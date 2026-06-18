Desmatamento na Amazônia registra queda recorde de 61,4% em maio de 2026

Redução histórica ocorre em período tradicionalmente marcado pelo avanço da devastação e reforça expectativa do governo de alcançar o menor índice anual de desmatamento já registrado.

Segundo o governo, o Brasil caminha para alcançar em 2026 a menor taxa de desmatamento da serie histórica na Amazônia. Crédito: Divulgação Climainfo

O desmatamento na Amazônia Legal caiu 61,4% em maio de 2026 na comparação com o mesmo mês do ano anterior, alcançando a maior redução percentual já registrada para o período. Os dados apontam que a área de vegetação suprimida passou de 960 quilômetros quadrados em maio de 2025 para 370 quilômetros quadrados neste ano.

As informações foram divulgadas na última quinta-feira (11) durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Observatório Regional Amazônico (ORA), da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), em Brasília. Os números são produzidos pelo Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real (Deter), operado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O sistema é utilizado para orientar ações de fiscalização e combate ao desmatamento realizadas por órgãos ambientais federais, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Queda ocorre em período crítico para a floresta

De acordo com o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, o resultado tem significado especial por ocorrer justamente no início da estação seca na Amazônia, período em que historicamente os índices de desmatamento costumam aumentar.

Floresta Nacional do Tapajós, Belterra, Pará. Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Segundo o ministro, o monitoramento constante e a atuação integrada dos órgãos de fiscalização foram determinantes para o resultado. Entre as medidas adotadas estão os embargos remotos promovidos pelo Ibama e as operações em campo realizadas pelo ICMBio em unidades de conservação, terras indígenas e assentamentos.

Capobianco destacou que o governo acompanha diariamente os indicadores ambientais e classificou a redução como um marco para a política de controle do desmatamento. Ele também afirmou que os resultados demonstram a efetividade das ações implementadas nos últimos anos.

Menor área desmatada da série histórica

Além dos números referentes a maio, os dados consolidados do período entre agosto de 2025 e maio de 2026 mostram uma redução de 37,5% no desmatamento em comparação com o mesmo intervalo do ciclo anterior. Nesse período, foram registrados 2.189 quilômetros quadrados de área desmatada, o menor valor já observado na série histórica.

A taxa oficial anual de desmatamento é calculada pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes), também coordenado pelo Inpe. O levantamento considera o período entre agosto de um ano e julho do ano seguinte.

A expectativa do Ministério do Meio Ambiente é que o resultado a ser consolidado em 31 de julho confirme o menor índice anual de desmatamento já registrado na Amazônia. Para o governo, os números reforçam a tendência de queda observada desde a retomada das políticas de fiscalização e controle ambiental.

Cerrado também apresenta redução

O Inpe divulgou ainda os dados referentes ao Cerrado, segundo maior bioma brasileiro. Em maio de 2026, os alertas de desmatamento registraram queda de 12,2% em relação ao mesmo mês do ano passado.

No acumulado entre agosto de 2025 e maio de 2026, a redução foi de 8,2%, com 4.208 quilômetros quadrados de vegetação suprimida. No Cerrado, entretanto, a maior parte do desmatamento ocorreu em propriedades privadas regularizadas, onde a legislação permite a conversão de até 65% da vegetação nativa.

Os dados também ganharam relevância diante das críticas recentes dos Estados Unidos sobre o combate ao desmatamento no Brasil. O governo brasileiro rebateu as alegações e afirmou que os resultados demonstram avanços concretos na proteção ambiental. Além disso, reiterou a meta nacional de zerar o desmatamento até 2030 e defendeu que a conservação da floresta gera benefícios econômicos e ambientais mais duradouros do que sua destruição.

Referências da notícia

Agência Brasil. Desmatamento na Amazônia cai 61,4% em maio de 2026. 2026