave podem ser usados para medir a poluição interna que afeta os seres humanos. Liberamos células da pele, fibras de roupas e microrganismos no ar; nossa respiração gera dióxido de carbono (CO₂); e nossa pele emite baixos níveis de amônia e compostos orgânicos voláteis. Reações químicas complexas também ocorrem, como quando as moléculas de ar entram em contato com a pele e são transformadas em novos compostos.

Os pesquisadores analisaram esses mesmos fatores ao avaliar o impacto dos cães no ar que respiramos. Sem surpresas, o estudo mostra que, em termos absolutos, os cães emitem aproximadamente a mesma quantidade de CO₂ que os humanos: um cão de grande porte, como um mastim ou um Terra Nova, pode produzir tanto CO₂ quanto um adulto humano em repouso.

E a amônia, mais conhecida por seu cheiro azedo e efeitos cáusticos, é na verdade um subproduto comum tanto em humanos quanto em animais. Seja liberada pela pele ou exalada pela respiração, esse gás serve como um indicador discreto da atividade biológica do corpo que o emite. É produzida em quantidades muito pequenas durante a digestão de proteínas e participa de reações químicas ao entrar em contato com o ar. Nesse caso, novamente, os cães produzem aproximadamente a mesma quantidade que seus donos.

Do ponto de vista científico, as medições também ajudam a quantificar como os animais de estimação atuam como "transportadores" móveis, transportando material biológico para dentro de casa e redistribuindo-o por meio de suas atividades diárias.

Pesquisadores descobriram que a proporção de amônia para CO₂ é maior em cães do que em humanos. "Em outras palavras, um cão que exala a mesma quantidade de CO₂ que um humano produzirá significativamente mais amônia. Essa diferença provavelmente se deve à sua dieta rica em proteínas, metabolismo único e respiração rápida, que é uma das maneiras pelas quais eles regulam a temperatura corporal", afirma Licina.

No entanto, os cães passam mais tempo dormindo, o que resulta em uma respiração mais lenta e, às vezes, irregular. Em última análise, ao longo do dia, os cães respiram aproximadamente a mesma quantidade que os humanos e emitem cerca da mesma quantidade de amônia.

Pêlos de cachorro, poeira e nuvens de partículas

Quando se trata de poluentes atmosféricos, os cães têm o maior impacto devido às minúsculas partículas sólidas e líquidas que liberam no ar. Qual dono de cachorro nunca se perguntou o que seu animal de estimação trouxe em sua pelagem durante um passeio na rua? Mais uma vez, as descobertas do estudo podem esclarecer essa questão.

Ao se sacudirem, se coçarem ou simplesmente receberem carinho, os cães liberam quantidades consideráveis de partículas relativamente grandes: poeira, pólen, detritos vegetais e micróbios.

Sempre que os cães do estudo se moviam, os sensores detectavam "picos" de contaminação interna, e os cães de grande porte emitiam de duas a quatro vezes mais microrganismos do que os humanos no mesmo ambiente. Muitas dessas partículas são fluorescentes: quando expostas à luz ultravioleta, elas brilham fracamente, revelando sua origem biológica. "Esse alto nível de diversidade microbiana não é necessariamente uma má notícia", afirma Licina.

Alguns estudos indicam que a exposição a diversos micróbios pode estimular o desenvolvimento do sistema imunológico, especialmente em crianças. No entanto, o impacto preciso na saúde humana ainda é pouco compreendido e pode variar de pessoa para pessoa.

O efeito das carícias e do ozônio

O estudo também lança luz sobre reações químicas secundárias. Um poluente como o ozônio não permanece inalterado por muito tempo após entrar em uma casa. Ao entrar em contato com a pele humana, ele reage rapidamente com gorduras, como o esqualeno, formando novos compostos químicos (aldeídos e cetonas), bem como partículas muito pequenas.

Embora os cães não produzam esqualeno, deixamos vestígios da nossa própria pele em seus pêlos quando os acariciamos. Esse resíduo reage com o ozônio, criando subprodutos químicos e partículas ultrafinas. Os cães do estudo, apesar de todo o carinho que receberam, produziram, em média, 40% menos derivados de ozônio do que os humanos. Essa é uma via de interação que os modelos de qualidade do ar interno têm negligenciado em grande parte.

Uma câmera ambiental e um companheiro humano

Para garantir a confiabilidade de suas descobertas, os pesquisadores realizaram seus experimentos em uma câmara ambiental altamente controlada, uma instalação exclusiva do EPFL. A câmara, equipada com instrumentos de alta precisão, foi projetada para replicar um ambiente interno típico, eliminando interferências externas. Como o ar era filtrado e a temperatura e a umidade eram mantidas constantes, quaisquer alterações na qualidade do ar podiam ser atribuídas especificamente aos cães, e não a fatores ambientais.

“A parte mais difícil foi obter todas as licenças necessárias e cumprir as normas éticas”, diz Licina. Por exemplo, os animais tinham que estar familiarizados uns com os outros e acompanhados por alguém que conhecessem para reduzir o estresse. Por fim, a população do estudo foi dividida em dois grupos: três cães de grande porte em um grupo e quatro cães de pequeno porte (Chihuahuas) em outro.

Juntamente com seus companheiros humanos, os cães alternavam períodos de descanso e períodos de interação, movimentando-se, brincando de forma tranquila e recebendo carinho. Isso permitiu que os pesquisadores observassem como os animais afetavam o ar ao redor, quase em tempo real e em condições praticamente reais. A câmara ambiental servia como uma sala de estar para os cães e como um laboratório de alta precisão para os pesquisadores.

Referência da notícia

Our Best Friends: How Dogs Alter Indoor Air Quality. 1º de fevereiro, 2026. Yang, et al.