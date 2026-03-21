As florestas, o "ar condicionado" natural do planeta, têm seu dia internacional: 21 de março

As florestas funcionam como o grande sistema de suporte da Terra. Elas regulam o clima, armazenam carbono e sustentam a biodiversidade. Todo dia 21 de março, o mundo se lembra por que protegê-las é urgente.

As florestas têm um impacto significativo na saúde física e mental dos seres humanos. Elas cobrem um terço da superfície terrestre e muitas são protegidas e declaradas Patrimônio Mundial.

Todo dia 21 de março celebramos o Dia Internacional das Florestas, uma data promovida pelas Nações Unidas para nos lembrar de algo que muitas vezes esquecemos: sem florestas, a vida como a conhecemos seria impossível.

Se o planeta fosse uma casa, as florestas seriam seus pulmões, seu ar-condicionado e seu sistema de filtragem de água. Elas não só produzem oxigênio, como também regulam a temperatura do planeta, armazenam enormes quantidades de carbono e fornecem habitat para milhões de espécies.

A ciência confirma isso com números convincentes. Segundo a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), as florestas cobrem aproximadamente 31% da superfície terrestre e abrigam mais de 80% da biodiversidade terrestre do planeta. Ao mesmo tempo, atuam como enormes sumidouros de carbono, ajudando a mitigar o aquecimento global.

No entanto, esses ecossistemas enfrentam pressões crescentes: o desmatamento, os incêndios florestais e as mudanças climáticas estão perturbando seu equilíbrio em muitas regiões do mundo.

Florestas: uma rede natural que mantém o planeta em equilíbrio

As florestas desempenham funções que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia. Por exemplo, atuam como uma esponja natural gigante. Quando chove, o solo das florestas absorve a água, reduzindo inundações e reabastecendo os aquíferos que, por sua vez, abastecem cidades e plantações.

Elas também funcionam como o grande regulador climático do planeta. Através da fotossíntese, as árvores capturam dióxido de carbono da atmosfera e o armazenam em sua madeira, folhas e raízes. Esse processo torna as florestas aliadas fundamentais na mitigação das mudanças climáticas.

As florestas atuam como um escudo natural contra a erosão e fornecem recursos essenciais para a saúde humana, a economia e o bem-estar.

Outro aspecto fascinante é que as florestas são verdadeiras cidades biológicas. Uma única árvore pode abrigar insetos, pássaros, fungos, líquens e pequenos mamíferos. Em escala global, esses ecossistemas sustentam milhões de espécies, muitas delas ainda desconhecidas pela ciência.

Em regiões como a América do Sul, as florestas também desempenham um papel fundamental na regulação climática regional. Por exemplo, a Amazônia ajuda a transportar umidade para outras áreas do continente, influenciando inclusive as chuvas que irrigam sistemas agrícolas a milhares de quilômetros de distância (como nossa principal zona agrícola).

O que acontece se as florestas desaparecerem?

Quando as florestas desaparecem, o impacto não se limita à paisagem. É como remover peças-chave de um complexo sistema natural.

O desmatamento libera carbono armazenado por décadas ou séculos, acelerando o aquecimento global. Além disso, com o desaparecimento da cobertura vegetal, o solo fica exposto à erosão e o ciclo da água é interrompido, aumentando tanto as secas quanto as inundações.

Todos os anos, 10 milhões de hectares de floresta são perdidos, seja devido ao desmatamento ou devastados por incêndios.

Na América Latina, o desmatamento também afeta diretamente as comunidades rurais e indígenas que dependem desses ecossistemas para sua subsistência. Ao mesmo tempo, a biodiversidade está diminuindo e muitas espécies correm risco de extinção.

É por isso que o Dia Internacional das Florestas não é apenas uma comemoração simbólica. É um lembrete de que proteger as florestas é proteger o equilíbrio do planeta e o nosso próprio futuro.

Porque, em última análise, cada árvore faz parte de uma rede silenciosa que sustenta a vida na Terra.