Chuva intensa em Manaus provoca alagamentos e passageiros abrem guarda-chuva em ônibus; veja imagens

O fórum Norte Export precisou alterar sua programação oficial em Manaus nesta quinta-feira (19) em razão das fortes chuvas que provocaram inundações em diversos pontos.

Manaus registrou mais de 60 mm de chuva e acionou alerta para riscos de desabamentos. Foto: Adobe Stock

Uma tempestade atingiu a cidade de Manaus nesta quinta-feira (19), provocando o acionamento de um alerta da Defesa Civil e causando transtornos na infraestrutura urbana e em eventos corporativos. As chuvas intensas em um curto intervalo de tempo resultou em alagamentos em diversas zonas da capital amazonense e afetou o transporte público e a programação do fórum Norte Export. O acúmulo de água ocorreu devido à combinação de alta umidade com sistemas de baixa pressão, fatores que intensificaram as precipitações na região norte do país.

️ A forte chuva que caiu sobre a capital causou alagamentos em diversos pontos, dificultando a passagem de veículos e pedestres.



Até o momento, a Defesa Civil do município registrou 6 ocorrências oficiais. ️ pic.twitter.com/29KhWJhMZt — AM ATUAL (@AmazonasAtual) March 19, 2026

As autoridades municipais registraram índices pluviométricos que ultrapassaram os 60 mm em pontos isolados nesta manhã, o que levou ao transbordamento de igarapés e à inundação de vias principais. Diante do cenário de instabilidade, as equipes de monitoramento geológico intensificaram a vigilância em áreas de encosta, onde o solo saturado apresenta elevado potencial para deslizamentos. A prefeitura recomendou que a população evite deslocamentos desnecessários durante os picos de chuva.

Impactos no transporte público e na rotina dos passageiros

A precariedade de parte da frota de transporte coletivo ficou evidente durante o temporal desta quinta, quando passageiros registraram vídeos de goteiras intensas dentro dos veículos em circulação. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, usuários aparecem utilizando guarda-chuvas no interior de um ônibus para se protegerem da água que atravessava o teto dos coletivos em movimento. Esse episódio gerou críticas sobre a manutenção dos veículos que operam nas linhas municipais.

️️ Passageiros enfrentam chuva dentro de ônibus no temporal em Manaus pic.twitter.com/Ruonr7W8aQ — Blog do Pávulo (@Blogdopavulo) March 19, 2026

Além do desconforto térmico e da umidade, a mobilidade urbana foi prejudicada pela formação de bolsões de água que dificultaram o tráfego de veículos de passeio e de carga. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) enviou agentes para os cruzamentos mais críticos, tentando minimizar os congestionamentos causados pela baixa visibilidade e pelos semáforos inoperantes em decorrência de descargas elétricas. A situação reforçou a necessidade de investimentos em drenagem para escoar o volume de água que as galerias atuais não conseguem suportar.

Alterações em eventos e monitoramento meteorológico

O setor de eventos também sofreu as consequências da tempestade, com destaque para a alteração na programação do Norte Export, um importante fórum regional de logística e infraestrutura. A organização do evento precisou ajustar os horários e locais das atividades previstas para o período da tarde, visando garantir a integridade física dos participantes e evitar danos aos equipamentos técnicos.

️ Manaus tem ruas alagadas e registra alerta vermelho para deslizamentos



A forte chuva que atingiu Manaus nesta quinta-feira, 19, provocou alagamentos em diferentes zonas da cidade, afetando a mobilidade e causando lentidão no trânsito. pic.twitter.com/HRgE4sgmfq — Cenarium (@cenariumam) March 19, 2026

A chuva forte impossibilitou a realização de painéis ao ar livre e dificultou o deslocamento de palestrantes e convidados até o local do encontro. A previsão é de que a instabilidade climática continue nos próximos dias, mantendo o estado de atenção na capital. O monitoramento contínuo é realizado através do sistema "Manaus Alerta", que envia notificações em tempo real para os moradores cadastrados em zonas de risco.

A gestão municipal destacou que está trabalhando na limpeza de bueiros e na desobstrução de canais para facilitar a vazão das águas pluviais durante a tarde de hoje. "As equipes estão nas ruas para atender as ocorrências e orientar os moradores sobre os procedimentos de segurança em casos de alagamento", informaram representantes da Defesa Civil.

Referências da notícia

Passageiros enfrentam chuva dentro de ônibus no temporal em Manaus. 19 de março, 2026.

Forte chuva atinge Manaus e programação do Norte Export sofre alterações. 19 de março, 2026.