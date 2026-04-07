Artemis II: como os astronautas sobrevoaram o lado oculto da Lua, registros e as últimas noticias da missão

Os astronautas da missão Artemis II quebram o recorde de distância da Terra, nomeiam duas novas crateras em um momento emocionante, sobrevoam com sucesso o lado oculto da Lua sem emitir sinal e testemunham um eclipse solar de quase uma hora de duração.

Imagem capturada segundos antes de os astronautas a bordo da espaçonave Orion perderem contato via rádio (como previsto) com a Terra, ao iniciarem seu sobrevoo pelo lado oculto da Lua. Créditos: NASA.

A segunda-feira, 6 de abril de 2026, ficará gravada na história como o dia em que a humanidade retornou às proximidades da Lua após mais de meio século. Os quatro astronautas a bordo da espaçonave Orion ultrapassaram a distância máxima oficial da Terra; o recorde estabelecido pela Apollo 13 havia alcançado 400.171 quilômetros em 1970.

O dia foi marcado por uma precisão técnica impecável, mas também por um profundo impacto emocional. Enquanto a espaçonave viajava a aproximadamente 6.545 quilômetros da superfície lunar, a tripulação fez observações detalhadas da geografia do lado oculto da Lua, capturando imagens de alta resolução que serão usadas em futuras missões de pouso lunar do programa Artemis.

Approaching the near side of the Moon.



The Artemis II astronauts have surpassed the record for the distance from Earth at 1:56 ET (1756 UTC). This record was previously set during the Apollo 13 mission when the astronauts traveled 248,655 miles from Earth. The Moon continues to pic.twitter.com/OapAGgGMex — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

Apesar da magnitude do desafio, nenhuma falha crítica foi relatada. A saúde de Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen permanece ótima, tendo eles concluído suas tarefas de monitoramento radiológico e geológico antes de iniciarem a trajetória de retorno à Terra.

Muitos eventos significativos ocorreram neste sexto dia da missão. Ontem (6) o objetivo principal da missão Artemis II foi alcançado. Agora, aguardamos o retorno dos astronautas à Terra, fornecendo aqui uma cronologia de cada evento importante no espaço sideral durante estas últimas horas da missão Artemis II.

Dia 6 da missão Artemis II: registros e números de um dia histórico

A tripulação da Artemis II, composta pelos astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, juntamente com o astronauta da CSA (Agência Espacial Canadense) Jeremy Hansen, estabeleceu o recorde de maior distância percorrida da Terra por uma missão tripulada, superando o recorde da Apollo 13 de 400.171 km estabelecido em 1970.

“Ao ultrapassarmos a maior distância já percorrida pela humanidade a partir da Terra, honramos os esforços e feitos extraordinários de nossos antecessores na exploração espacial. Continuaremos nossa jornada ainda mais longe no espaço, antes que a Mãe Terra consiga nos trazer de volta para tudo o que amamos. Mas, acima de tudo, escolhemos este momento para desafiar esta geração e as futuras a garantir que este recorde não permaneça”, disse o astronauta Jeremy Hansen.

Algumas horas depois, a espaçonave Orion, após quebrar o recorde de distância até a Terra, continuou aumentando essa marca até finalmente estabelecer o novo recorde de distância para humanos em relação à Terra, que foi de 406.771 km.

Máxima aproximação lunar e nomeação de crateras

Com duração aproximada de sete horas, o período de observação lunar é o tempo durante o qual a tripulação está suficientemente perto da Lua para fazer observações científicas relevantes a uma altitude de 6.545 km (no ponto de maior aproximação da espaçonave à Lua), e a espaçonave está orientada de forma a obter as melhores vistas da Lua.

Uma imagem ao vivo mostra a Terra nascendo após a espaçonave Orion emergir de trás da Lua durante o sobrevoo lunar da missão Artemis II na segunda-feira, 6 de abril de 2026. Créditos: NASA

No início da janela de observação, enquanto a Orion se aproximava da Lua pelo seu lado visível, os astronautas notaram diversas características geográficas: Reiner Gamma, o futuro local de pouso da missão CLPS, um redemoinho brilhante e misterioso cuja origem os cientistas ainda estão tentando compreender, e Glushko, uma cratera brilhante com 43 quilômetros de diâmetro, conhecida pelas faixas brancas que se estendem dela por até 800 quilômetros.

Após registrarem as distâncias, os astronautas apontaram suas câmeras para a Lua e detectaram duas novas crateras notáveis. Em seu retorno a Houston, os astronautas sugeriram nomeá-las.

