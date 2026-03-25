Vórtice ciclônico continua provocando chuvas pelo Brasil nesta quinta, 26

Nesta quinta-feira, a presença de um vórtice ciclônico e a previsão de pancadas de chuva isoladas em boa parte do país, deixa em alerta para possíveis transtornos áreas do centro-norte do Brasil Veja também: Chuvas se espalham pelo Brasil e há alertas para 21 estados nesta quarta, 25

A tarde e noite desta quarta-feira (25) têm previsão de pancadas de chuva devido à atuação de uma frente fria sobre o Sul do Brasil. Instabilidades também marcam presença sobre o Centro-Oeste e Norte do país, enquanto que, no Sudeste, as chuvas retornam à região após dias de calor e tempo firme, porém ocorrendo de forma pontual.

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Nesta quinta-feira (26), o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) permanece atuando sobre áreas do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. O sistema favorece a ocorrência de pancadas de chuva isoladas nessas regiões e, em alguns casos, há possibilidade de chuvas com intensidade moderada a forte.

A seguir, trazemos a previsão do tempo para esta quinta-feira (26), com mais informações sobre a sua região.

Centro-sul com chuvas pontuais nesta quinta-feira

O centro-sul do país contará com tempo parcialmente nublado nas primeiras horas desta quinta-feira (26). Uma das frentes frias que atuavam sobre o Sul do Brasil perdeu força, mas uma segunda já está presente e aumenta as instabilidades sobre o estado do Rio Grande do Sul.

VCAN se encontra sob o centro do país. Mapa de vento na alta atmosfera, 300 hPa.

Enquanto isso, o Sudeste e parte do Centro-Oeste se encontram na borda do VCAN, o que favorece o surgimento de instabilidades e, consequentemente, a formação de nuvens carregadas sobre essas regiões. O tempo permanece parcialmente nublado, com risco de chuvas durante o amanhecer sobre o oeste de Goiás.

Com a chegada do período da tarde, a tendência é de aumento na nebulosidade, em grande parte do centro-sul. Nesta quinta-feira (26), há possibilidade de chuvas moderadas a fortes no Triângulo Mineiro, noroeste de Minas, Goiás e na porção norte do Mato Grosso do Sul.

Previsão de chuva para o centro-sul do Brasil na tarde desta quinta-feira (26).

Esses estados devem permanecer em atenção quanto às chances de transtornos provocados pelas chuvas, que geralmente vêm acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Sobre São Paulo, Rio de Janeiro e os estados da Região Sul, as chuvas ocorrem de forma pontual, com intensidade fraca a moderada.

Alerta para chuvas intensas no centro-norte do Brasil

A atuação do VCAN também influencia o tempo no Centro-Oeste, e, com a configuração atual, áreas do Mato Grosso e parte do Norte do Brasil são as mais afetadas. O amanhecer será marcado por muita nebulosidade e pancadas de chuva localizadas sobre o norte de Mato Grosso, interior do Amazonas e extremo norte de Rondônia.

Mapa de densidade de raios para o centro-norte do Brasil. Áreas em vermhlo destacam regiões com maior chances de tempestades, de acordo com o modelo ECMWF.

O transporte de umidade proveniente do Atlântico Equatorial, por meio da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), deixa a atmosfera mais saturada, enquanto o calor típico da região favorece a formação de nuvens bem desenvolvidas, com potencial para tempestades.

Esse cenário também é observado no mapa para a tarde desta quinta-feira (26). Entre o início e meados da tarde, há previsão de chuvas fortes sobre grande parte do Acre, Amazonas e boa parte do centro-oeste do Mato Grosso. O estado mato-grossense permanece em alerta, pois está em fase final da colheita da soja, e chuvas intensas podem causar prejuízos no transporte da produção.

Previsão de chuva e nebulosidade para a tarde desta quinta (26) sob o centro-norte do Brasil. Destque para áreas do AC, RO e norte do MT, com intensidade mais fortes.

Com o passar das horas, as chuvas diminuem de intensidade, mas o tempo permanece fechado no centro-norte do país. Pancadas de chuva ainda estão previstas para o interior do Pará e parte do Amapá.

Até o final desta quinta-feira (26), os maiores volumes de chuva devem ocorrer no sudeste do Amazonas, com acumulados superiores a 70 mm.

Previsão de chuva acumulada até o final desta quinta-feira (26). Destaque para o sudeste do Amazonas com volume próximo de 90 mm.

No noroeste do Mato Grosso e em praticamente toda a extensão de Acre e Rondônia, os acumulados diários variam entre 23 e 60 mm. Já nos demais municípios da Região Norte, os volumes de chuva serão menores, geralmente abaixo de 30 mm.