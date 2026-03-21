Boas notícias! O gelo marinho da Antártica derreteu um pouco menos este ano
A extensão mínima anual do gelo marinho antártico foi atingida no final de fevereiro. Esse valor é superior ao dos anos anteriores e se aproxima da média.
O gelo marinho da Antártica atingiu recentemente sua extensão mínima anual: um valor muito mais próximo da média do que nos anos anteriores!
Notícias relativamente boas
Nos últimos anos, tem sido raro receber notícias sobre o gelo marinho global que sejam mais animadoras do que preocupantes. De fato, os últimos anos têm sido particularmente difíceis na Antártica, com os níveis permanecendo extremamente baixos e os mínimos anuais, por vezes, atingindo recordes de baixa; foi o caso, por exemplo, em março de 2023, quando o mínimo anual atingiu apenas 1,79 milhão de km².
Todos os anos, o gelo marinho antártico derrete durante o verão austral e se reforma durante o inverno. Como resultado, atinge sua extensão mínima em algum momento entre o final de fevereiro e o início de março. É nesse período que os cientistas realizam suas medições anuais para comparar os resultados com os de anos anteriores.
De acordo com pesquisadores do Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo (NSIDC), o gelo marinho antártico neste anno provavelmente atingiu sua extensão mínima anual em 26 de fevereiro, cobrindo uma área de 2,58 milhões de quilômetros quadrados. Portanto, essa extensão é 730.000 km² maior do que o recorde de baixa estabelecido em março de 2023.
Como resultado, essa extensão mínima está significativamente mais próxima da média de 1981–2010 do que nos quatro anos anteriores; no entanto, ainda se classifica como a 16ª menor extensão registrada desde o início das medições por satélite em 1979.
Embora uma recuperação tenha sido observada em comparação com os anos anteriores, essa extensão permanece 230.000 km² abaixo da média de 1981–2010. Portanto, essa “boa notícia” é totalmente relativa.
Como explicar esse reaparecimento do gelo marinho?
No entanto, inicialmente parecia que esse mínimo anual seguiria a tendência dos anos anteriores. Segundo os cientistas, a extensão do gelo marinho antártico permaneceu bem abaixo das médias diárias no final do ano passado, uma situação que sugeria que a temporada de verão terminaria novamente perto de níveis recordes de baixa.
Contudo, em janeiro e fevereiro, fortes ventos vindos do sul empurraram o gelo marinho para fora, levando-o para o interior do Mar de Weddell. Isso ajudou a desacelerar o declínio geral da extensão, resultando em um mínimo anual que — apesar de um início preocupante para a temporada — terminou muito mais próximo das médias históricas do que o valor do ano passado.
Resta saber se esse evento foi apenas um golpe de sorte oportuno ou se essa recuperação na extensão do gelo marinho pode, em vez disso, sinalizar o início de uma reversão mais sustentada da tendência atual. Para os cientistas, essa recuperação não é uma grande surpresa; eles apontam para a significativa variabilidade interanual do gelo marinho antártico que tem sido consistentemente observada em dados de satélite.
Os pesquisadores do NSIDC também observaram que a extensão mínima estimada ainda pode mudar nas próximas semanas. De fato, o número citado acima permanece preliminar: “o derretimento contínuo ou ventos costeiros fortes podem reduzir ainda mais a extensão do gelo”. Em qualquer caso, será essencial monitorar de perto a evolução do gelo marinho antártico nas próximas semanas e meses.
Referência da notícia
Réchauffement climatique : La banquise de l’Antarctique va (un peu) mieux après quatre années catastrophiques. 10 de março, 2026. 20 Minutes com AFP.