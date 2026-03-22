A corrente do Golfo está enfraquecendo nas últimas décadas e isso preocupa muito os climatologistas

A corrente do Golfo parece estar a enfraquecer cada vez mais há várias décadas, o que preocupa muito os especialistas em climatologia. Mas então, por que razão ocorre esta mudança e quais são as suas consequências?

O abrandamento da corrente do Golfo tem impactos significativos no tempo e no clima global.

A corrente do Golfo está a enfraquecer. É o que anunciam os pesquisadores nos seus trabalhos mais recentes. Em fevereiro de 2021, foi publicado um estudo na revista científica Nature Geoscience. Graças às informações obtidas a partir de elementos naturais, como sedimentos ou núcleos de gelo, estes pesquisadores puderam afirmar que esta corrente realmente diminuiu a sua velocidade nas últimas décadas, após aproximadamente um milênio de sólida estabilidade. Uma situação causada pelas alterações climáticas.

O que é a Corrente do Golfo?

Julie Deshayes, investigadora do CNRS, explica. "A Corrente do Golfo é uma corrente oceânica quente que é conhecida desde o século XVI, quando os navegadores a utilizavam para regressar da América. [Embora a Corrente do Golfo seja, de facto, uma corrente contínua e muito intensa que contorna a costa americana de sul para norte sob o efeito da rotação da Terra, sabe-se que, depois de se separar da costa no Cabo Hatteras, na Carolina do Norte, muda completamente de aspecto e dissipa-se em uma multiplicidade de remoinhos oceânicos claramente visíveis pelos satélites".

Abrupt Gulf Stream path changes are a precursor to a collapse of the Atlantic Meridional Overturning Circulationhttps://t.co/liBdBiRWCJhttps://t.co/q6OFw94e28



Gulf Stream path changes during AMOC collapse.



a The monthly-averaged GS (Gulf Stream) paths for model year 11, pic.twitter.com/E1WnzHtiOr — David Ullrich (@DavidUllrich202) March 8, 2026

Os cientistas apontam para uma diferença nas densidades da água dos oceanos, citando a água mais quente e mais leve do Atlântico Norte e a água mais fria e mais pesada. Jason Box, do Serviço Geológico da Dinamarca e da Groenlândia, salienta que “atualmente, a água doce libertada pelo degelo do manto de gelo da Groenlândia interfere provavelmente com esta circulação”. É esta camada de gelo, cada vez menos maciça, que impede a circulação meridional de retorno.

Como é que o seu abrandamento pode afetar o clima?

Jason Box está preocupado com esta observação e dá o alarme. " [...] Este efeito pode ser amplificado se deixarmos que as temperaturas continuem a subir. Apesar de alguns trabalhos contraditórios, muitos especialistas parecem concordar com este ponto. Surgiram novos dados, graças a informações sobre a corrente do Golfo que remontam a 1982. Estes pesquisadores afirmam que se registou um abrandamento de 4% nas últimas quatro décadas, com base numa taxa de confiança superior a 95%.

Os fenómenos extremos serão cada vez mais extremos.

Não é o único cientista a preocupar-se com este fenómeno. O cientista Michael Mann aponta a falta de realismo e credibilidade de alguns atores. "Este é mais um exemplo de observações que demonstram que as previsões dos modelos climáticos são, em alguns aspetos, demasiado conservadoras para estimar a velocidade a que certos fenómenos de alterações climáticas ocorrem." Segundo ele, vários modelos subestimam o impacto real das alterações climáticas em curso.

O Professor Arnold Gordon está particularmente preocupado com as condições meteorológicas extremas que se avizinham. "Veremos que as regiões úmidas se tornarão mais úmidas e as regiões secas mais secas. Os desertos se espalharão em direção aos pólos de ambos os hemisférios. Os furacões se intensificarão e as condições meteorológicas extremas serão mais frequentes". Estão em curso trabalhos para saber mais sobre os impactos deste fenómeno.

Referência da notícia



Le Gulf Stream ralentit, vers un refroidissement brutal de l'Europe de l'ouest ?