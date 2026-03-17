Defesa Civil passa a usar estações meteorológicas agrícolas para mapear riscos climáticos no Rio Grande do Sul

Com o objetivo de mitigar os danos causados por eventos climáticos extremos, Passo Fundo, no RS, começou a investir em sensores inteligentes abastecidos por energia solar que transmitem análises de umidade e rajadas de vento diretamente para os dispositivos móveis.

A expansão do uso de sensores climáticos pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul previne desastres naturais e protege a população local. Foto: Michel Sanderi/ PMPF/ GZH

O monitoramento do clima se tornou-se uma ferramenta de primeira necessidade perante as estiagens prolongadas e as chuvas intensas que atingiram o sul do país recentemente. Equipamentos de precisão, como as estações meteorológicas, ganham cada vez mais espaço no território gaúcho para auxiliar diferentes setores produtivos e órgãos de segurança. A cidade de Passo Fundo, localizada no norte do Rio Grande do Sul, opera atualmente 12 unidades que processam e transmitem dados atmosféricos de forma ininterrupta.

Toda a tecnologia empregada nos dispositivos tem origem no estado do Paraná, mas a assistência técnica responsável por manter o funcionamento adequado das máquinas fica concentrada no próprio município. Isso permitiu uma rápida expansão do sistema na região e um atendimento veloz aos produtores locais. Os aparelhos coletam uma grande variedade de dados, que são enviados de forma automática e imediata para os telefones celulares dos usuários cadastrados na plataforma.

Tecnologia no campo e na prevenção de desastres

Originalmente, o projeto comercial foi elaborado para atender às demandas diretas do setor agrícola, fornecendo informações exatas para orientar o trabalho diário nas plantações. Após as fortes inundações que afetaram o Rio Grande do Sul, surgiu a oportunidade de aplicar a inovação diretamente nas operações da Defesa Civil. O objetivo central das autoridades passou a ser o controle do nível dos rios e do volume de chuva acumulado, oferecendo uma base sólida para ações preventivas.

Equipamentos processam e transmitem informações em Passo Fundo, no RS. Foto: Michel Sanderi/ PMPF/ GZH

A transição para o uso em segurança pública representou um grande avanço, ampliando os horizontes do sistema de vigilância na região das bacias hidrográficas gaúchas. A plataforma atende necessidades distintas dependendo de quem a opera e dos objetivos de cada setor. Sobre essa dinâmica de funcionamento, a empresa responsável pela comercialização pontuou a respeito da multifuncionalidade do serviço:

"Ela foi desenvolvida para ajudar o produtor a criar histórico e ter informações em tempo real no aplicativo do celular. Depois das enchentes no Rio Grande do Sul, abriu-se um precedente para uso pela Defesa Civil."

Os resultados desse trabalho estratégico beneficiam a administração municipal, que passou a receber atualizações a cada cinco minutos. Essa alta frequência de coleta permite um acompanhamento constante, algo até então inédito para os órgãos públicos de segurança. Os relatórios gerados a cada hora facilitam imensamente o mapeamento de riscos nas águas que descem do Planalto Médio rumo ao rio Jacuí.

Sensores solares formam banco de dados climático

O funcionamento regular das estações depende exclusivamente de energia solar, o que garante autonomia total em momentos de instabilidade na rede elétrica convencional. A estrutura compacta abriga 13 sensores diferentes, encarregados de captar índices como rajadas de vento, umidade do ar, ponto de orvalho e índice ultravioleta. O sistema integrado avalia também a qualidade do ar local e conta com detectores específicos para antecipar possíveis acidentes de deslizamento de terra.

No setor produtivo primário, o impacto das adversidades atinge o planejamento dos trabalhadores do campo de forma imediata e, muitas vezes, severa. Produtores rurais têm investido forte na instalação dos aparelhos em suas propriedades para melhorar a tomada de decisões em operações diárias de manejo agrícola. As condições exatas de temperatura e direção do vento, por exemplo, determinam a real eficiência da pulverização.

Referências da notícia

Estações meteorológicas ganham espaço no RS para monitorar clima e auxiliar decisões | Passo Fundo. 16 de março, 2026.