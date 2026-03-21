Estudo sobre micróbios sugere que a vida poderia ter viajado entre planetas sob condições extremas

Formas minúsculas de vida, presentes em detritos expelidos de um planeta pelo impacto de um asteroide, podem viajar pelo espaço e chegar a outro mundo ainda vivas, de acordo com novos experimentos realizados por pesquisadores da Universidade Johns Hopkins.

Micróbios Deinococcus radiodurans. Imagem meramente ilustrativa.

Tal trabalho reforça a hipótese da litopanspermia, que propõe que impactos de asteroides podem ejetar fragmentos de rocha carregando microrganismos que, posteriormente, podem semear a vida em outros corpos planetários.

O estudo, publicado na revista PNAS Nexus, focou-se na Deinococcus radiodurans, uma bactéria do deserto chileno conhecida por sua resistência ao frio extremo, à aridez e à radiação intensa. Com sua espessa camada externa e notável capacidade de reparar o DNA, esse micróbio serve como um modelo realista para a vida que pode existir em ambientes hostis como Marte ou outros planetas.

A vida pode viajar pelo espaço após impactos de asteroides

Para simular as condições de um impacto de asteroide e a violenta ejeção de material de Marte, a equipe colocou bactérias entre placas de metal e disparou um projétil contra a estrutura usando um canhão de gás. O impacto gerou pressões de um a três gigapascais, enquanto o projétil atingiu velocidades de até cerca de 480 quilômetros por hora, recriando o intenso choque mecânico sofrido por rochas expelidas da superfície de um planeta.

Para efeito de comparação, a pressão no fundo da Fossa das Marianas, o ponto mais profundo dos oceanos da Terra, é de cerca de um décimo de gigapascal. Mesmo as pressões mais baixas nos experimentos da Universidade Johns Hopkins excederam esse valor em mais de dez vezes, ultrapassando níveis que muitos cientistas acreditavam que as células vivas não poderiam suportar.

Após cada teste, os pesquisadores mediram quantos micróbios sobreviveram e examinaram seu material genético em busca de sinais de danos e reparos.

A bactéria demonstrou ser extremamente resistente, sobrevivendo a quase todos os testes em torno de 1,4 gigapascals e em cerca de 60% das vezes em aproximadamente 2,4 gigapascals.

Em pressões mais baixas, as células não apresentaram danos estruturais visíveis, enquanto em pressões mais altas algumas exibiram ruptura da membrana e danos internos, embora ainda houvesse sobreviventes.

A autora principal, Lily Zhao, explicou que a equipe continuou aumentando a velocidade do impacto na tentativa de destruir completamente as células, mas descobriu que elas eram muito mais resistentes do que o esperado. Em vez disso, o equipamento experimental falhou primeiro, pois a estrutura de aço que sustentava as placas se rompeu antes que toda a população microbiana pudesse ser eliminada.

Em Marte, acredita-se que os fragmentos ejetados por impactos de asteroides sofram uma ampla gama de pressões, tipicamente em torno de cinco gigapascais, com alguns sujeitos a tensões ainda maiores. Estes resultados mostram que o micróbio testado pode tolerar quase três gigapascais, bem dentro da faixa associada ao material lançado da superfície marciana.

Um dos coautores do estudo, KT Ramesh, afirmou que as descobertas sugerem que a vida pode sobreviver a impactos e ejeções em grande escala, abrindo a possibilidade de que microrganismos possam viajar entre planetas. O trabalho também levanta a ideia de que a vida na Terra pode ter se originado em outro lugar do sistema solar antes de chegar aqui por meio de detritos de impacto.

A possibilidade de material biológico se deslocar entre corpos planetários tem implicações diretas para as políticas de proteção planetária que regem as missões espaciais. Os protocolos atuais impõem limites rigorosos às missões a mundos potencialmente habitáveis, como Marte, para evitar a contaminação por vida terrestre, bem como às missões de retorno de amostras para prevenir a introdução descontrolada de organismos extraterrestres na Terra.

Considerando que o estudo indica que micróbios poderiam sobreviver às condições associadas ao material que escapa de Marte, os autores argumentam que os detritos que chegam a corpos próximos, incluindo suas duas luas, também poderiam transportar vida viável. Fobos, que orbita perto de Marte, pode receber material ejetado exposto a pressões menores do que o material que chega à Terra, tornando-se um alvo particularmente importante na avaliação dos riscos de contaminação.

A equipe observa que essa compreensão mais ampla da sobrevivência em condições de impacto pode exigir uma reavaliação das regras de proteção planetária, especialmente para destinos atualmente considerados de menor risco, mas ainda capazes de acumular material biologicamente significativo de Marte. Ramesh enfatizou a necessidade de cautela na seleção de alvos de missão e no projeto de sistemas de espaçonaves para minimizar a transferência biológica não intencional.

Olhando para o futuro, os pesquisadores planejam testar se eventos de choque repetidos, semelhantes a impactos, poderiam selecionar populações bacterianas ainda mais resilientes ou impulsionar mudanças adaptativas que aumentem a sobrevivência sob estresse mecânico extremo. Eles também pretendem estender seus experimentos a outros organismos, incluindo fungos, para determinar se essa resiliência é generalizada na vida ou limitada a alguns poucos micróbios extremos.

Referência da notícia

Extremophile survives the transient pressures associated with impact-induced ejection from Mars. 03 de março, 2026. Zhao, et al.



