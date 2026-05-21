Frio e museu a céu aberto: o destino colonial a 1.280 m de altura para você conhecer neste inverno

Esta cidade mineira é famosa pelo frio, pelas vesperatas e pelo conjunto arquitetônico colonial, com casarões barrocos e ladeiras de pedra que revelam a história do maior centro de extração de diamantes do mundo.

Esta é uma das cidades históricas mais bonitas de Minas Gerais! Crédito: Divulgação.

Uma cidade na região central de Minas Gerais é uma verdadeira joia colonial famosa por sua arquitetura do século XVIII, com seu centro histórico reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO desde 1999.

Esse reconhecimento se deve ao seu conjunto arquitetônico colonial, com casarões barrocos e ruas de pedra, que remete ao auge do Ciclo do Diamante ( a cidade foi o maior centro de extração de diamantes do mundo na época). O Ciclo do Diamante foi um importante período econômico do Brasil Colonial no século XVIII, tendo início na década de 1730 com a descoberta de pedras preciosas no antigo Arraial do Tijuco, a atual cidade em questão.

A cidade tornou-se o principal centro de exploração e foi alvo de rígido controle e monopólio da Coroa Portuguesa.

Esta cidade também é bem conhecida pelas suas tradicionais Vesperatas, concertos noturnos a céu aberto onde músicos se apresentam nas sacadas dos casarões em uma rua importante da cidade. Aliás, este evento é Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais.

Além disso, o município também é conhecido pela proximidade com o Parque Estadual do Biribiri e por ser a terra natal de Juscelino Kubitschek, o ex-presidente do Brasil.

Estamos falando do município de Diamantina, que fica a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte e é um dos principais destinos turísticos do Vale do Jequitinhonha. Ela possui um clima tropical de altitude, caracterizado por invernos secos e verões chuvosos. Fica a 280 metros de altitude, e tem frio no inverno. Saiba mais abaixo sobre os atrativos do local.

As atrações para conhecer em Diamantina

São vários pontos turísticos para conhecer em Diamantina. Mas entre os principais que não devem ficar de fora da sua lista estão a casa de Juscelino Kubitschek, que é um museu na residência onde ele nasceu, preservando objetos pessoais, documentos históricos e ambientes que contam a trajetória do político que fundou Brasília.

O Mercado Municipal, conhecido também como Mercado Velho, é um ponto de encontro para experimentar iguarias da região como cachaças, queijos, doces, entre outros, e ainda conhecer o artesanato típico.

A cidade é o principal roteiro do Caminho dos Diamantes, um dos 4 roteiros turísticos para quem vai percorrer a Estrada Real. Crédito: Divulgação.

O Passadiço da Glória é outro ponto de destaque, uma estrutura suspensa coberta construída em 1880 que conecta dois sobrados históricos, ícone fotográfico da cidade.

A Igreja de São Francisco de Assis, que fica no coração do centro histórico, foi construída na década de 1760 e é um templo barroco com obras sacras. Está localizada no alto de um morro, oferecendo uma bela vista panorâmica da cidade.

A Igreja Nossa Senhora do Carmo é a mais rica de Diamantina, com altar folheado a ouro e obras de Manoel Pinto, José Soares de Araújo e Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.

A Casa de Juscelino Kubitschek. Crédito: Divulgação.

Outro ponto turístico é a Casa de Chica da Silva, a antiga residência de uma mulher escrava que desafiou convenções. O local onde morou conserva objetos pessoais, mobiliário da época e pinturas atuais que retratam quem foi a mulher.

Outra casa histórica é a Casa da Glória, integrada pelas duas edificações dos séculos XVIII e XIX ligadas pelo passadiço que comentamos antes. Mas atualmente ela está fechada para revitalização. Quando estava aberta, era possível ver móveis antigos, oratórios e arte sacra, assim como atravessar o passadiço.

A rua principal da Vila de Biribiri é um imenso gramado. Crédito: Odilon Amaral.

Para quem quer um contato maior com a natureza, tem que visitar a Gruta do Salitre, uma formação rochosa exuberante nos arredores da cidade, distante apenas 9 km do Centro Histórico de Diamantina.

E além dela, tem-se o famoso Parque Estadual do Biribiri, ideal para ecoturismo, que abriga belezas naturais como a Cachoeira da Sentinela, a Cachoeira dos Cristais e a bucólica Vila de Biribiri. Fica a cerca de 15 km da cidade.

A Cachoeira dos Cristais, em Diamantina, Vale do Jequitinhonha, está inserida na área do Parque Estadual do Biribiri. Crédito: Elias da Cunha Alves/Wikimedia Commons.

A cidade tem uma boa infraestrutura de hotéis e pousadas, e várias opções de guias turísticos.

Qual a melhor época para ir visitar a cidade? O período mais ideal é entre abril e setembro, quando tem menor incidência de chuvas e um clima perfeito para caminhadas e trilhas.

Referências da notícia

A “Cidade dos Diamantes”, a 1.280 m de altitude, impressiona pelo frio intenso e por seu patrimônio que transforma o destino em um museu vivo. 17 de maio, 2026. Maura Pereira.

A cidade histórica mineira que conquista com sua beleza como uma viagem ao passado imperial. 30 de novembro, 2025. Maura Pereira.

Guia de destino - Diamantina. Setembro, 2025. Rebeca de Ávila.