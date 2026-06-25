Fenômeno raro no Rio da Prata transforma paisagem durante frio em MS
O início do inverno de 2026 trouxe uma queda acentuada nas temperaturas de Mato Grosso do Sul, provocando efeitos visuais impressionantes nas águas do Rio da Prata, na cidade de Jardim.
O inverno de 2026 começou com temperaturas baixas em Mato Grosso do Sul. Desde o início oficial da estação, no domingo (21), o estado enfrenta uma queda expressiva nos termômetros. Esse cenário de frio intenso modificou paisagens locais e chamou a atenção de moradores e visitantes.
Na quarta-feira (24) o Rio da Prata amanheceu coberto por uma névoa densa. O fenômeno foi registrado no Recanto Ecológico Rio da Prata, em Jardim, cidade localizada a 235 quilômetros de Campo Grande e próxima a Bonito. A imagem chamou a atenção pela beleza visual.
O espetáculo visual no Rio da Prata
O fenômeno ocorreu enquanto os termômetros da região registravam temperaturas abaixo dos 10 °C. A combinação do clima gelado com as águas do rio criou a impressão de que a superfície estava fumegando. A imagem modificou completamente o cenário habitual do ponto turístico sul-mato-grossense.
A organização não governamental Instituto Amigos do Rio da Prata, que atua na conservação do afluente, divulgou as imagens gravadas na manhã de quarta-feira. Em nota, a instituição comentou sobre o visual da região. "Nos dias frios, o vapor cria um espetáculo à parte no Rio da Prata, transformando a paisagem em algo simplesmente mágico", declarou a ONG.
A explicação científica por trás da névoa
Do ponto de vista técnico, o "vapor de frio" que surge sobre as águas é classificado pela meteorologia como nevoeiro de evaporação ou fumaça de calha. Esse processo acontece quando uma massa de ar muito frio e seco passa sobre uma superfície de água que está relativamente mais quente. O fenômeno é característico do outono e do inverno, períodos em que os dias comumente amanhecem com pouca visibilidade.
Para entender a ciência por trás desse acontecimento, especialistas explicam que o nevoeiro é caracterizado pela presença de minúsculas gotículas de água suspensas no ar, reduzindo a visibilidade a menos de um quilômetro. O processo ocorre devido à condensação do vapor d'água próximo à superfície terrestre. Isso acontece geralmente quando a temperatura do ar diminui e atinge a temperatura do ponto de orvalho.
O ponto de orvalho representa a temperatura exata em que o ar precisa ser resfriado, sob pressão constante, para que o vapor d'água presente comece a se condensar. No caso do Rio da Prata, a grande diferença térmica fez a água do afluente evaporar. Ao entrar em contato imediato com a massa de ar gelado da região, esse vapor condensou, gerando o efeito visual de fumaça.
Referência da notícia
João Ramos. (2026). Frio intenso provoca fenômeno nas águas do Rio da Prata em MS: ‘Mágico’.