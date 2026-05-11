Ar polar mantém alertas de frio intenso e geadas; confira a previsão

Esta terça-feira será marcada pela presença da massa de ar frio que avança sobre o Brasil após a passagem da frente fria. Há alertas para geadas e frio intenso nas primeiras horas do dia. Veja também: Chuvas de mais de 100 mm deixam em alerta 9 capitais nesta semana; veja quais

A frente fria que avançou sobre o Brasil neste final de semana perdeu intensidade gradualmente, mas ainda será capaz de provocar pancadas de chuva em áreas do Sudeste e em regiões pontuais do Centro-Oeste ao longo desta segunda-feira (11).

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Com a passagem do sistema, em sua retaguarda avança uma forte e intensa massa de ar polar, que deixa diversos estados em alerta devido às baixas temperaturas e aos riscos de geadas nas primeiras horas desta terça-feira (12). As geadas podem provocar prejuízos aos produtores rurais, principalmente na Região Sul.

Riscos de geadas generalizadas nesta terça-feira

As temperaturas seguem baixas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte do Mato Grosso do Sul e em São Paulo. A massa de ar polar começa a perder intensidade sobre o país, mas ainda mantém elevados os riscos de geadas generalizadas.

A noite desta segunda-feira (11) já contará com temperaturas inferiores a 10°C sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. As áreas serranas serão as mais críticas, com temperaturas próximas de 5°C no lado gaúcho e inferiores a este valor no lado catarinense.

Temperatura prevista para o amanhecer da Região Sul nesta terça-feira (12).

Ao longo da madrugada, as temperaturas vão diminuir ainda mais. No Rio Grande do Sul, os termômetros variam entre 2°C em Vacaria e 7°C em Porto Alegre/RS, valores próximos aos previstos para o Paraná, entre 3°C e 8°C. Enquanto isso, em Santa Catarina, as mínimas chegam a 0°C na região da Serra.

Alguns ajustes ainda são necessários nos modelos de previsão do tempo. Desta forma, há grande possibilidade de mais um dia com temperaturas negativas, principalmente entre as cidades de Vacaria/RS, São Joaquim/SC, Lages/SC e Urubici/SC.

Anomalia de temperatura mostra valores abaixo da média de Norte a Sul do Brasil.

Mas quem acredita que o frio ficará restrito à Região Sul está enganado. A massa de ar frio também afeta o Centro-Oeste, Norte e Sudeste do Brasil. No Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul é o estado mais afetado, com mínimas inferiores a 10°C no sul do estado.

Nos demais estados da região, as temperaturas permanecem amenas, com mínimas entre 12°C e 17°C. Na Região Norte, Acre e Rondônia terão a primeira friagem de 2026, com temperaturas de até 16°C em Rio Branco/AC e 17°C em Ariquemes/RO.

Temperatura prevista para as primeiras horas desta terça-feira (12) sobre áreas do Sudeste, Centro-Oeste e parte da Região Norte do Brasil.

Chegando ao Sudeste do Brasil, a massa de ar frio avança por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Há possibilidade de geadas no sul do estado paulista, com temperaturas que podem ficar abaixo de 5°C. No restante da região, as chances são menores, mas não estão descartadas, com mínimas de 8°C no interior paulista.

Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, as temperaturas serão um pouco mais elevadas, mas nas áreas de serra, como a Serra da Mantiqueira, os termômetros podem marcar cerca de 5°C. Nas demais regiões dos estados, as temperaturas variam entre 9°C e 15°C. Será uma terça-feira (12) de amanhecer gelado também no Sudeste.

Dia mais frio do ano até aqui

O amanhecer desta segunda-feira (11) foi o mais frio do ano, de acordo com algumas estações automáticas espalhadas pelas capitais do Sul e Sudeste do Brasil.

São Paulo registra mínima inferior a 10°C nesta segunda-feira (12). Foto: Werther Santana.

Confira a lista com as menores temperaturas registradas em algumas capitais neste ano de 2026:

Curitiba/PR - 2,5°C (11/05)

Porto Alegre/RS - 5,3°C (29/04 e 11/05)

São Paulo/SP - 9,4°C (11/05)

E, conforme o cenário atmosférico evolui, a terça-feira (12) tem tudo para quebrar esse recorde novamente, principalmente nos municípios do Sudeste, onde a massa de ar frio chega com maior força pela primeira vez neste ano. São Paulo/SP tem grande chance de registrar mínimas inferiores a 10°C, deixando a capital em alerta.