Ar frio traz primeira geada de abril para a Serra Catarinense com temperaturas abaixo dos 5°C

Paisagens de inverno anteciparam o clima serrano em Santa Catarina nesta sexta-feira, quando a primeira geada do outono foi confirmada no Vale do Caminhos da Neve com 3,3°C.

Inmet emitiu alerta de geada para o Sul do Brasil com temperaturas mínimas próximas de 3 graus nesta sexta (10). Foto: Reprodução/ ND Mais

A Serra Catarinense registrou na manhã desta sexta-feira (10) a primeira geada do outono. O fenômeno cobriu os campos com uma fina camada branca, marcando o início oficial da temporada de frio intenso na região serrana.

Municípios como São Joaquim, Urubici e Bom Jardim da Serra amanheceram com os termômetros abaixo dos 5°C. A mudança brusca no clima é resultado de uma massa de ar frio que se estabeleceu sobre o Sul do Brasil nesta semana.

Registros de temperaturas e geada nas cidades serranas

Em São Joaquim, o ponto de maior destaque foi o Vale do Caminhos da Neve, onde a mínima atingiu 3,3°C. O local, situado a cerca de dois quilômetros do Centro, é conhecido por concentrar o frio e formar paisagens brancas que encantam os visitantes.

A geada fina cobriu a vegetação rasteira, criando o cenário típico esperado para esta época do ano no planalto. No bairro Jardim Bandeira, os termômetros também registraram marcas baixas, oscilando entre 3,3°C e 3,5°C nas primeiras horas da manhã.

Outras cidades da região acompanharam a queda nas temperaturas, reforçando a força da massa de ar polar. Em Bom Jardim da Serra, a mínima variou entre 4,6°C e 5,2°C, enquanto Urubici registrou marcas entre 4,8°C e 5,3°C.

O levantamento meteorológico apontou ainda 6,1°C em Painel, 7,2°C em Campo Belo do Sul e 7,7°C em Água Doce. Diversas localidades catarinenses ficaram abaixo dos 8°C, conforme dados de estações oficiais e particulares espalhadas pelo estado.

Alerta para geada e a capital nacional do frio

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta específico de geada para 17 cidades da Serra e do Sul catarinense. Entre as áreas monitoradas está Urupema, município que detém o título oficial de Capital Nacional do Frio desde 2021.

Localizada a 1.335 metros de altitude, Urupema costuma registrar geadas frequentes e até episódios de neve nos meses mais rigorosos. O Morro das Torres, a 1.750 metros de altitude, é um dos pontos mais procurados pelos turistas na região.

O aviso do Inmet destaca o risco leve de perda em plantações devido ao fenômeno climático precoce neste outono. Historicamente, a região já enfrentou extremos de -7,83°C, com sensações térmicas que podem chegar a marcas negativas de até -20°C.

A ocorrência desta sexta-feira acontece a mais de 70 dias do início do inverno, previsto apenas para o dia 21 de junho. Embora o frio tenha sido mais intenso na Serra, o fenômeno marca o fim de um período de temperaturas elevadas no estado.

Referências da notícia

Serra Catarinense amanhece 'coberta' de branco na primeira geada do outono. 10 de abril, 2026.

Primeira geada de abril é registrada em São Joaquim e marca início do período de frio na Serra Catarinense. 10 de abril, 2026.