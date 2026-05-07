Alerta de calor e muito frio em poucos dias: choque térmico ameaça produção de hortaliças; entenda

A virada de temperatura no Sul e no Sudeste deve combinar calor, queda brusca e risco de frio forte, aumentando a atenção sobre hortaliças sensíveis, como alface, tomate e pimentão, nos próximos dias em áreas produtoras importantes.

Na quinta-feira (7), a anomalia de temperatura mostra calor acima do normal no Sul e Sudeste antes da chegada da nova massa de ar polar.

A previsão para os próximos dias indica uma virada rápida no Sul e no Sudeste: primeiro, o calor ganha força antes da chegada de uma nova frente fria; depois, a temperatura cai de forma mais acentuada com o avanço de ar polar. Essa sequência não chama atenção apenas pela sensação térmica, mas também pelo efeito direto sobre culturas mais sensíveis.

No domingo (10), a anomalia de temperatura mostra forte queda no Centro-Sul, marcando a virada do calor para o frio em poucos dias.

Entre elas, as hortaliças merecem destaque. Folhosas, tomate, pimentão e outras culturas de ciclo curto respondem rapidamente ao ambiente. Em poucos dias, calor, vento, baixa umidade e posterior queda de temperatura podem afetar aparência, crescimento, colheita e qualidade comercial, especialmente em áreas de produção voltadas ao abastecimento urbano.

Folhosas sentem rápido o calor antes da queda de temperatura

As folhosas são as primeiras a mostrar sinais de estresse quando a temperatura sobe. Alface, rúcula, couve, almeirão e outras verduras têm grande quantidade de água nos tecidos e podem murchar mais facilmente durante tardes quentes. Mesmo quando a planta se recupera à noite, a repetição desse processo reduz o vigor e pode prejudicar o padrão visual exigido no comércio.

Na quinta-feira ao meio-dia, a previsão indica calor de até 32°C no Centro-Sul, com máximas próximas de 29°C a 30°C entre o Sul e o Sudeste antes da chegada do frio.

O tema tem peso porque o Sudeste concentra áreas importantes de abastecimento. Em São Paulo, dados do Instituto de Economia Agrícola, ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, indicam produção superior a 220 mil toneladas de alface em 2025, com valor estimado em R$ 947 milhões. As principais regiões produtoras ficam no Cinturão Verde, essencial para abastecer a Grande São Paulo.

Tomate, pimentão e hortaliças de fruto podem perder padrão

O impacto não fica restrito às folhas. Tomate, pimentão, pepino e outras hortaliças de fruto também podem sentir a gangorra térmica. O calor acelera a maturação e aumenta a demanda por água; depois, a queda brusca de temperatura pode reduzir o ritmo de crescimento e afetar a uniformidade dos frutos.

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Na prática, o produtor precisa observar não apenas a temperatura máxima, mas a sequência completa dos próximos dias. Os principais riscos são:

murcha e perda de vigor durante tardes quentes;

aumento da necessidade de irrigação;

queima de bordas em folhosas sensíveis;

maturação acelerada em tomate;

menor padrão visual para venda;

crescimento mais lento após a queda de temperatura;

maior risco em baixadas se houver frio forte localizado.

Cinturões verdes e abastecimento urbano

A preocupação aumenta porque muitas dessas culturas abastecem diretamente grandes centros consumidores. Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, é um exemplo importante: a prefeitura informa que o município produz mais de 600 mil toneladas de hortaliças, com quase 1,4 mil olericultores e mais de 6 mil hectares cultivados.

No Sul, o Paraná também tem produção relevante de olerícolas. O Departamento de Economia Rural, o Deral, órgão ligado à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do estado, aponta que o tomate de primeira safra ocupa cerca de 2,5 mil hectares, enquanto a cebola aparece com área próxima de 2,8 mil hectares no ciclo citado pelo boletim estadual.