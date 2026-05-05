Onde ficam as piscinas naturais mais lindas de MG? Esse vilarejo está atraindo turistas; confira

Esta cidade no interior mineiro é um refúgio de turismo ecológico, famoso por belas cachoeiras e piscinas naturais ótimas para banho. Descubra aqui que lugar é este.

Esta cidade surgiu no século 18, possui uma antiga igreja matriz e mantém o charme de uma cidade tranquila do interior mineiro. Crédito: @belodrone2020.

Esqueça Capitólio! Este pacato município mineiro localizado a cerca de 110 km da capital Belo Horizonte, é famoso por cachoeiras, trilhas e paisagens naturais, tendo as piscinas naturais mais bonitas do estado.

A região, com pouco mais de 5 mil habitantes e que está atraindo muitos turistas, é o principal acesso ao Parque Nacional da Serra do Cipó, por isso é conhecida como a "capital" da Serra do Cipó.

Estamos falando de Santana do Riacho, é claro, um refúgio de turismo ecológico com rios, cachoeiras e sítios arqueológicos com pinturas rupestres. Conheça aqui mais sobre este local incrível!

Os atrativos de Santana do Riacho

Santana do Riacho é a cidade que abriga os famosos destinos turísticos Serra do Cipó e Lapinha da Serra, sendo a base para os passeios nestas regiões.

A cidade fica no meio de um sítio arqueológico e faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) Morro da Pedreira, que concentra cachoeiras, mata, fauna e flora diversas.

Dentre as atrações culturais, está a Igreja Matriz de Santana, que homenageia a padroeira da cidade, Sant'ana. Fica bem no centro e sua construção é simples, com interior amplo e com abóbodas. Outra atração é a Estátua do Juquinha, uma escultura de cimento de cerca de 3 metros de altura construída sobre um platô , homenageando um andarilho que viveu no local e hoje faz parte da cultura da Serra do Cipó.

A bela Cachoeira Grande, um dos cartões postais da Serra do Cipó (MG). Crédito: Alessandra Cecilia/Wikiloc.

Já entre as atrações naturais, destacam-se as belas e famosas cachoeiras. Começamos falando dela, a Cachoeira Grande, um dos cartões postais da Serra do Cipó, com 80 metros de extensão e 10 metros de altura. É a mais larga queda d'água formada ao longo do Rio Cipó, e forma uma piscina ideal para banho.

Vale a pena conhecer o Cânion do Travessão, que divide as águas das bacias do Rio São Francisco e do Rio Doce. A caminhada para o Travessão dura em média 3 horas, e durante o percurso (de 9 km) é possível ver penhascos, vales profundos e afloramentos rochosos que abrigam pinturas rupestres.

A paisagem do Cânion do Travessão. Crédito: Ricardo Solar/Flickr.

A Cachoeira Congonhas é mais voltada para quem está disposto a caminhar, já que a trilha até ela tem cerca de 7 km de extensão, passando por afloramentos rochosos, travessia de pequenos riachos além de uma linda vista panorâmica até chegar no local. A sua queda d’água tem 30 metros de altura, e é possível praticar escalada nas rochas.

Outra bela opção são as cachoeiras Serra Morena I e II, que juntas formam uma piscina natural de 300 m² cercada por mata ciliar, cerrados e campos rupestres. Fica a 17 km da Cachoeira Grande.

As quedas d'água Serra Morena I e II, em Santana do Riacho (MG). Crédito: Divulgação.

A Cachoeira Serra Morena fica em uma área particular e de fácil acesso, sendo necessário pagar entrada, mas você vai poder aproveitar uma bela piscina natural para banho.

A Cachoeira Bicame é outra bela opção, localizada no vilarejo Lapinha da Serra, com uma imensa piscina natural. É uma imponente queda d'água, com natureza intocável. Veja no vídeo abaixo:

Cachoeira do Bicame , Lapinha da Serra ️#SabadoLigaDaJusticaSDV pic.twitter.com/LTktyg4meF — Nos Caminhos de Minas ️ #LJSDV (@NosCaminhosDeMG) March 14, 2026

A Cachoeira do Rapel, também na Lapinha da Serra, é outra opção. A portaria de acesso fica a aproximadamente 1km da cidade. Como o nome já diz, ela é ideal para a prática de rapel, e seu difícil acesso compensa com muito sossego.

Agora, para os mais aventureiros que querem apreciar a vista, o Pico da Lapinha é uma ótima opção, a quase 1.700 metros de altitude. Para chegar até lá, é preciso percorrer uma trilha de 6 km bem sinalizada. De lá de cima se tem uma vista paradisíaca da represa que passa por entre as montanhas e do vilarejo de Lapinha da Serra.

Ao lado do Pico da Lapinha há outro mirante natural, o Pico do Breu, de altura similar, mas com uma trilha mais difícil e íngreme.

Pico da Lapinha, no vilarejo de Lapinha da Serra (MG). Crédito: Pollyana Coura/Tripadvisor.

E não são só essas. A região ainda tem outras cachoeiras para quem quer desbravar mais a fundo, como a Cachoeira Véu da Noiva, a do Gavião, a do Tombador, a das Andorinhas, entre outros atrativos.

O município dispõe ainda de diversas pousadas e restaurantes, servindo pratos típicos da região e recebendo os turistas com muita hospitalidade.

Além disso, a pequena cidade tem vários sítios arqueológicos que fazem parte da “Grande Região Arqueológica de Lagoa Santa”, comprovando a existência humana no local há mais de 10 mil anos.

Gostou? Então já acrescentei este destino mineiro na sua lista de viagens!

Referências da notícia

Esse vilarejo guarda as piscinas naturais mais lindas de Minas Gerais. 19 de abril, 2026. Vitor Bruno.

Santana do Riacho é base para conhecer Lapinha da Serra e Serra do Cipó. 05 de outubro, 2025. Thiago Müller.