Temporal atinge o Ceará com trovões e provoca caos no trânsito urbano de Fortaleza; veja imagens

Acúmulos expressivos de chuva atingiram o interior e a capital cearense nas primeiras horas da manhã, forçando as equipes de emergência a recomendarem precaução máxima contra ventanias e inundações.

Precipitações acima de 70 mm impactaram a rotina dos cearenses nesta quarta-feira (18). Foto: Adobe Stock

A manhã desta quarta-feira (18) registrou alguns transtornos para os moradores de Fortaleza e de várias outras cidades espalhadas pelo Ceará. As precipitações vieram acompanhadas de trovões e relâmpagos, provocando alagamentos que alteraram drasticamente a rotina da população. Consequentemente, o acúmulo de água paralisou o trânsito de veículos e bloqueou o fluxo de pedestres nas ruas da capital, exigindo paciência de quem precisou sair de casa para trabalhar hoje.

Muita chuva em Fortaleza https://t.co/j1vbUVpnt1 — A. Rodrigues (Corinthians) (@drjebabr) March 18, 2026

Durante as primeiras horas do dia, um dos locais com maior complicação no tráfego foi a movimentada Avenida da Abolição. A água subiu de forma abrupta e invadiu as calçadas dos estabelecimentos comerciais e edifícios. Paralelamente, no interior do estado, a situação também causou estragos nas áreas urbanas, demandando atenção imediata das autoridades.

Interior cearense acumula altos índices de chuvas na manhã

Longe da zona metropolitana, diversas localidades enfrentaram situações complexas com as tempestades que desabaram sobre o território ao longo da madrugada. Segundo as atualizações oficiais, o município de Penaforte liderou o índice de volume de água, contabilizando exatos 78 mm de precipitação. Logo em seguida, a cidade de Quixadá registrou 75 mm no posto do Açude Pedras Brancas. Os números ilustram a força do fenômeno que encobriu o céu do estado e causou imensa apreensão.

️MANHÃ CHUVOSA



Fortaleza e algumas cidades da Região Metropolitana amanheceram, nesta quarta-feira (18), com registro de chuvas acompanhadas de relâmpagos e trovões. pic.twitter.com/UtD86RqOQH — Diário do Nordeste (@diarioonline) March 18, 2026

A cidade de Senador Pompeu registrou 68,5 mm de chuva, enquanto Crateús marcou 67 mm nas suas estações meteorológicas locais. Cidades como Choró e Quixeramobim ultrapassaram a marca dos 60 mm, confirmando a dispersão das nuvens carregadas. A população dessas regiões precisou lidar com estradas enlameadas e acessos comprometidos pelo volume de água acumulado.

O município de Pereiro documentou 56 mm na Comunidade Grossas, elevando os alertas de segurança das autoridades locais e regionais. Em Banabuiú, os equipamentos mediram 55,2 mm, reforçando o cenário de saturação do solo e enxurradas perigosas nas vias públicas mais baixas. As defesas civis seguem avaliando os danos reportados pelos cidadãos afetados.

Instituto nacional emite aviso de perigo para os moradores

Frente a esse cenário de instabilidade e inundações espalhadas, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou um alerta laranja direcionado a grande parte dos municípios cearenses afetados. Dentro da escala de classificação climática, essa cor traduz um grau elevado de perigo e requer ações rápidas e efetivas. Os órgãos competentes foram orientados a preparar equipes de resgate para possíveis chamados de emergência.

A orientação é que as pessoas evitem permanecer em áreas abertas ou buscar abrigos sob árvores durante os momentos críticos. O foco agora é garantir a integridade física das famílias que acabaram ficando isoladas, aguardando esforços governamentais conjuntos para escoar a água e restaurar a normalidade.

Referências da notícia

Chuva forte alaga ruas em Fortaleza nesta quarta (18). 18 de março, 2026.