Após quebrar o recorde de voos espaciais tripulados, os astronautas também aproveitaram o momento para nomear provisoriamente algumas crateras na Lua, observando que podiam vê-las a olho nu. Créditos: NASA.

A noroeste da chamada Bacia Oriental, destacada na imagem, encontra-se uma cratera que eles gostariam de nomear Integrity, em homenagem à sua espaçonave e a esta missão histórica. A nordeste de Integrity, na fronteira entre os lados próximo e distante, e por vezes visível da Terra, a tripulação sugeriu o nome de Cratera Carroll, em homenagem a Carroll Taylor Wiseman, esposa do Comandante Reid Wiseman e mãe de suas duas filhas, que faleceu em 2020. Este, sem dúvida, tornou-se um dos momentos mais emocionantes da missão.

Assim que esta missão for concluída, os nomes propostos para as crateras serão formalmente submetidos à União Astronômica Internacional, a organização que rege a nomenclatura dos corpos celestes e suas características superficiais.

Essas propostas foram submetidas à aprovação oficial da União Astronômica. Durante o voo, fotografaram diversas crateras importantes (como Hertzsprung e Bailly), e observadores na Terra receberam as imagens para estudo imediato. Os dados visuais complementarão as análises geológicas de terrenos nunca antes vistos de perto e em tempo real pelo olho humano.

Antes de perder o sinal com o Centro de Controle em Houston

Durante o sobrevoo, a tripulação compartilhou um fluxo constante de observações científicas, que foram recebidas com sorrisos, acenos de cabeça e muita conversa na Sala de Avaliação Científica, onde os cientistas lunares dão suporte às observações no centro de controle da missão.

Na segunda-feira, 6 de abril de 2026, seis dias após o lançamento da missão Artemis II, os astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, e o astronauta da CSA (Agência Espacial Canadense) Jeremy Hansen superaram o recorde de maior distância percorrida da Terra em um voo espacial tripulado, anteriormente estabelecido pela missão Apollo 13 em 1970. Crédito: NASA

A tripulação relatou nuances de cores que contribuirão para uma melhor compreensão científica da Lua. Os tons de marrom e azul, visíveis a olho nu, podem revelar a composição mineral e a idade de uma formação. À medida que os relatórios da tripulação são recebidos, a equipe científica atualiza o plano de observação com base em suas perguntas e envia novas diretrizes.

Às 19h41 (horário do Brasil), minutos antes de perder contato com o Centro de Controle da Missão, a espaçonave Orion estava viajando atrás da Lua, e a tripulação testemunhou um "pôr do sol na Terra", o momento em que a Terra desceu abaixo do horizonte lunar, marcando mais um marco no sobrevoo lunar da missão.

“Enquanto nos preparamos para perder a comunicação por rádio, continuaremos a sentir o seu amor da Terra. E a todos vocês, aí na Terra e ao seu redor, nós amamos vocês da Lua. Nos veremos do outro lado”, disse o astronauta Victor Glover com grande emoção.

A Orion entrou em um período de interrupção de comunicação previsto ao passar atrás da Lua. Por aproximadamente 40 minutos, a superfície lunar bloqueia os sinais de rádio da Rede de Espaço Profundo da NASA na Terra, necessários para manter contato com a tripulação.

Esperava-se que a Terra reaparecesse no Earthwind, vinda do lado oculto da Lua, pouco mais de meia hora após os astronautas concluírem seu sobrevoo pelo lado oculto lunar, com a já mencionada perda de sinal de comunicação. Essa perda era totalmente esperada, prevista e cronometrada.

Apagões semelhantes ocorreram durante as missões Artemis I e Apollo e são esperados quando se utiliza um sistema de comunicação terrestre. Assim que a Orion terminou de passar atrás da Lua, a rede recuperou rapidamente o sinal e restabeleceu a comunicação com o Centro de Controle da Missão em Houston.

O que aconteceu com os astronautas durante os minutos em que o sinal foi perdido no lado oculto da Lua?

A espaçonave Orion atingiu seu ponto mais próximo da Lua, a cerca de 6.500 quilômetros acima da superfície lunar. Nesse ponto, a espaçonave viajava a cerca de 97.000 km/h em relação à Terra, mas apenas a 5.040 km/h em relação à Lua.

Com a mesma precisão, às 20h02 (horário do Brasil), a tripulação da Artemis II alcançou a distância máxima da missão em relação à Terra, 406.771 km, estabelecendo um novo recorde para voos espaciais tripulados. Esse marco colocou a tripulação 6.616 km mais distante da Terra do que a missão Apollo 13 em 1970.

