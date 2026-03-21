Boas notícias! O gelo marinho da Antártica derreteu um pouco menos este ano

A extensão mínima anual do gelo marinho antártico foi atingida no final de fevereiro. Esse valor é superior ao dos anos anteriores e se aproxima da média.

O gelo marinho da Antártida geralmente atinge sua extensão mínima anual entre o final de fevereiro e o início de março.

O gelo marinho da Antártica atingiu recentemente sua extensão mínima anual: um valor muito mais próximo da média do que nos anos anteriores!

Notícias relativamente boas

Nos últimos anos, tem sido raro receber notícias sobre o gelo marinho global que sejam mais animadoras do que preocupantes. De fato, os últimos anos têm sido particularmente difíceis na Antártica, com os níveis permanecendo extremamente baixos e os mínimos anuais, por vezes, atingindo recordes de baixa; foi o caso, por exemplo, em março de 2023, quando o mínimo anual atingiu apenas 1,79 milhão de km².

Todos os anos, o gelo marinho antártico derrete durante o verão austral e se reforma durante o inverno. Como resultado, atinge sua extensão mínima em algum momento entre o final de fevereiro e o início de março. É nesse período que os cientistas realizam suas medições anuais para comparar os resultados com os de anos anteriores.

De acordo com pesquisadores do Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo (NSIDC), o gelo marinho antártico neste anno provavelmente atingiu sua extensão mínima anual em 26 de fevereiro, cobrindo uma área de 2,58 milhões de quilômetros quadrados. Portanto, essa extensão é 730.000 km² maior do que o recorde de baixa estabelecido em março de 2023.

Antarctic sea ice has likely reached its minimum extent for the year, at 2.58 million square kilometers (996,000 square miles) on February 26, 2026, ranking sixteenth lowest in the 48-year satellite record. https://t.co/6lQWjhAWG6 pic.twitter.com/mIXCAJcXKP — National Snow and Ice Data Center (@NSIDC) March 9, 2026

Como resultado, essa extensão mínima está significativamente mais próxima da média de 1981–2010 do que nos quatro anos anteriores; no entanto, ainda se classifica como a 16ª menor extensão registrada desde o início das medições por satélite em 1979.

Embora uma recuperação tenha sido observada em comparação com os anos anteriores, essa extensão permanece 230.000 km² abaixo da média de 1981–2010. Portanto, essa “boa notícia” é totalmente relativa.

Como explicar esse reaparecimento do gelo marinho?

No entanto, inicialmente parecia que esse mínimo anual seguiria a tendência dos anos anteriores. Segundo os cientistas, a extensão do gelo marinho antártico permaneceu bem abaixo das médias diárias no final do ano passado, uma situação que sugeria que a temporada de verão terminaria novamente perto de níveis recordes de baixa.

Contudo, em janeiro e fevereiro, fortes ventos vindos do sul empurraram o gelo marinho para fora, levando-o para o interior do Mar de Weddell. Isso ajudou a desacelerar o declínio geral da extensão, resultando em um mínimo anual que — apesar de um início preocupante para a temporada — terminou muito mais próximo das médias históricas do que o valor do ano passado.

ou se essa recuperação na extensão do gelo marinho pode, em vez disso, sinalizar o início de uma reversão mais sustentada da tendência atual. Para os cientistas, essa recuperação não é uma grande surpresa; eles apontam para a significativa variabilidade interanual do gelo marinho antártico que tem sido consistentemente observada em dados de satélite.

Os pesquisadores do NSIDC também observaram que a extensão mínima estimada ainda pode mudar nas próximas semanas. De fato, o número citado acima permanece preliminar: “o derretimento contínuo ou ventos costeiros fortes podem reduzir ainda mais a extensão do gelo”. Em qualquer caso, será essencial monitorar de perto a evolução do gelo marinho antártico nas próximas semanas e meses.

Referência da notícia

Réchauffement climatique : La banquise de l’Antarctique va (un peu) mieux après quatre années catastrophiques. 10 de março, 2026. 20 Minutes com AFP.