Moradores de Porto Alegre e região metropolitana contabilizam prejuízos após chuvas e alagamentos; veja imagens

Em pouco mais de uma hora, a capital gaúcha recebeu um terço de toda a chuva prevista para o mês, gerando um cenário de caos no trânsito e exigindo a atuação rápida das equipes de emergência para conter os danos.

Queda de árvore bloqueou a rua Hoffmann, no bairro Floresta, em Porto Alegre - Foto : Alina Souza/ Correio do Povo

Um temporal intenso atingiu Porto Alegre e a Região Metropolitana no fim da tarde de segunda-feira (23), provocando uma série de transtornos em diferentes pontos da cidade. Em poucos minutos, o céu escureceu e a chuva ganhou força por volta das 16h.

Foram registrados 38 mm de precipitação em pouco mais de uma hora, volume que representa quase um terço da média esperada para todo o mês de março. Diante disso, os impactos foram imediatos, com reflexos diretos na mobilidade urbana, na infraestrutura e no dia a dia da população.

Impactos graves na mobilidade e infraestrutura da capital

Com a intensidade da chuva, ruas ficaram alagadas, árvores caíram e o trânsito enfrentou longos congestionamentos. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) atendeu dezenas de ocorrências ao longo do dia, especialmente em vias de grande fluxo, como as avenidas Bento Gonçalves, Oswaldo Aranha e Ipiranga, além do Túnel da Conceição.

Prestes a completar dois anos da enchente histórica, e o centro de Porto Alegre ficou assim com a chuva de ontem. O que o senhor tem a dizer sobre o sistema de proteção contra as cheias, prefeito Sebastião Melo? pic.twitter.com/0Ww2ge2vs8 — Miguel Rossetto (@MiguelSRossetto) March 24, 2026

As quedas de árvores bloquearam trechos importantes. Na rua Hoffmann, no bairro Floresta, uma árvore caiu ainda durante a madrugada, por volta das 3h. Já na zona Norte, a rua Ari Barroso permaneceu interditada desde o início do temporal.

Imagens registradas na Avenida Ipiranga, próximo à esquina com a Vicente da Fontoura, mostram o impacto da forte chuva que atinge Porto Alegre na tarde desta segunda-feira (23), causando lentidão e dificuldades no trânsito em diferentes pontos da cidade. O Instituto Nacional de pic.twitter.com/5Nolxmjmak — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) March 23, 2026

O volume de água também causou danos estruturais. Na rua Álvaro Chaves, o asfalto cedeu diante da pressão da água, enquanto o cruzamento entre as avenidas Ernesto da Fontoura e Voluntários da Pátria precisou ser totalmente interditado para garantir a segurança.

A forte chuva que atingiu Porto Alegre na tarde desta segunda-feira (23) causou infiltrações no Mercado Público de Porto Alegre, com água entrando pelo teto do prédio.



Imagens registradas no local mostram grandes goteiras atingindo o interior do espaço, molhando áreas internas e pic.twitter.com/rRR1EL5CFV Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) March 24, 2026

Outro fator que agravou a situação foram os ventos fortes. Rajadas chegaram a 96 km/h na zona Sul e a 68 km/h na zona Norte da capital. No Aeroporto Salgado Filho, ao menos oito voos sofreram atrasos entre pousos e decolagens, refletindo o impacto direto das condições climáticas.

Danos significativos nas cidades da região metropolitana

Nos municípios vizinhos, o cenário também exigiu atenção. Em Canoas, ventos de até 85,2 km/h provocaram quedas de árvores e destelhamentos em bairros como Igara, Fátima, Rio Branco, Matias Velho e Guajuviras.

Em Eldorado do Sul, o acumulado de 30,6 mm de chuva em um curto intervalo foi suficiente para danificar telhados de pelo menos três residências. Diante disso, equipes da Defesa Civil atuaram na distribuição de lonas para reduzir os impactos às famílias afetadas.

Já em Guaíba, moradores dos bairros São Jorge e Noli receberam telhas e lonas para cobertura emergencial. No bairro Santa Rita, duas casas também sofreram destelhamentos durante o temporal.

Além dos danos estruturais, houve preocupação com riscos elétricos. Nos bairros Ermo e Flórida, áreas com postes precisaram ser isoladas com urgência até a chegada das equipes técnicas da concessionária CEEE Equatorial, responsável pelo restabelecimento da energia.

Ocorrências em vias públicas e atendimentos de emergência

Outras cidades da região também registraram ocorrências ao longo do dia. Em Esteio, veículos estacionados foram atingidos por galhos e troncos. Em Gravataí, o Corpo de Bombeiros precisou remover uma árvore que bloqueava a rua Águas Brancas.

Além disso, áreas com histórico de alagamentos voltaram a apresentar acúmulo de água. No Centro Histórico e em ruas de Novo Hamburgo, foram registrados pontos de inundação próximos a bocas de lobo. Em Cachoeirinha, moradores do bairro Vila Eunice enfrentaram falta de energia temporária.

Queda de árvore em Gravataí prejudicou o trânsito no bairro Bom Princípio - Foto : Defesa Civil de Gravataí / Divulgação

A instabilidade avançou ainda em direção ao Litoral Norte do estado. Municípios como Tramandaí, Osório e Torres relataram ocorrências de menor gravidade, relacionadas principalmente ao volume de chuva.

As cidades como Campo Bom e Charqueadas também registraram situações pontuais, controladas com rapidez pelas equipes locais. No geral, os serviços de emergência seguem mobilizados para atender a população, liberar vias e reduzir os impactos provocados pelo temporal.

Referências da notícia

Chuva provoca destelhamentos parciais, quedas de árvores e transtornos em cidades da Região Metropolitana. 24 de março, 2026.

Porto Alegre tem bloqueios e congestionamento no trânsito por conta da chuva. 24 de março, 2026.

Porto Alegre teve, em pouco mais de uma hora, um terço da chuva esperada para o mês; veja estragos. 24 de março, 2026.