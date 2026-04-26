A IA acaba de revelar correntes oceânicas que nunca conseguimos detectar

Uma nova técnica de IA está a transformar os satélites meteorológicos em poderosos rastreadores de correntes oceânicas, revelando movimentos ocultos que moldam o clima da Terra.

As correntes oceânicas submesoescalares dominam as trocas verticais de calor, nutrientes biológicos e carbono entre as camadas superficiais e profundas do oceano, influenciando fortemente a dispersão lateral dos traçadores biogeoquímicos e poluentes.

Um novo método baseado em inteligência artificial, chamado GOFLOW, está a transformar imagens de satélites meteorológicos em mapas altamente detalhados de correntes oceânicas. Ao rastrear a forma como os padrões de temperatura mudam ao longo do tempo, consegue revelar correntes rápidas e de pequena escala que antes eram impossíveis de observar diretamente. Estas correntes são essenciais para a compreensão do clima, dos ecossistemas marinhos e do armazenamento de carbono. Esta inovação utiliza satélites já em órbita, o que a torna poderosa e economicamente viável.

Por que é que as correntes oceânicas são importantes para o clima e para a vida?

As correntes oceânicas são essenciais para o funcionamento do planeta. Transportam calor à volta do globo, transferem carbono entre a atmosfera e as profundezas do oceano e fazem circular nutrientes que sustentam os ecossistemas marinhos. Também desempenham um papel crucial em situações reais, como operações de busca e salvamento e monitorização de derrames de petróleo.

Neste estudo, os investigadores apresentam o GOFLOW, uma estrutura de aprendizagem profunda que aproveita sequências contíguas de imagens térmicas de satélites geoestacionários para produzir campos de velocidade superficial de alta resolução, com resolução horária, que capturam circulações submesoescalares.

Apesar da sua importância, medir com precisão as correntes em grandes regiões tem sido difícil. Alguns satélites estimam as correntes indiretamente, observando as mudanças na altura da superfície do mar, mas geralmente revisitam a mesma área apenas uma vez a cada 10 dias, um período demasiado lento para captar as correntes que se podem formar e desaparecer numa questão de horas. Os navios e radares costeiros podem detectar mudanças rápidas, mas apenas em áreas limitadas.

O elo perdido na mistura oceânica

Esta limitação deixou os cientistas com uma grande lacuna nas escalas em que ocorre a mistura vertical. A mistura vertical acontece quando as águas superficiais se movem para baixo ou as águas mais profundas sobem, e é impulsionada por características que podem ser inferiores a 10 quilómetros e mudar rapidamente.

Transporta nutrientes das profundezas do oceano para a superfície, sustentando a vida marinha, e transporta dióxido de carbono para baixo, onde pode ser armazenado a longo prazo.

Compreender este processo é crucial. Transporta nutrientes das profundezas do oceano para a superfície, sustentando a vida marinha, e transporta dióxido de carbono para baixo, onde pode ser armazenado a longo prazo. Sem observações detalhadas, grande parte desta atividade continua a ser difícil de medir diretamente.

Como a IA acompanha as correntes oceânicas

Para tornar isto possível, a equipa de investigação treinou uma rede neural para reconhecer como os padrões de temperatura na superfície do oceano mudam e se transformam sob a influência das correntes. O sistema aprendeu com simulações computacionais detalhadas da circulação oceânica, que ligaram padrões de temperatura específicos a velocidades da água conhecidas.

Uma vez treinado, o modelo analisou sequências de imagens de satélite e acompanhou como esses padrões se moviam ao longo do tempo. A partir deste movimento, foi possível determinar as correntes subjacentes responsáveis pelas alterações.

Testando a precis��o com dados do mundo real

Os investigadores avaliaram o GOFLOW comparando os seus resultados com medições diretas recolhidas por navios na região da Corrente do Golfo durante 2023, bem como com métodos tradicionais de satélite baseados na topografia oceânica. Os resultados foram muito semelhantes aos de ambas as fontes.

No entanto, o GOFLOW forneceu detalhes muito mais nítidos, especialmente para características pequenas e de movimento rápido, como vórtices e camadas limite. Os métodos anteriores geralmente suavizavam estas características em médias amplas. Com a resolução melhorada, a equipa conseguiu detectar padrões estatísticos importantes de pequenas correntes intensas que impulsionam a mistura vertical. Até agora, estes padrões tinham sido observados principalmente em simulações, em vez de observações diretas.

Referência da notícia

Lenain, L., Srinivasan, K., Barkan, R. et al. An unprecedented view of ocean currents from geostationary satellites. Nature Geoscience (2026).