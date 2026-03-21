Fenômeno astronômico em 20 de março: equinócio marca nova fase do ano

Fenômeno dessa sexta-feira marca o momento em que dia e noite têm praticamente a mesma duração em todo o planeta e início do outono no Brasil.

O equinócio de março marca o início do outono no hemisfério sul, quando dia e noite têm duração aproximadamente igual. Crédito: NASA

O equinócio de março de 2026 ocorrerá no dia 20 de março às 11h45 no horário de Brasília. Esse evento marca um ponto importante na dinâmica orbital da Terra porque corresponde ao instante em que o Sol cruza o equador celeste. Isso acaba resultando em uma distribuição mais equilibrada da radiação solar entre os hemisférios. No hemisfério Sul, esse momento define o início do outono, incluindo o território brasileiro. A mudança de estação está diretamente associada à inclinação do eixo terrestre em relação ao plano de sua órbita.

O equinócio ocorre duas vezes ao longo do ano, geralmente em março e setembro, e representa uma configuração orbital específica em que a iluminação solar incide de forma quase simétrica sobre o planeta. Nessa condição, a duração do dia e da noite tende a ser aproximadamente igual em grande parte da superfície terrestre. Esse equilíbrio acontece porque a linha que separa a parte iluminada da parte escura da Terra passa pelos polos.

A partir do equinócio de março, o hemisfério Sul passa a receber progressivamente menos radiação solar ao longo dos meses seguintes. Como consequência, as noites tornam-se gradualmente mais longas do que os dias, enquanto a altura máxima do Sol no céu diminui ao meio-dia. Esse processo está diretamente ligado à continuidade do movimento orbital da Terra e à sua inclinação axial. A redução na insolação contribui para a queda gradual das temperaturas médias em diversas regiões. Esse padrão evolui até o solstício de inverno, que ocorre em junho e que dá início ao inverno.

Equinócio de 2026

No ano de 2026, o equinócio de março de que dá início ao outono no hemisfério Sul e à primavera no hemisfério Norte ocorrerá em 20 de março às 11h45. O equinócio acontece porque o Sol cruza o equador celeste em um ponto chamado ponto vernal ou primeiro ponto de Áries. Com isso, o Sol projeta sua posição diretamente sobre a linha do equador da Terra. Nesse momento, a distribuição de radiação solar entre os hemisférios torna-se aproximadamente equilibrada.

Como resultado, a duração do dia e da noite tende a ser praticamente igual em grande parte do planeta.

O equinócio é uma consequência direta da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol. Apesar do equilíbrio que o equinócio causa, pequenas variações na duração de dia e noite ainda podem ocorrer. Após esse evento, o hemisfério Sul passa a receber menos radiação solar ao longo dos meses seguintes. Esse processo marca o início de uma transição de estação que levará ao inverno em junho.

Por que o equinócio muda de ano para ano?

O equinócio não acontece no mesmo dia todos os anos, na verdade, o equinócio é um momento específico que tem até hora para acontecer. Apesar do início do outono ser celebrado durante todo o dia 20 de março neste ano, o equinócio acontece exatamente às 11h45. A data e o horário do equinócio variam de ano para ano porque o movimento da Terra ao redor do Sol não se ajusta exatamente ao calendário.

As estações do ano são causadas pela inclinação da Terra em sua órbita ao redor do Sol e não pela distância da Terra ao Sol.

O ano tropical, que define o ciclo das estações, possui aproximadamente 365,2422 dias, enquanto o calendário gregoriano utiliza anos de 365 dias, exceto em anos bissextos. Essa diferença fracionária faz com que o instante exato do equinócio se desloque algumas horas a cada ano. Como resultado, o fenômeno pode ocorrer em datas ligeiramente diferentes, geralmente entre os dias 19 e 21 de março ou setembro. Isso é corrigido parcialmente com a adição de um dia extra a cada quatro anos.

Estações do ano

Muitas pessoas ainda acreditam que as estações do ano são determinadas pela variação da distância entre a Terra e o Sol, mas essa interpretação está incorreta. Embora a órbita terrestre seja elíptica, a diferença entre o ponto mais próximo (periélio) e o mais distante (afélio) é muito baixa. Essa variação não é suficiente para explicar as mudanças sazonais observadas na temperatura e na duração dos dias. Inclusive, o periélio ocorre em janeiro, durante o verão no hemisfério Sul, o que contradiz a ideia de que maior proximidade implica temperaturas mais altas globalmente.

O fenômeno responsável pelas estações é a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano de sua órbita, aproximadamente 23,5 graus. Essa inclinação faz com que, ao longo do ano, diferentes hemisférios recebam quantidades distintas de radiação solar. Quando um hemisfério está inclinado em direção ao Sol, os raios solares incidem de forma mais direta e por mais tempo, resultando em dias mais longos e temperaturas mais elevadas. No período oposto, os raios chegam mais inclinados e a duração da iluminação é menor, caracterizando o inverno.