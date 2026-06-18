O Mar Morto está secando! Causas, impacto ambiental e as disputas sobre como salvar o ponto mais baixo da Terra

Um local único do nosso planeta está a desaparecer devido a causas naturais e antropogênicas. Descubra a seguir o que está a acontecer ao Mar Morto e as previsões sobre o seu futuro, devido à diminuição do nível da água.

A paisagem do Mar Morto está a mudar drasticamente. Fonte da imagem: CNN Mundo.

Situado entre Israel, a Jordânia e a Cisjordânia (Palestina), o Mar Morto é o ponto mais baixo da superfície terrestre, localizado a cerca de 427 metros abaixo do nível do mar. Além disso, como a sua água é quase 10 vezes mais salgada do que a do oceano, as pessoas conseguem flutuar sem esforço; uma característica devida à sua densidade.

No entanto, as atividades humanas têm causado graves consequências, levando a que a cada ano o nível baixe cerca de 1,2 metros. Neste sentido, aproximadamente um terço da sua superfície foi reduzida nas últimas 5 décadas.

Devido a isso, revelou-se uma bela paisagem com costas cobertas de sal e sumidouros. No entanto, as imagens lembram que a existência futura do Mar Morto está por um fio.

Para salvar este corpo de água único no mundo, foram propostos vários planos que têm sido dificultados pelas tensões regionais, pelos custos de implementação e pela falta de urgência política.

Causas e impacto ambiental

Tecnicamente, o Mar Morto é um lago. A sua principal fonte de água provém do rio Jordão, que atravessa o Mar da Galileia e prossegue o seu curso até ao Mar Morto.

Ao longo das últimas décadas, as barragens e desvios de água construídos pela Jordânia, Síria e Israel — para abastecer a agricultura, a pecuária e a população — provocaram a diminuição do caudal do rio Jordão. Outro fator que influenciou esta situação ambiental foi a indústria dedicada à extração de minerais.

Atualmente, o rio Jordão transporta 100 milhões de metros cúbicos de água. Antes, eram 1 300 milhões. Fonte da imagem: CNN Mundo.

As mudanças climáticas vêm agravar esta realidade, uma vez que alguns estudos revelam que, mesmo que não existissem os desvios dos rios nem a atividade industrial, as secas prolongadas e intensas provocariam uma redução significativa do Mar Morto.

Como se isso não bastasse, o perigo tomou conta de uma popular estância balnear do Mar Morto: Ein Gedi. "Proibida a passagem de peões", anuncia um enorme cartaz amarelo para alertar que se formaram grandes buracos circulares no caminho para a costa, em consequência da descida do nível da água.

Ideias e planos que continuam em debate

Para estudar o plano de bombear água do Mar Vermelho para o Mar Morto, o Governo Autónomo Palestiniano, a Jordânia e Israel assinaram um memorando de entendimento em 2013.

A ideia era construir uma estação de dessalinização para produzir água doce na costa jordaniana e um oleoduto com mais de 160 km de comprimento, destinado a transportar a salmoura produzida durante o processo de dessalinização até ao Mar Morto.

Adicionar outro tipo de água alteraria completamente a composição química do Mar Morto. Fonte da imagem: CNN Mundo.

Outras ideias incluem reduzir o desvio do rio Jordão e/ou diminuir o consumo de água pela indústria. No entanto, alguns especialistas ambientais salientam que é quase impossível restaurar o nível do Mar Morto ao que era há algumas décadas, sugerindo que o enfoque deve centrar-se na estabilização da deterioração.

Por outro lado, o Ministério da Proteção Ambiental de Israel refutou as acusações relacionadas com a falta de urgência política, referindo que "a deterioração contínua do Mar Morto é um grave problema ambiental de importância nacional e regional; o Ministério continua a promover políticas e planos para dar resposta ao problema".

Infelizmente, as pessoas que têm negócios e casas ao longo da costa do Mar Morto vivem na incerteza de não saber o que vai acontecer nos próximos anos ou se algum dos planos apresentados será levado a cabo.

Referência da notícia

CNN Mundo. El punto más bajo del planeta, el mar Muerto se está secando mientras persisten las disputas sobre cómo resolverlo. 2026.