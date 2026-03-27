Brasil terá horário de verão em 2026? Como a mudança nos hábitos de consumo afetou a decisão oficial

Enquanto o Brasil permanece com o horário fixo, os Estados Unidos iniciam seu período de Daylight Saving Time em março de 2026, alterando a dinâmica dos fusos mundiais.

Fatores técnicos e sociais que impedem a volta do horário de verão no Brasil. Foto: Adobe Stock

O Brasil permanecerá no horário padrão durante todo o ano de 2026, completando o sexto ciclo consecutivo sem o tradicional adiantamento dos relógios. Essa decisão baseia-se em avaliações técnicas que apontam a baixa relevância da medida para o sistema elétrico nacional atualmente.

Embora parceiros globais como os Estados Unidos mantenham a prática, o governo brasileiro optou por manter a suspensão iniciada originalmente no ano de 2019. A escolha reflete mudanças estruturais profundas no modo como a população consome energia elétrica em tempos de alta tecnologia.

Motivações técnicas para a manutenção do horário padrão

O motivo principal para a suspensão reside na perda de eficácia da medida, que historicamente visava reduzir o consumo nos horários de pico. Estudos do Ministério de Minas e Energia (MME) indicam que o deslocamento dos ponteiros não gera mais a economia esperada.

Antigamente, o objetivo era alinhar as atividades humanas à luz natural para diminuir o uso de iluminação artificial no início da noite. Contudo, a adoção massiva de aparelhos de ar-condicionado e eletrônicos mudou drasticamente o perfil de consumo nacional.

Atualmente, a maior pressão sobre o sistema elétrico ocorre por volta das 15h, e não mais ao anoitecer, como se observava em décadas passadas. Essa mudança de comportamento neutralizou os benefícios de adiantar o relógio nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Autoridades reforçam que a política pública passa por avaliações periódicas do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico para garantir a segurança do suprimento. Por enquanto, o debate técnico aponta que manter o padrão atual é o caminho mais seguro para o país.

Impactos globais e a realidade nos Estados Unidos

Diferente do cenário brasileiro, os Estados Unidos manterão o horário de verão em 2026, com início agendado para o dia 8 de março. Nesse período, os relógios americanos avançam uma hora, o que resulta em tardes mais longas e manhãs escuras.

O retorno ao horário padrão no território norte-americano está previsto para 1º de novembro, quando os ponteiros devem ser atrasados em uma hora. Curiosamente, a adoção não é obrigatória para todos os estados, com o Havaí e o Arizona optando por ficar fora.

Essas diferenças regionais costumam causar confusão para viajantes e empresas que operam em diferentes fusos dentro de um mesmo país. Territórios como Porto Rico e Guam também mantêm o cronograma fixo o ano todo devido a fatores geográficos e climáticos.

Para os brasileiros, tais alterações no exterior afetam diretamente a diferença de fuso em chamadas internacionais e horários de voos comerciais. Compreender essas mudanças é fundamental para manter a sincronia com mercados globais enquanto o Brasil preserva seus relógios estáveis.

Referências da notícia

Brasil vai ter horário de verão em 2026 e quando começa? 19 de fevereiro, 2026.

Governo do Brasil não adotou Horário de Verão. 03 de outubro, 2025.