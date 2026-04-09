A importância do clima espacial da NOAA: protegendo os astronautas da Artemis II e a sociedade

Artemis II é uma missão tripulada de 10 dias ao redor da Lua que marca o retorno da humanidade à órbita lunar. O sistema de monitoramento do clima espacial da NOAA ajudará a proteger os astronautas da radiação solar, beneficiando assim a sociedade de forma mais ampla.

Imagem da Lua capturada pela missão Artemis II em 6 de abril de 2026, com a Terra ao fundo mostrando suas nuvens brancas e oceanos azuis. Fonte: NASA.

Os astronautas da NASA na missão Artemis II, Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, juntamente com Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense, passarão um período fora do campo magnético da Terra, que atua como um escudo protetor natural. Períodos de intensa atividade solar durante a missão podem, portanto, representar riscos significativos de radiação para a tripulação.

A missão Artemis II está planejada como um voo tripulado de 10 dias ao redor da Lua e de volta à Terra, marcando um retorno histórico à órbita lunar pela primeira vez desde a Apollo 17, em 1972. Enquanto a NASA se prepara para enviar astronautas além da órbita terrestre baixa, a Artemis II representa mais do que um marco simbólico. É um passo concreto rumo à presença humana sustentada além da Terra, com a Lua servindo como campo de testes para futuras viagens interplanetárias.

Clima espacial e radiação: seus impactos

O papel da NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional) no monitoramento ambiental fornece um modelo claro de como os serviços de meteorologia espacial podem evoluir no futuro. Assim como a NOAA protege marinheiros e aviadores monitorando condições perigosas na Terra, missões como a Artemis II destacam a importância de estender essa capacidade para além da órbita terrestre, garantindo que os exploradores humanos estejam informados e protegidos à medida que se aventuram mais longe no sistema solar, começando pela Lua e, eventualmente, por Marte.

A exploração humana além do ambiente imediato da Terra introduz riscos únicos que diferem fundamentalmente daqueles na órbita terrestre baixa. Entre os mais significativos está a exposição à meteorologia espacial, particularmente a radiação solar gerada por erupções solares e ejeções de massa coronal. A NOAA desempenha um papel fundamental no monitoramento e na compreensão desses riscos por meio de seus programas de satélite e de sua missão de previsão contínua, 24 horas por dia.

Um fator crucial na avaliação do risco para os astronautas durante a missão Artemis II é a relação entre a Lua e a magnetosfera da Terra. Esse campo magnético forma uma vasta bolha protetora que resguarda a Terra de grande parte da radiação nociva proveniente de partículas solares carregadas. Essa região protetora se estende muito além da Terra e, por aproximadamente três a seis dias durante a órbita de 28 dias da Lua, esta atravessa a magnetocauda terrestre, uma longa extensão do campo magnético, semelhante a um cometa, moldada pelo vento solar. Embora a exposição à radiação não seja completamente eliminada, essa região reduz significativamente a exposição de objetos dentro da magnetocauda.

Diagrama da magnetosfera da Terra

Durante a maior parte de sua órbita, a Lua permanece fora do campo magnético da Terra e fica diretamente exposta à força total do vento solar e às partículas solares energéticas. Consequentemente, os astronautas da missão Artemis II passarão algum tempo além dessa proteção natural. Qualquer sobreposição entre períodos de maior atividade solar e o tempo gasto fora da proteção da magnetosfera pode representar riscos significativos de radiação para a tripulação.

Diagrama ilustrando a órbita da Lua em relação ao campo magnético da Terra e à sua magnetocauda. A magnetocauda se estende a partir do Sol como um longo fluxo em forma de cometa, formado pelo vento solar. Ao orbitar a Terra, a Lua passa periodicamente por essa região. A Terra e a Lua não estão representadas em escala. Crédito: NOAA

A NASA depende de previsões e alertas operacionais de clima espacial do Centro de Previsão de Clima Espacial (SWPC) da NOAA. Como autoridade oficial de previsão de clima espacial 24 horas por dia, o SWPC fornece suporte direto e em tempo real para missões espaciais tripuladas.

Observações dos satélites GOES da NOAA e do observatório SOLAR 1 no ponto de Lagrange 1 fornecerão medições críticas da velocidade do vento solar, da orientação do campo magnético e do fluxo de partículas de alta energia. Essas observações permitem que o SWPC emita alertas oportunos caso os níveis de radiação se aproximem de limites que possam afetar a segurança dos astronautas. Durante a Artemis II, os meteorologistas da NOAA monitorarão continuamente as condições do vento solar e avaliarão quaisquer erupções solares, ejeções de massa coronal ou eventos de partículas energéticas.

Infográfico sobre clima espacial. Fonte: NOAA.

O Imageador Ultravioleta Solar (SUVI), os Sensores de Irradiância Ultravioleta Extrema e de Raios X (EUVI), o Conjunto de Monitoramento In Situ do Ambiente Espacial (SEIS) e o Magnetômetro são instrumentos especializados a bordo dos satélites da série GOES-R que medem a atividade solar e as mudanças no campo magnético da Terra. Além disso, o Coronógrafo Compacto a bordo do GOES-19 aprimora ainda mais a detecção de ejeções de massa coronal, fornecendo monitoramento contínuo em tempo real da coroa solar, melhorando tanto a qualidade das medições quanto o tempo de antecedência dos alertas.

O observatório SOLAR 1, no ponto de Lagrange 1, ampliará essa capacidade de monitoramento contínuo a montante, a partir de um ponto de vista mais próximo do Sol. Ele combinará imagens contínuas do seu coronógrafo com medições diretas das condições do vento solar e do campo magnético, utilizando seu sensor de plasma, sensor de íons supratérmicos e magnetômetro.

Essas observações em tempo real permitirão a detecção precoce de distúrbios climáticos espaciais que podem afetar a Terra e alimentarão modelos usados para entender e prever a extensão e a intensidade da atividade solar e seus efeitos no ambiente terrestre.



Diagrama mostrando a trajetória do voo de teste Artemis II da NASA. Crédito: NASA.

A missão Artemis II foi lançada às 18h35, horário do leste dos EUA, em 1º de abril de 2026, com quatro astronautas a bordo, seguindo uma trajetória de retorno livre ao redor da Lua. A missão testará sistemas de suporte à vida, navegação e operações no espaço profundo, em preparação para futuras missões à superfície lunar.

À medida que os voos espaciais tripulados se expandem para além da exploração liderada por governos, rumo a um futuro que inclui parceiros comerciais e internacionais, a necessidade de serviços confiáveis de meteorologia espacial só tende a aumentar. A Artemis II destaca que os astronautas que se aventuram além da proteção magnética da Terra enfrentam riscos que devem ser monitorados, previstos e comunicados com o mesmo rigor aplicado aos riscos meteorológicos na Terra.