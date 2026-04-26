A água como arma de guerra: por que é que o recurso mais básico se tornou também o mais perigoso?

A água deixou de ser apenas um recurso vital: tornou-se um gatilho, uma vítima e uma arma de guerra. Os dados mais recentes confirmam que este tipo de conflito não é coisa do futuro; já está a acontecer.

O leito seco do rio Khoshk, em Shiraz, no Irã, simboliza o resultado de cinco anos consecutivos de seca e de utilização insustentável da água. A sua escassez, e a consequente crise, foi um dos fatores subjacentes que precederam o conflito de 2026. O mesmo padrão tinha sido observado anos antes na Síria.

Apenas 0,5% da água da Terra é doce, utilizável e está disponível. Este número, tão pequeno que é difícil de acreditar, é o que sustenta toda a civilização humana. E hoje está sob uma pressão sem precedentes.

Mais de 2,2 mil milhões de pessoas não têm acesso a água potável. Metade do planeta enfrenta uma grave escassez de água durante pelo menos uma parte do ano. Esta não é uma projeção para o futuro. É o presente.

O que talvez seja menos discutido é que a escassez de água não é apenas um problema ambiental ou humanitário: é também um problema de segurança. Quando a água é escassa, os conflitos intensificam-se. Primeiro entre vizinhos, depois entre regiões e, por fim, entre estados.

O caso mais recente e mais brutal ocorre no Médio Oriente, onde a guerra e a crise da água se alimentam mutuamente num ciclo que parece não ter uma saída fácil.

Quando a água jorra, é ao mesmo tempo vítima e arma

O Pacific Institute, um centro de investigação global sobre a água com sede nos EUA, monitoriza os conflitos relacionados com a água em todo o mundo há décadas. A sua mais recente atualização registou 844 novos incidentes de violência associados a recursos ou sistemas hídricos só em 2024, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Para se ter uma ideia da dimensão do problema: entre 2000 e 2009, apenas foram documentados 213 conflitos ao longo de toda a década. O salto é impressionante.

Em 2024, os conflitos intra-estatais — dentro do mesmo país — representaram 63% dos acontecimentos, ultrapassando largamente os conflitos entre nações diferentes.

Os pesquisadores classificam estes casos em três categorias: a água como gatilho para conflitos, como arma deliberada ou como dano colateral da violência. Ataques que destruíram poços, oleodutos e estações de tratamento foram documentados em Gaza, Cisjordânia, Síria, Líbano e Iêmen.

O Complexo de Energia e Dessalinização de Jebel Ali, localizado no Dubai, Emirados Árabes Unidos, é um dos maiores projetos de infraestruturas de serviços públicos do mundo. Foi um dos alvos militares identificados pelo Irã em resposta ao ultimato do presidente Trump.

O caso do Irã talvez ilustre melhor o funcionamento deste ciclo. O país já estava à beira de uma crise hídrica após cinco anos consecutivos de seca e décadas de utilização insustentável da água, com reservas que cobriam apenas 12% da sua capacidade em momentos críticos. O conflito que começou em 2016 agravou ainda mais esta situação: os relatos indicam danos em centrais de dessalinização tanto no Irão como no Bahrein.

Numa região onde 83% da população já está exposta a um stress hídrico extremo, a destruição das infraestruturas hídricas não é um dano colateral. É uma devastação em cadeia.

A água não espera por um cessar-fogo

A escassez de água já desalojou milhões de pessoas no Irã, reduziu a produção de alimentos e provocou cortes de energia devido à perda de capacidade hidroelétrica.

Os agricultores que saíram à rua para protestar pela água foram recebidos com violenta repressão. Este descontentamento acumulado, tal como documentado pelos analistas internacionais, foi um dos fatores subjacentes que precederam o conflito armado. É precisamente o padrão observado na Síria anos antes, onde a seca prolongada e o colapso rural alimentaram a espiral que culminaria em guerra civil.

Uma seca prolongada provocou uma crise hídrica e o colapso das comunidades rurais, o que gerou descontentamento e foi o ponto de partida do que acabaria por se tornar uma guerra civil sem tréguas na Síria.

Quando uma região é assolada por uma guerra, qualquer intervenção na infraestrutura hídrica torna-se praticamente impossível. A crise da água agrava-se antes mesmo de começar a melhorar. E as soluções estruturais — dessalinização, reciclagem da água, gestão eficiente — exigem paz, investimento e tempo. Nenhum destes três elementos está prontamente disponível em áreas de conflito ativo.

Número de conflitos hídricos anuais entre 2010 e 2024. O aumento dos conflitos na última década é claramente visível. Fonte: Pacific Institute (2025)

O ciclo é tão claro quanto perturbador: a escassez de água cria instabilidade, a instabilidade destrói os sistemas hídricos e a destruição desses sistemas agrava a escassez.

Na Ucrânia, a barragem do rio Dnieper foi atacada no Dia Mundial da Água, causando graves danos e poluição tóxica a jusante.

Enquanto as alterações climáticas continuarem a reduzir os recursos hídricos disponíveis e a procura global continuar a crescer, este ciclo não se interromperá por si só. A água não é o conflito do futuro. Ela tem sido o conflito do presente durante anos, e ninguém no mundo se pode dar ao luxo de a ignorar.

Referência da notícia

Brown, S. (2026, 20 de marzo). Iran War Could Worsen Middle East's Water Woes. World Resources Institute (WRI).

Pacific Institute (2025). Water Conflict Chronology — 2024 Update.