Artemis II, hoje é o grande dia: tripulação sobrevoará o lado oculto da Lua e estabelecerá um recorde de voo
As últimas notícias da histórica missão espacial Artemis II. Estes são os preparativos cruciais da tripulação para o grande momento: hoje eles sobrevoarão o lado oculto da Lua. Acompanhe a missão ao vivo, minuto a minuto.
O domingo, 5 de abril, marcou um dia de grande sucesso para a missão Artemis II. A tripulação concluiu a correção final da trajetória translunar com precisão milimétrica, garantindo que a espaçonave navegasse precisamente dentro do estreito corredor planejado para sua aproximação com o nosso satélite natural.
No entanto, o espaço exige vigilância constante. Durante a manhã, uma breve flutuação no sistema de suporte à vida acionou um pequeno alarme de pressão. Os especialistas da missão, trabalhando em perfeita sincronia com o Centro de Controle da Missão em Houston e a Agência Espacial Europeia (ESA), resolveram rapidamente o problema recalibrando um dos sensores ambientais, sem representar qualquer risco real.
Após superarem esses ajustes, os quatro exploradores desfrutaram de um merecido e ininterrupto descanso de oito horas. Ao acordarem, compartilharam um café da manhã revitalizante com ovos mexidos reidratados, tortillas de farinha, maçãs mantidas em temperatura ambiente e um indispensável café em saquinho, recarregando as energias para as intensas horas de voo que os aguardavam.
Domingo, 5 de abril: Calibração e verificações do Módulo de Serviço
Nas primeiras horas de domingo, o comandante Reid Wiseman e o piloto Victor Glover lideraram uma verificação completa do Módulo de Serviço Europeu (ESM) acoplado à Orion. Eles confirmaram que os propulsores, os níveis de oxigênio e os sistemas térmicos estavam operando dentro dos parâmetros nominais — uma etapa vital antes de entrar na sombra lunar.
Enquanto isso, a especialista Christina Koch calibrou as câmeras ópticas de alta definição e os dosímetros de radiação. Essa tarefa garante que todos os instrumentos estejam prontos para coletar dados científicos valiosos durante o sobrevoo histórico, capturando detalhes inéditos da superfície lunar.
Esses testes são essenciais antes da missão à órbita lunar, pois qualquer contingência exigiria uma resposta imediata. A equipe confirmou que todos os sistemas estão funcionando dentro dos parâmetros esperados.
Um dos destaques do domingo (5) foi a demonstração e verificação completa dos trajes espaciais de lançamento e reentrada. Os astronautas verificaram as vedações, as comunicações internas e as conexões de suporte à vida.
Na tarde de domingo (5), o astronauta da Agência Espacial Canadense (CSA), Jeremy Hansen, liderou um exercício de contingência para perda de sinal com o restante da tripulação. Essa prática é um protocolo de rotina projetado para manter seus reflexos afiados diante do prolongado silêncio de rádio que enfrentarão ao passar atrás da Lua.
Ao final do domingo, a tripulação fez uma breve transmissão ao vivo para a Terra, onde todos esperávamos vê-los exatamente como estavam, com o ânimo e a energia voltados para a grande segunda-feira, 6 de junho. Os astronautas mostraram a imponente lua crescente através das janelas da cápsula, dando um adeus temporário ao público e às equipes de controle da missão antes do grande evento de hoje.
O enigma astronômico: o que é o lado oculto da Lua?
Na cultura popular, costuma-se chamar o lado oculto da Lua de "lado escuro", mas isso está incorreto. Em astronomia, o termo correto é "lado oculto" da Lua. Isso ocorre devido a um fascinante fenômeno mecânico conhecido como "rotação síncrona" ou "acoplamento de maré".
A Lua leva exatamente o mesmo tempo para girar em torno do seu eixo e para orbitar a Terra (aproximadamente 27,3 dias). Como resultado direto dessa dança orbital, nosso satélite natural sempre nos apresenta a mesma face, mantendo o outro hemisfério permanentemente oculto da nossa visão na Terra. Isso não significa que esse lado seja "escuro"; na verdade, a luz solar ilumina esse lado da mesma forma que ilumina o outro hemisfério, só que esse lado nunca está "apontando" para a Terra.
Este lado invisível é geologicamente muito diferente daquele que conhecemos. Ele não possui os grandes "mares" planos de basalto escuro; em vez disso, nosso satélite natural tem uma crosta muito mais espessa, repleta de crateras de impacto acidentadas. É precisamente sobre esse terreno inóspito e inexplorado que a tripulação da Artemis II está se dirigindo, pronta para sobrevoá-lo.
Por que ocorre o chamado "silêncio de rádio" e o que pode acontecer?
