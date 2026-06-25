Fenômeno raro no Rio da Prata transforma paisagem durante frio em MS

O início do inverno de 2026 trouxe uma queda acentuada nas temperaturas de Mato Grosso do Sul, provocando efeitos visuais impressionantes nas águas do Rio da Prata, na cidade de Jardim.

Frio abaixo de 10 °C gerou fenômeno térmico no Rio da Prata. Foto: Reprodução/ Mateus Hang

O inverno de 2026 começou com temperaturas baixas em Mato Grosso do Sul. Desde o início oficial da estação, no domingo (21), o estado enfrenta uma queda expressiva nos termômetros. Esse cenário de frio intenso modificou paisagens locais e chamou a atenção de moradores e visitantes.

Na quarta-feira (24) o Rio da Prata amanheceu coberto por uma névoa densa. O fenômeno foi registrado no Recanto Ecológico Rio da Prata, em Jardim, cidade localizada a 235 quilômetros de Campo Grande e próxima a Bonito. A imagem chamou a atenção pela beleza visual.

O espetáculo visual no Rio da Prata

O fenômeno ocorreu enquanto os termômetros da região registravam temperaturas abaixo dos 10 °C. A combinação do clima gelado com as águas do rio criou a impressão de que a superfície estava fumegando. A imagem modificou completamente o cenário habitual do ponto turístico sul-mato-grossense.

Análise técnica sobre a fumaça de calha que surgiu no Recanto Ecológico Rio da Prata após a chegada de uma frente fria. Imagem: Ilustração

A organização não governamental Instituto Amigos do Rio da Prata, que atua na conservação do afluente, divulgou as imagens gravadas na manhã de quarta-feira. Em nota, a instituição comentou sobre o visual da região. "Nos dias frios, o vapor cria um espetáculo à parte no Rio da Prata, transformando a paisagem em algo simplesmente mágico", declarou a ONG.

A explicação científica por trás da névoa

Do ponto de vista técnico, o "vapor de frio" que surge sobre as águas é classificado pela meteorologia como nevoeiro de evaporação ou fumaça de calha. Esse processo acontece quando uma massa de ar muito frio e seco passa sobre uma superfície de água que está relativamente mais quente. O fenômeno é característico do outono e do inverno, períodos em que os dias comumente amanhecem com pouca visibilidade.

Para entender a ciência por trás desse acontecimento, especialistas explicam que o nevoeiro é caracterizado pela presença de minúsculas gotículas de água suspensas no ar, reduzindo a visibilidade a menos de um quilômetro. O processo ocorre devido à condensação do vapor d'água próximo à superfície terrestre. Isso acontece geralmente quando a temperatura do ar diminui e atinge a temperatura do ponto de orvalho.

O ponto de orvalho representa a temperatura exata em que o ar precisa ser resfriado, sob pressão constante, para que o vapor d'água presente comece a se condensar. No caso do Rio da Prata, a grande diferença térmica fez a água do afluente evaporar. Ao entrar em contato imediato com a massa de ar gelado da região, esse vapor condensou, gerando o efeito visual de fumaça.