Ciclone, canal de umidade e chuvas extremas deixam em alerta 16 estados neste sábado, 28

Neste sábado, o tempo fica firme em parte do país, mas em 16 estados teremos riscos de chuvas extremas ocasionado pela presença do ciclone nas proximidades da costa e do canal de umidade.

Chuvas extremas deixam 16 estados em alertas neste sábado (28). Foto: Adobe Stock.

As chuvas seguem causando problemas em vários municípios brasileiros. Pontos de alagamento, deslizamentos de terra e transbordamentos de rios estão entre os transtornos enfrentados por moradores de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Ao longo desta sexta-feira (27), a previsão é de que as chuvas comecem a diminuir nas áreas mais afetadas do leste do Sudeste. Contudo, outras áreas da própria região e também do Nordeste ainda devem registrar chuvas intensas e volumosas.

Neste sábado (28), o ciclone avança em direção ao oceano Atlântico, mas o sistema ainda será capaz de manter o corredor de umidade ativo. Dessa forma, chuvas intensas deixam cerca de 16 estados em alerta. Confira a lista:

Minas Gerais (norte do estado)

Espírito Santo (norte do estado)

Goiás (nordeste goiano)

Mato Grosso (norte do estado)

Rondônia

Acre

Amazonas

Pará (sul e norte do estado)

Tocantins

Maranhão (centro-norte do estado)

Piauí (norte e sul)

Ceará (norte do estado)

Pernambuco

Sergipe

Alagoas

Bahia

A seguir, veja a previsão do tempo para este sábado (28), último dia de fevereiro.

16 estados sob alerta de chuvas extremas

Neste sábado (28), o Brasil estará dividido entre tempo mais firme e estável na Região Sul, em boa parte do Sudeste e no Mato Grosso do Sul, e áreas com chuvas extremas no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O tempo também segue instável no Norte e Nordeste, além de haver previsão de chuva no Mato Grosso e no norte de Goiás.

Pela manhã, a nebulosidade mantém o tempo fechado em grande parte do país, com exceção da Região Sul e do estado de São Paulo. Há previsão de chuva na divisa entre Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Outras áreas também devem registrar precipitação, como o interior do Nordeste e pontos do norte de Goiás e do leste do Mato Grosso.

Mapa de chuva na tarde deste sábado (28).

A maior preocupação, porém, será durante a tarde, com a intensificação de nuvens carregadas. O corredor de umidade avança um pouco mais em direção ao Nordeste, fazendo com que as chuvas mais fortes se afastem do leste do Sudeste, trazendo trégua para diversos municípios.

Ainda assim, há risco de chuvas extremas no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, o que mantém o alerta para transtornos nesses estados. O sul da Bahia também permanece em atenção devido ao grande volume de chuva previsto.

Diversos estados nordestinos têm previsão de chuvas intensas e até mesmo extremas neste sábado (28), entre eles Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Além disso, Ceará, Maranhão e Piauí terão um dia de tempo instável, principalmente no litoral, onde os ventos trazem umidade do oceano para o continente, aumentando os volumes de chuva.

Mapa de probabilidade de chuva na tarde deste sábado (28).

No Norte, o norte do Pará e o leste do Amapá também estão em alerta para possibilidade de chuvas intensas neste sábado (28). Já no sul do Pará, no Amazonas, Acre e Rondônia, o corredor de umidade segue atuando, e nessas áreas também há risco de transtornos.