    As florestas, o "ar condicionado" natural do planeta, têm seu dia internacional: 21 de março

    As florestas funcionam como o grande sistema de suporte da Terra. Elas regulam o clima, armazenam carbono e sustentam a biodiversidade. Todo dia 21 de março, o mundo se lembra por que protegê-las é urgente.

    As florestas têm um impacto significativo na saúde física e mental dos seres humanos. Elas cobrem um terço da superfície terrestre e muitas são protegidas e declaradas Patrimônio Mundial.
    As florestas têm um impacto significativo na saúde física e mental dos seres humanos. Elas cobrem um terço da superfície terrestre e muitas são protegidas e declaradas Patrimônio Mundial.

    Todo dia 21 de março celebramos o Dia Internacional das Florestas, uma data promovida pelas Nações Unidas para nos lembrar de algo que muitas vezes esquecemos: sem florestas, a vida como a conhecemos seria impossível.

    Se o planeta fosse uma casa, as florestas seriam seus pulmões, seu ar-condicionado e seu sistema de filtragem de água. Elas não só produzem oxigênio, como também regulam a temperatura do planeta, armazenam enormes quantidades de carbono e fornecem habitat para milhões de espécies.

    A ciência confirma isso com números convincentes. Segundo a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), as florestas cobrem aproximadamente 31% da superfície terrestre e abrigam mais de 80% da biodiversidade terrestre do planeta. Ao mesmo tempo, atuam como enormes sumidouros de carbono, ajudando a mitigar o aquecimento global.

    No entanto, esses ecossistemas enfrentam pressões crescentes: o desmatamento, os incêndios florestais e as mudanças climáticas estão perturbando seu equilíbrio em muitas regiões do mundo.

    Florestas: uma rede natural que mantém o planeta em equilíbrio

    As florestas desempenham funções que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia. Por exemplo, atuam como uma esponja natural gigante. Quando chove, o solo das florestas absorve a água, reduzindo inundações e reabastecendo os aquíferos que, por sua vez, abastecem cidades e plantações.

    Elas também funcionam como o grande regulador climático do planeta. Através da fotossíntese, as árvores capturam dióxido de carbono da atmosfera e o armazenam em sua madeira, folhas e raízes. Esse processo torna as florestas aliadas fundamentais na mitigação das mudanças climáticas.

    As florestas atuam como um escudo natural contra a erosão e fornecem recursos essenciais para a saúde humana, a economia e o bem-estar.
    As florestas atuam como um escudo natural contra a erosão e fornecem recursos essenciais para a saúde humana, a economia e o bem-estar.

    Outro aspecto fascinante é que as florestas são verdadeiras cidades biológicas. Uma única árvore pode abrigar insetos, pássaros, fungos, líquens e pequenos mamíferos. Em escala global, esses ecossistemas sustentam milhões de espécies, muitas delas ainda desconhecidas pela ciência.

    Em regiões como a América do Sul, as florestas também desempenham um papel fundamental na regulação climática regional. Por exemplo, a Amazônia ajuda a transportar umidade para outras áreas do continente, influenciando inclusive as chuvas que irrigam sistemas agrícolas a milhares de quilômetros de distância (como nossa principal zona agrícola).

    O que acontece se as florestas desaparecerem?

    Quando as florestas desaparecem, o impacto não se limita à paisagem. É como remover peças-chave de um complexo sistema natural.

    O desmatamento libera carbono armazenado por décadas ou séculos, acelerando o aquecimento global. Além disso, com o desaparecimento da cobertura vegetal, o solo fica exposto à erosão e o ciclo da água é interrompido, aumentando tanto as secas quanto as inundações.

    Todos os anos, 10 milhões de hectares de floresta são perdidos, seja devido ao desmatamento ou devastados por incêndios.
    Todos os anos, 10 milhões de hectares de floresta são perdidos, seja devido ao desmatamento ou devastados por incêndios.

    Na América Latina, o desmatamento também afeta diretamente as comunidades rurais e indígenas que dependem desses ecossistemas para sua subsistência. Ao mesmo tempo, a biodiversidade está diminuindo e muitas espécies correm risco de extinção.

    É por isso que o Dia Internacional das Florestas não é apenas uma comemoração simbólica. É um lembrete de que proteger as florestas é proteger o equilíbrio do planeta e o nosso próprio futuro.

    Porque, em última análise, cada árvore faz parte de uma rede silenciosa que sustenta a vida na Terra.