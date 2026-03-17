Crânio gigante de cachalote encontrado no Amapá vira peça rara em coleção científica

O achado raro de mais de 2 metros de comprimento ocorreu no fim de fevereiro no Arquipélago do Bailique, no estado do Amapá, e agora vai fazer parte do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá.

O crânio da cachalote encontrado no estado do Amapá. Crédito: Divulgação.

Um crânio de cachalote (a maior baleia dentada do planeta Terra), com 2,20 metros de comprimento, foi encontrado no Arquipélago do Bailique (um conjunto de oito ilhas na foz do Rio Amazonas), no Amapá, e agora faz parte da coleção científica do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa).

O achado deixou os pesquisadores impressionados, pois é incomum. Entenda melhor o porquê.

O achado e por que ele é impressionante

A cachalote ou cacharréu (nome científico Physeter macrocephalus) é o maior cetáceo dentado (odontocetos) e o maior predador com dentes do nosso planeta. Ou seja, é um tipo específico de baleia dentada (Odontoceti).

O crânio de 2,20 metros de comprimento foi encontrado no fim de fevereiro deste ano, próximo da Reserva Biológica do Parazinho. O procedimento de resgate do material ósseo durou cerca de cinco horas e envolveu a equipe de monitoramento de cetáceos, que atua em diferentes pontos da costa do estado.

Crânio de cachalote (Physeter macrocephalus) de 2,20 metros é encontrado no Amapá e reforça pesquisas sobre a vida marinha no estado.

O crânio passou por um processo de limpeza antes de ser catalogado no acervo osteológico do Iepa, que é referência em estudos sobre mamíferos aquáticos no Amapá.

E por que a ocorrência é considerada incomum? Por que esta espécie habita águas profundas e raramente aparece na região costeira.

O crânio da cachalote encontrado no estado do Amapá. Crédito: Divulgação.

O material ósseo foi então encaminhado para exposição no Museu Sacaca, na Zona Sul da capital Macapá e deve contribuir para pesquisas sobre a vida marinha na foz do Rio Amazonas.

Segundo Valdenira Ferreira, pesquisadora do Iepa, a região onde o crânio foi encontrado é uma zona extremamente rasa, com altas variações de maré e que pode ser um local propício ao encalhe de animais, mas é algo que deve ser investigado melhor.

Outros registros anteriores

O primeiro registro oficial desta espécie na costa do Amapá, segundo o Instituto Mamirauá, foi em junho de 2021, também próximo ao Arquipélago do Bailique. Na ocasião, uma cachalote ficou encalhada e morreu, sendo encontrada por ribeirinhos alguns dias depois.

Esta baleia dentada tinha aproximadamente 10 metros de comprimento e tinha sido achada já em estado avançado de decomposição. O Iepa e os próprios moradores da região atuaram na região, enterrando o animal onde ele foi encontrado para protegê-lo e depois usar a carcaça em estudos.

Em outubro de 2025 um golfinho-cabeça-de-melão foi encontrado morto na Praia do Goiabal, em Calçoene, no litoral do Amapá. Esta espécie também é considerada rara em coleções científicas.

E mais: um golfinho da espécie Kogia breviceps, conhecido como cachalote-pigmeu, foi encontrado morto em fevereiro de 2025 também na Praia do Goiabal; e foi o primeiro registro do encalhe desta espécie na costa do Amapá.

Referências da notícia

Crânio de cachalote encontrado no Bailique integra coleção científica do Iepa no Amapá. 17 de março, 2026. Isadora Pereira.

Cachalote que encalhou na costa do AP é enterrada para que ossada seja exposta em museu. 15 de junho, 2021. Fabiana Figueiredo e Joy Silva.