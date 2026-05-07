Alerta de calor e muito frio em poucos dias: choque térmico ameaça produção de hortaliças; entenda
A virada de temperatura no Sul e no Sudeste deve combinar calor, queda brusca e risco de frio forte, aumentando a atenção sobre hortaliças sensíveis, como alface, tomate e pimentão, nos próximos dias em áreas produtoras importantes.
A previsão para os próximos dias indica uma virada rápida no Sul e no Sudeste: primeiro, o calor ganha força antes da chegada de uma nova frente fria; depois, a temperatura cai de forma mais acentuada com o avanço de ar polar. Essa sequência não chama atenção apenas pela sensação térmica, mas também pelo efeito direto sobre culturas mais sensíveis.
Entre elas, as hortaliças merecem destaque. Folhosas, tomate, pimentão e outras culturas de ciclo curto respondem rapidamente ao ambiente. Em poucos dias, calor, vento, baixa umidade e posterior queda de temperatura podem afetar aparência, crescimento, colheita e qualidade comercial, especialmente em áreas de produção voltadas ao abastecimento urbano.
Folhosas sentem rápido o calor antes da queda de temperatura
As folhosas são as primeiras a mostrar sinais de estresse quando a temperatura sobe. Alface, rúcula, couve, almeirão e outras verduras têm grande quantidade de água nos tecidos e podem murchar mais facilmente durante tardes quentes. Mesmo quando a planta se recupera à noite, a repetição desse processo reduz o vigor e pode prejudicar o padrão visual exigido no comércio.
O tema tem peso porque o Sudeste concentra áreas importantes de abastecimento. Em São Paulo, dados do Instituto de Economia Agrícola, ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, indicam produção superior a 220 mil toneladas de alface em 2025, com valor estimado em R$ 947 milhões. As principais regiões produtoras ficam no Cinturão Verde, essencial para abastecer a Grande São Paulo.
Tomate, pimentão e hortaliças de fruto podem perder padrão
O impacto não fica restrito às folhas. Tomate, pimentão, pepino e outras hortaliças de fruto também podem sentir a gangorra térmica. O calor acelera a maturação e aumenta a demanda por água; depois, a queda brusca de temperatura pode reduzir o ritmo de crescimento e afetar a uniformidade dos frutos.
Na prática, o produtor precisa observar não apenas a temperatura máxima, mas a sequência completa dos próximos dias. Os principais riscos são:
- murcha e perda de vigor durante tardes quentes;
- aumento da necessidade de irrigação;
- queima de bordas em folhosas sensíveis;
- maturação acelerada em tomate;
- menor padrão visual para venda;
- crescimento mais lento após a queda de temperatura;
- maior risco em baixadas se houver frio forte localizado.
Cinturões verdes e abastecimento urbano
A preocupação aumenta porque muitas dessas culturas abastecem diretamente grandes centros consumidores. Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, é um exemplo importante: a prefeitura informa que o município produz mais de 600 mil toneladas de hortaliças, com quase 1,4 mil olericultores e mais de 6 mil hectares cultivados.
No Sul, o Paraná também tem produção relevante de olerícolas. O Departamento de Economia Rural, o Deral, órgão ligado à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do estado, aponta que o tomate de primeira safra ocupa cerca de 2,5 mil hectares, enquanto a cebola aparece com área próxima de 2,8 mil hectares no ciclo citado pelo boletim estadual.
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