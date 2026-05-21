Alerta no Sudeste: chuvas intensas estão prestes a retornar a SP e RJ

As chuvas mais significativas retornam aos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro já neste fim de semana, com riscos de chuvas fortes e persistentes e de tempestades.

A partir desta sexta-feira (22) teremos uma mudança no tempo nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, com o retorno das instabilidades, que vão atuar especialmente neste fim de semana.

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A atuação de um cavado meteorológico vai deixar a atmosfera mais instável, aumentando o potencial de chuvas e trazendo riscos de chuvas intensas e de tempestades, especialmente em São Paulo. E não se descarta a chance de queda de granizo pontual no estado paulista.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Chuvas fortes e temporais retornam para SP e RJ

A atuação de uma região mais instável já vai aumentar as condições para chuvas a partir desta sexta-feira (22) nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Na sexta-feira (22) ainda teremos céu com bastante nebulosidade e possibilidade de chuviscos ou chuvas fracas e isoladas ao longo do dia na faixa leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, devido à circulação marítima que leva a umidade do oceano para dentro do continente.

A capital paulista terá céu nublado ao longo do dia com possibilidade de garoa de dia e à noite; já a capital fluminense terá céu nublado e chance de chuva fraca mais para o fim do dia.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sábado (23) de manhã (11h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Mas é no sábado (23) que teremos uma intensificação expressiva das instabilidades sobre o estado de São Paulo.

Sendo assim, ao longo de todo o sábado (23) o tempo ficará bem fechado, com bastante nebulosidade e há previsão de chuvas persistentes em todo o território paulista, com intervalos de chuvas fortes que podem vir acompanhadas por tempestades localizadas e muitos raios. Além disso, não se descarta a chance de queda de granizo pontual. Na capital, o dia todo será nublado e chuvoso.

São Paulo terá chuva forte e tempestades ao longo do sábado (23) e chuvas mais fracas e isoladas no domingo (24). O Rio de Janeiro terá chuvas fracas a moderadas e com trovoadas no sul, especialmente no domingo (24).

No Rio de Janeiro, o sábado (23) ainda será de bastante nebulosidade e possibilidade de chuvas fracas em todo o estado ao longo do dia. Não há risco de tempestades. Na capital fluminense, céu parcialmente nublado e baixo potencial para chuvas.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para domingo (24) à tarde (15h) à esquerda e à noite (21h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

No domingo (24), as instabilidades enfraquecem em São Paulo, mas ainda podem ocorrer ao longo do dia chuvas fracas e mais pontuais no estado, juntamente com trovoadas isoladas. E risco de pancadas mais fortes na região do Vale do Paraíba durante a tarde. Na capital, teremos um dia de sol com algumas nuvens e com chuva rápida durante o dia e à noite.

No Rio de Janeiro, a manhã do domingo (24) será com tempo firme e sol entre algumas nuvens. Contudo, isso muda a partir da tarde e à noite, quando teremos chuvas fracas a moderadas e com risco de pancadas e trovoadas isoladas, especialmente no sul do estado. A capital terá céu nublado com chuvas a partir de meados da tarde.

Previsão de densidade de raios (descargas elétricas) para sábado (23) de manhã (10h) à esquerda e de tarde (16h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Essas chuvas vão contribuir para volumes mais expressivos no estado de São Paulo.

Os acumulados entre hoje (21) e a noite do domingo (24) ficam acima dos 30 mm em boa parte do território paulista, e chegando em torno dos 80 mm nas regiões de Araçatuba e Marília e na Região Metropolitana. A capital paulista deve registrar em torno dos 70 mm.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) entre hoje (21) e a noite (21h) do domingo (24), segundo o modelo europeu ECMWF.

No Rio de Janeiro, os volumes não passam dos 40 mm em áreas do sul do estado. A capital fluminense acumulará em torno dos 12 mm.