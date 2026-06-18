O Mar Morto está secando! Causas, impacto ambiental e as disputas sobre como salvar o ponto mais baixo da Terra
Um local único do nosso planeta está a desaparecer devido a causas naturais e antropogênicas. Descubra a seguir o que está a acontecer ao Mar Morto e as previsões sobre o seu futuro, devido à diminuição do nível da água.
Situado entre Israel, a Jordânia e a Cisjordânia (Palestina), o Mar Morto é o ponto mais baixo da superfície terrestre, localizado a cerca de 427 metros abaixo do nível do mar. Além disso, como a sua água é quase 10 vezes mais salgada do que a do oceano, as pessoas conseguem flutuar sem esforço; uma característica devida à sua densidade.
No entanto, as atividades humanas têm causado graves consequências, levando a que a cada ano o nível baixe cerca de 1,2 metros. Neste sentido, aproximadamente um terço da sua superfície foi reduzida nas últimas 5 décadas.
Para salvar este corpo de água único no mundo, foram propostos vários planos que têm sido dificultados pelas tensões regionais, pelos custos de implementação e pela falta de urgência política.
Causas e impacto ambiental
Tecnicamente, o Mar Morto é um lago. A sua principal fonte de água provém do rio Jordão, que atravessa o Mar da Galileia e prossegue o seu curso até ao Mar Morto.
Ao longo das últimas décadas, as barragens e desvios de água construídos pela Jordânia, Síria e Israel — para abastecer a agricultura, a pecuária e a população — provocaram a diminuição do caudal do rio Jordão. Outro fator que influenciou esta situação ambiental foi a indústria dedicada à extração de minerais.
As mudanças climáticas vêm agravar esta realidade, uma vez que alguns estudos revelam que, mesmo que não existissem os desvios dos rios nem a atividade industrial, as secas prolongadas e intensas provocariam uma redução significativa do Mar Morto.
Como se isso não bastasse, o perigo tomou conta de uma popular estância balnear do Mar Morto: Ein Gedi. "Proibida a passagem de peões", anuncia um enorme cartaz amarelo para alertar que se formaram grandes buracos circulares no caminho para a costa, em consequência da descida do nível da água.
Ideias e planos que continuam em debate
Para estudar o plano de bombear água do Mar Vermelho para o Mar Morto, o Governo Autónomo Palestiniano, a Jordânia e Israel assinaram um memorando de entendimento em 2013.
A ideia era construir uma estação de dessalinização para produzir água doce na costa jordaniana e um oleoduto com mais de 160 km de comprimento, destinado a transportar a salmoura produzida durante o processo de dessalinização até ao Mar Morto.
Outras ideias incluem reduzir o desvio do rio Jordão e/ou diminuir o consumo de água pela indústria. No entanto, alguns especialistas ambientais salientam que é quase impossível restaurar o nível do Mar Morto ao que era há algumas décadas, sugerindo que o enfoque deve centrar-se na estabilização da deterioração.
Por outro lado, o Ministério da Proteção Ambiental de Israel refutou as acusações relacionadas com a falta de urgência política, referindo que "a deterioração contínua do Mar Morto é um grave problema ambiental de importância nacional e regional; o Ministério continua a promover políticas e planos para dar resposta ao problema".
Infelizmente, as pessoas que têm negócios e casas ao longo da costa do Mar Morto vivem na incerteza de não saber o que vai acontecer nos próximos anos ou se algum dos planos apresentados será levado a cabo.
Referência da notícia
CNN Mundo. El punto más bajo del planeta, el mar Muerto se está secando mientras persisten las disputas sobre cómo resolverlo. 2026.