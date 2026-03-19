Cientistas confirmam presença de bases de DNA no asteroide Ryugu: são os "blocos de construção da vida"

Amostras do asteroide Ryugu contêm todas as bases do DNA e do RNA. A descoberta reforça a hipótese de que os ingredientes para a vida estão amplamente distribuídos por todo o Sistema Solar e podem ter chegado à Terra por meio de asteroides.

Os cinco componentes básicos do DNA e do RNA identificados em amostras do asteroide Ryugu coletadas pela sonda japonesa Hayabusa2. Crédito: Goddard Space Flight Center/Chris Smith/NASA

Uma das questões mais fascinantes da ciência diz respeito à origem da vida e de onde vêm seus componentes fundamentais.

Um estudo recente publicado na revista Nature Astronomy apoia uma ideia crescente: a de que alguns dos "blocos de construção da vida" podem ter vindo do espaço, transportados por asteroides primitivos.

A análise de amostras do asteroide Ryugu, coletadas e trazidas à Terra, foi possível graças à missão japonesa Hayabusa2.

Hayabusa 2, uma missão espacial japonesa

A sonda Hayabusa2 estudou o asteroide Ryugu, coletou amostras de rochas e as trouxe de volta à Terra. Ela foi lançada em 2014, chegou a Ryugu em 2018, coletou amostras em 2019 e retornou à Terra em 2021. A sonda está atualmente em uma missão estendida ao asteroide 1998KY26.

Um aspecto crucial da missão era preservar o material extremamente precioso coletado, de forma que não fosse contaminado pela atmosfera da Terra, permitindo o estudo direto da química primordial do Sistema Solar.

Um laboratório natural no espaço

Ryugu é um asteroide carbonáceo, rico em compostos orgânicos. Análises anteriores já haviam identificado moléculas biologicamente relevantes.

Exemplo de um cromatograma mostrando a presença (picos vermelhos) das 5 bases nitrogenadas que compõem o DNA e o RNA. Crédito: Koga, T., et al. Nat Astron (2026).

No entanto, o resultado desta última análise é extraordinário: todas as cinco bases nitrogenadas canônicas que compõem o DNA e o RNA — adenina, guanina, citosina, timina e uracila — foram identificadas nas amostras.

Para identificar as moléculas, os cientistas utilizaram técnicas analíticas avançadas, como a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa de alta resolução.

Essas moléculas são essenciais para a vida como a conhecemos. No DNA e no RNA, as bases nitrogenadas codificam informações genéticas. Compreender sua origem nos aproxima da compreensão de como a vida surgiu na Terra.

Compreender a origem dessas bases nitrogenadas significa estar mais perto de entender como a vida surgiu na Terra.

Outro resultado notável da análise é que essas moléculas são "nativas", ou seja, originárias do asteroide e não contaminadas por fontes terrestres. Isso também é corroborado pelas assinaturas isotópicas de carbono e nitrogênio, que são diferentes daquelas típicas da matéria orgânica terrestre.

Uma química diferente daquela terrestre

Essas bases não são idênticas às encontradas em organismos vivos; elas estão presentes em porcentagens diferentes. Por exemplo, a proporção de purinas para pirimidinas é diferente da encontrada no DNA biológico.

Isso confirma que as moléculas estudadas não se originaram de processos biológicos, mas sim de reações químicas abióticas que ocorreram no espaço ou nos corpos progenitores de asteroides.

O asteroide Ryugu fotografado pela sonda japonesa Hayabusa 2. Crédito: JAXA/Hayabusa 2

As análises das amostras de Ryugu foram comparadas com as de outras amostras extraterrestres — como o asteroide Bennu ou meteoritos como Murchison e Orgueil — com diferenças significativas nas abundâncias relativas das bases nitrogenadas. Acredita-se que essas diferenças dependam das condições químicas e físicas dos corpos celestes nos quais as moléculas se formaram.

Enquanto ambientes ricos em amônia favorecem a formação de pirimidinas, ambientes pobres em amônia levam a uma maior produção de purinas. As diferentes proporções de abundância dessas moléculas indicam que suas histórias evolutivas foram diferentes e, portanto, também a de seus respectivos ambientes, ou seja, os asteroides.

Implicações para a origem da vida

A descoberta das cinco bases tem implicações profundas. Ela demonstra que as bases do DNA e do RNA não são exclusivas da Terra, mas podem se formar espontaneamente no espaço. Isso reforça a hipótese de que asteroides e meteoritos ajudaram a fornecer à Terra primitiva as moléculas necessárias para a origem da vida.

Portanto, a química da vida pode ser um fenômeno disseminado por todo o Sistema Solar — e talvez até além dele.

Amostras de rochas coletadas pela Hayabusa2 em 2019 e trazidas de volta à Terra em 2021. Crédito: Yada et al. 2021

Este estudo muda a perspectiva: em vez de vermos a vida como um evento único e isolado que ocorreu apenas na Terra, podemos começar a considerá-la como o resultado natural da evolução química do Universo.

A Terra pode não ter sido um caso especial, mas simplesmente um lugar onde essas moléculas encontraram as condições certas para se organizarem em sistemas vivos.

Os componentes básicos da vida não pertencem apenas à Terra, mas estão inscritos na própria matéria do cosmos.

Referência da notícia

A complete set of canonical nucleobases in the carbonaceous asteroid (162173) Ryugu. 16 de março, 2026. Koga, et al.