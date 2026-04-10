Cidades que imitam ecossistemas: um exemplo natural de planejamento urbano sustentável

De materiais de construção autorregenerativos a bairros inteiros de baixo impacto ambiental: é assim que as cidades estão caminhando rumo à ecosustentabilidade. Mas as consideráveis economias têm um custo.

As cidades sustentáveis do futuro imitam a natureza para reduzir o desperdício.

Paola Cirino Meteored Itália 10/04/2026 06:03 7 min

Embora não sejam construídas em escala humana, as cidades oferecem muitos confortos e vantagens, mas, ao mesmo tempo, são altamente poluentes tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas.

O hábito de viver em edifícios altos e grandes centros urbanos não só se traduz em um uso indiscriminado de recursos, como também distancia cada vez mais os seres humanos de seu verdadeiro habitat: a natureza.

A nova direção que urbanistas, engenheiros e arquitetos estão tomando agora se orienta para edifícios e infraestrutura sustentáveis em termos de uso de recursos e gestão de resíduos, inspirados diretamente em ecossistemas reais ou até mesmo capazes de revitalizar aqueles degradados pela ação humana.

A tendência de salvar cidades

A tendência que vem se desenvolvendo cada vez mais nos últimos anos é a construção de cidades concebidas como organismos vivos autossuficientes, que também podem ser integradas às áreas geográficas circundantes.

Limitar o consumo de energia, o uso de materiais poluentes e "capturar" o excesso de carbono: do ponto de vista prático, essa tendência, que não é apenas uma moda passageira, mas sim uma previsão para o futuro, pode melhorar a vida humana e o meio ambiente, além de gerar uma grande economia.



Por exemplo, em regiões temperadas, as áreas urbanas podem ser enriquecidas com espaços verdes plantados com espécies nativas e irrigados com água da chuva. Em regiões mais áridas, engenheiros e urbanistas estão se inspirando em plantas do deserto para descobrir maneiras de coletar água e refrescar o ar.

Materiais naturais e regenerativos

Os materiais de construção podem desempenhar um papel crucial nessa mudança. A maioria deles contém substâncias químicas tóxicas para o meio ambiente, como derivados de petróleo ou metais pesados; raramente são produzidos localmente e sua produção frequentemente gera resíduos e subprodutos de difícil descarte.

A extração, o refino e os diversos métodos de processamento envolvem custos energéticos muito elevados, mas já existem startups produzindo material isolante a partir de resíduos vegetais em vez de petróleo. O desempenho é o mesmo, mas, após o uso, geram resíduos completamente biodegradáveis.

Outra área importante de estudo é a inspirada em animais, que são capazes de criar materiais com as mesmas propriedades dos artificiais, mas usando apenas proteínas, polissacarídeos e alguns sais.

As aranhas, por exemplo, inspiraram a ideia de criar fibras energeticamente eficientes. Estas substituirão o equivalente artificial das teias de aranha: fibras de aramida feitas de petróleo, ácido sulfúrico e aquecidas a 400°C, que também produzem grandes quantidades de resíduos tóxicos.

Outro exemplo? A composição química das conchas de moluscos é muito semelhante à do giz de quadro-negro, mas três mil vezes mais resistente.

Onde os projetos já são realidade

Independentemente das ideias pioneiras, as áreas urbanas ecossustentáveis, tanto pequenas quanto grandes, já são uma realidade em mais de um caso.

No início dos anos 2000, um rio em Seul (Coreia do Sul) foi drenado e a via expressa elevada que o margeava foi removida. Graças a um microclima mais ameno, o tráfego até diminuiu, pois as pessoas passaram a achar mais agradável caminhar.

O "corredor verde" de Wuhan é uma infraestrutura ecológica que aumenta a biodiversidade urbana e cria espaços para as pessoas.

Um projeto chinês de grande sucesso recuperou 70% da água da chuva, economizando US$ 220.000 anualmente em custos de irrigação para as terras agrícolas vizinhas.

Esse tipo de cidade é chamado de "cidade-esponja" devido à sua capacidade de absorver e reutilizar a água. Wuhan, também na China, é um dos exemplos de maior sucesso.

Casos de sucesso na Europa

Não apenas nas cidades futuristas da Ásia, mas também na Europa, já existem diversos casos de sucesso.

Entre esses exemplos está Kalundborg, na Dinamarca, onde indústrias vizinhas, como uma fábrica de cimento, uma usina de biogás e pisciculturas, compartilham recursos e reciclam os resíduos umas das outras, com alguns experimentos iniciais datando de 1972. O calor residual gerado pelas fábricas agora aquece as casas de mais de quatro mil famílias, resultando em uma economia anual de quinze milhões de dólares, quatro milhões de metros cúbicos de água e uma redução significativa nas emissões de dióxido de carbono.

No Reino Unido, um projeto chamado "Do Papelão ao Caviar" foi lançado em Kirklees e Calderdale. Papelão reciclado de lojas é transformado em cama para cavalos, e as larvas que se desenvolvem no esterco são usadas para alimentar esturjões, que produzem caviar. Esse mesmo princípio foi aplicado a outros tipos de resíduos, transformando uma área anteriormente degradada em uma espécie de oásis natural e até mesmo criando mais empregos.

Hammarby Sjöstad é um distrito em Estocolmo onde a produção de alimentos, energia, água e diversos materiais é integrada para aumentar a produtividade e limitar custos e desperdícios. A coleta seletiva de resíduos, por exemplo, permite que o lixo orgânico seja transformado em combustível para o transporte público local e em fertilizante para a agricultura.

Referência da notícia

Michael Pawlyn - How buildings and cities can be aligned with life. Nature (2026)