O termo técnico usado pela NASA é LOS (Loss of Signal, ou Perda de Sinal). Isso se refere a um intervalo planejado durante o qual a espaçonave Orion perde sua linha de visão direta com as antenas da Rede de Espaço Profundo na Terra (localizadas na Califórnia, Madri e Canberra). Durante esse período, a Lua atua como um escudo físico, bloqueando todas as ondas eletromagnéticas (rádio, dados e vídeo).
Diferentemente das comunicações em órbita terrestre, que dependem de satélites de retransmissão, no espaço profundo o sinal viaja em linha reta. Com a Lua posicionada entre a Terra e a espaçonave, nenhuma tecnologia atual consegue penetrar a massa lunar, resultando em isolamento completo para os quatro astronautas.
De acordo com os dados de trajetória da missão Artemis II, o silêncio de rádio está previsto para esta segunda-feira. Sua duração estimada será de aproximadamente 40 a 41 minutos.
Espera-se que o sinal seja perdido pouco antes do ponto de maior aproximação (pericínto), quando a Orion passar por trás do limbo lunar. Cerca de 40 minutos depois, a espaçonave emergirá do outro lado do disco lunar, permitindo que as antenas terrestres recuperem o sinal da cápsula — esse processo é chamado de AOS (Aquisição de Sinal).
Embora o centro de controle da missão em Houston não receba telemetria em tempo real, a espaçonave Orion foi projetada para operar de forma completamente autônoma. A ESA, responsável pelo Módulo de Serviço Europeu, confirmou que os sistemas de navegação inercial e os computadores de bordo mantêm a trajetória pré-programada sem a necessidade de comandos externos.
Durante esses 40 minutos, os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen aproveitarão esse período de "solidão absoluta" para fazer observações visuais e capturar fotografias de alta resolução da superfície lunar sob condições específicas de iluminação. Sem contato via rádio, a tripulação depende de planos de voo impressos e sistemas digitais locais para monitorar o funcionamento da espaçonave até restabelecer contato com a Terra.
O momento mais aguardado da missão Artemis II
Nesta segunda-feira, a missão Artemis II atingirá seu momento crucial, pois espera-se que alcance o objetivo principal da missão. A partir da manhã, a espaçonave Orion iniciará sua trajetória, acelerando drasticamente à medida que a gravidade da Lua a atrai, preparando-se para passar a 6.500 quilômetros da superfície lunar.
O momento mais crítico e emocionante ocorrerá após o meio-dia, quando a espaçonave Orion passar por trás do lado oculto da Lua. Nesse instante, a imensa massa rochosa do satélite bloqueará completamente a telemetria e a comunicação com a Terra, como explicamos anteriormente. Será um tenso "silêncio de rádio", durante o qual a espaçonave e a tripulação ficarão completamente sozinhas.
Durante esse período sem comunicação, os computadores de bordo controlarão a espaçonave de forma autônoma, enquanto os astronautas realizarão sequências de observação manual, fotografando crateras distantes e avaliando o ambiente de radiação profunda.
Cronologia do momento chave
No sexto dia de voo, hoje (6), por volta das 10h50, horário do leste dos EUA, a tripulação acordará e receberá o briefing final.
A cobertura ao vivo da NASA começará às 14h, horário do Brasil, via NASA+, NASA TV e suas plataformas digitais. Às 14h56, horário do Brasil, a Orion ultrapassará o recorde de voo tripulado mais longo a partir da Terra, anteriormente estabelecido pela Apollo 13 em abril de 1970, durante seu retorno de emergência à Terra.
O período de observação lunar começará por volta das 15h45, horário local. O momento mais crítico ocorrerá quando a espaçonave passar atrás da Lua, resultando em aproximadamente 40 minutos sem comunicação com a Terra. Esse silêncio marcará a entrada visual no lado oculto da Lua, a partir das 19h44, horário do Brasil. Um minuto depois, a Terra passará atrás da Lua, da perspectiva de Orion.
Às 20h02 (hora Brasil), a Orion atinge seu ponto mais próximo da Lua, a 6.550 km acima de sua superfície. Cinco minutos depois (20h07 hora Brasil), a tripulação atinge sua maior distância da Terra durante a missão.
A "saída da Terra" marca o momento em que a Terra se torna visível novamente no lado oculto da Lua, às 20h25 (Brasil). Nesse momento, o Centro de Controle da Missão da NASA deve restabelecer a comunicação com os astronautas a bordo da espaçonave Orion.
Todo esse evento histórico poderá ser acompanhado ao vivo, minuto a minuto. A NASA transmitirá animações em tempo real baseadas em telemetria preditiva, culminando na esperada retomada das comunicações quando a Orion "reaparecer" triunfalmente. Você poderá assistir ao vivo na NASA TV, na plataforma NASA+ e nos canais oficiais de mídia social das agências parceiras (CSA e ESA).
Referências da notícia
“Artemis II Flight Day 5: Correction Burn Complete”. NASA. 5 de abril de 2026.
“Artemis II Flight Day 5: Crew Demos Suits, Readies for Lunar Flyby”. NASA. 5 de abril de 2026.
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