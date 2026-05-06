Chuva intensa em Belém, no Pará, acumula mais de 35 mm e deixa ônibus submerso; veja imagens

Autoridades da capital paraense emitiram alertas após a precipitação intensa da última terça causar alagamentos e transtornos no trânsito de bairros centrais como Marco e Cremação.

ônibus de passageiros ficou parcialmente submerso na tarde da última terça-feira (5). Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um ônibus ficou parcialmente submerso na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém, durante a tarde desta terça-feira (5). O incidente ocorreu quando o motorista tentou atravessar um trecho da via que estava completamente alagado devido à forte precipitação que atingiu a capital paraense.

A intensa chuva causou transtornos imediatos em diversas áreas da cidade, resultando em dificuldades de locomoção para pedestres e condutores. Diversos bairros registaram pontos críticos de acúmulo de água, transformando vias importantes em cenários de difícil travessia para veículos de pequeno e grande porte.

Transtornos no trânsito e o incidente na Pedreira

O episódio envolvendo o transporte coletivo na Pedreira chamou a atenção de quem passava pelo local e rapidamente repercutiu na internet. O veículo de passageiros não conseguiu completar o trajeto planejado após o nível da água subir rapidamente, atingindo a estrutura do ônibus em meio ao temporal.

️ Temporal provoca alagamentos e transtornos em diferentes áreas de Belém



Fortes chuvas atingiram Belém na tarde desta terça-feira (5) e causaram alagamentos em diversos pontos da capital paraense. Imagens registradas por moradores mostram ruas completamente tomadas pela pic.twitter.com/8i41MtYrpJ — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) May 6, 2026

Além da avenida Pedro Miranda, outras vias fundamentais para a cidade apresentaram alagamento, como a Alcindo Cacela e a Fernando Guilhon. Trechos nas proximidades da Unama e o cruzamento da Domingos Marreiros com a 3 de Maio também ficaram cobertos, encobrindo as rodas dos carros. Ruas como Pariquis, Guerra Passos e Conselheiro Furtado também figuraram entre as localidades mais prejudicadas.

Chuvas dessa terça-feira geram transtornos em Belém:



Alagamentos foram registrados em diversos pontos da Região Metropolitana.



A maré alta também foi determinante para intensificar a situação. pic.twitter.com/PCtvOGf0Hp — BELÉM HOJE (@BelemHoje) May 5, 2026

Na região do canal da Pirajá, a situação foi igualmente preocupante, com as duas vias marginais totalmente inundadas. Diante desse cenário, a orientação das autoridades foi para que motoristas e pedestres evitassem áreas já conhecidas pelo risco de enchentes. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém foi procurado para esclarecer a paralisação do veículo na Pedreira, mas ainda não emitiu posicionamento oficial.

Dados meteorológicos e monitoramento da defesa civil

De acordo com os registros da Estação Meteorológica Automática de Belém, vinculada ao Inmet, o volume de chuva acumulado atingiu 35,8 mm até as 17h. O período de maior impacto foi observado por volta das 15h, quando 25,6 mm de precipitação foram contabilizados em um curto intervalo.

Essa concentração de água em poucos minutos superou a capacidade de escoamento de diversos pontos, afetando bairros como o Marco e a Cremação. A combinação entre a intensidade da precipitação e a previsão de maré alta contribuiu diretamente para a elevação do risco de inundações.

A Defesa Civil municipal emitiu um alerta às 14h20, logo após o início das chuvas mais fortes, classificando o risco como moderado para incidência de raios. O órgão ressaltou a necessidade de atenção redobrada no trânsito, visto que a visibilidade e a aderência das vias ficam comprometidas nessas condições.

Referências da notícia

Ônibus fica submerso após alagamento na Pedro Miranda, em Belém. 5 de maio, 2026.