"We will always choose each other."



Mission control has reacquired signal with the Artemis II crew after the missions planned loss of signal. Our astronauts are once again using the Deep Space Network to keep conversation and science data flowing between space and Earth. pic.twitter.com/aagRApba1z — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

A espera havia terminado e, precisamente às 20h24 (horário local), a tripulação da Artemis II testemunhou o nascer da Terra quando Orion emergiu por trás da Lua, momentos antes da Rede de Espaço Profundo restabelecer contato com a espaçonave e as comunicações serem imediatamente restabelecidas.

Reid Wiseman e Victor Glover informaram o Controle da Missão sobre o espetacular nascer da Terra, visualizado como um disco brilhante surgindo acima do horizonte lunar. A NASA restabeleceu a comunicação sob aplausos, marcando o fim bem-sucedido do segmento translunar do dia.

Eclipse solar único visto de Orion

Às 21h35, horário do Brasil, a espaçonave Orion passou por um alinhamento perfeito (Orion-Lua-Sol), permitindo que os astronautas testemunhassem um eclipse solar total do espaço por quase uma hora. Durante 53 minutos, da perspectiva da Orion, a Lua obscureceu completamente o Sol. Nesse momento, os astronautas usaram filtros especiais para fotografar a coroa solar (a atmosfera externa do Sol) sem interferência da atmosfera terrestre.

Esse evento possibilitou medições científicas únicas da radiação solar e da estrutura da coroa no vácuo do espaço profundo.





Right now, the Orion capsule is passing behind the Moon, so the Sun is entirely eclipsed from their perspective. During this time, they will view a mostly darkened Moon and will use the opportunity to analyze the solar corona. pic.twitter.com/PWDPfZKxGh — NASA (@NASA) April 7, 2026

A tripulação da Artemis II concluiu com sucesso a fase de observação lunar da missão e agora está iniciando sua jornada de volta para casa. Nesta terça-feira (7), a Orion sairá da esfera de influência da Lua por volta de 14h25, horário do Brasil, a uma distância de 66.098 km da Lua.

O que os astronautas viram?

Relatórios oficiais indicam que eles observaram paisagens incomuns: de Orion, distinguiram contrastes de cores na superfície eclipsada (tons alaranjados ao lado de cinzas escuros), indicativos de diferentes minerais. Também observaram a tênue luz dos anéis atmosféricos da Terra durante o eclipse.

Eles tiraram inúmeras fotografias de alta resolução, gravaram vídeos em 4K e coletaram dados espectrais de amostras observadas remotamente. Observaram ainda os flashes de luz produzidos por meteoroides que impactaram a superfície, o que pode revelar potenciais riscos na Lua.

Imagem do lado visível da Terra, capturada pela sonda Orion. A face é identificada pelas manchas escuras que cobrem sua superfície. Trata-se de antigos fluxos de lava de um período inicial da história lunar, quando a Lua era vulcanicamente ativa. A grande cratera a oeste dos fluxos de lava é a Bacia Oriental, uma cratera com quase 965 quilômetros de diâmetro que se estende por ambos os lados da Lua. Créditos: NASA.

Todo esse material foi transmitido em tempo real para a equipe científica na Terra. Eles também receberam mensagens de parabéns e bem-humoradas: a NASA fez uma brincadeira pelo rádio, enviando-lhes "o e-mail mais longo da história" para mantê-los motivados durante a interrupção do sinal.

Como a missão continua e o retorno para casa

Após a passagem próxima à Terra, a Artemis II continuará sua jornada de retorno. Nos próximos dias, a tripulação realizará experimentos de física em microgravidade e continuará monitorando o estado da espaçonave Orion. A previsão é de que a espaçonave pouse no Oceano Pacífico na sexta-feira, 10 de abril. Até lá, a NASA programou pequenas correções de trajetória e uma verificação geral final dos sistemas de reentrada. A viagem de retorno incluirá três correções de trajetória adicionais, garantindo uma amerissagem precisa.

Os controladores já anunciaram transmissões ao vivo para acompanhar o retorno final. Com essas conquistas, a missão Artemis II inaugura uma nova era na exploração lunar tripulada.

Referências da notícia

"NASA’s Artemis II Crew Eclipses Record for Farthest Human Spaceflight". NASA. 6 de abril de 2026.

"Artemis II Flight Day 6: Lunar Flyby Updates". NASA. 6 de abril de 2026.