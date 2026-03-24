Chuvas se espalham pelo Brasil e há alertas para 21 estados nesta quarta, 25
As instabilidades se espalham pelo país no decorrer desta quarta-feira. Nuvens carregadas deixam o tempo parcialmente fechado em todas as regiões do Brasil.
Ao final da tarde desta terça-feira (24) e ao longo da noite, pancadas de chuva estão previstas para diversos municípios brasileiros. Uma frente fria avança pelo Sul do Brasil e deixa o tempo fechado em boa parte da região, além de aumentar as chances de chuvas intensas e tempestades nas próximas horas.
No Sudeste e Centro-Oeste, há aumento da presença de nuvens carregadas. Com isso, o tempo fica parcialmente nublado, e chuvas pontuais estão previstas. O mesmo cenário é esperado para parte das regiões Norte e Nordeste do Brasil.
A quarta-feira (25) nos reserva alertas amarelo e laranja para os riscos de tempestades. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 21 estados estão sob alerta amarelo e desses 18 também se encontram sob alerta laranja.
Indicando risco para chuvas intensas de até 100 mm no dia e rajadas de vento acima de 60 km/h, com potencial para transtornos. Confira o mapa. A seguir, trazemos a previsão detalhada e mais informações para esta quarta-feira (25).
Chuvas se espalham pelo Brasil
O amanhecer desta quarta-feira (25) contará com a presença de nevoeiro em áreas com temperaturas mais amenas e maior presença de umidade, situação observada em diversos pontos do país. Há também previsão de pancadas de chuva moderadas ao longo da madrugada sobre o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais.
Em áreas mais ao norte do Brasil, as chuvas ocorrem com forte intensidade, afetando regiões pontuais do norte do Mato Grosso, Acre, Amazonas e Pará. Com a chegada da manhã, o sol aparece em diversos municípios e, com a elevação das temperaturas, as instabilidades começam a surgir ainda no final da manhã.
O modelo de confiança da Meteored | Tempo.com mostra nuvens carregadas e chuva sobre o Rio Grande do Sul, incluindo a capital Porto Alegre, além de áreas pontuais de Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Em áreas das regiões Norte e Nordeste, as chuvas tendem a perder força durante a manhã.
Ao longo da tarde, as chuvas ganham mais intensidade. Na Região Sul, os alertas se concentram no norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraná, onde as precipitações virão acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento de até 60 km/h.
As chuvas também retornam ao Sudeste nesta quarta-feira (25). Após alguns dias com tempo mais estável, as nuvens carregadas voltam a se formar sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste de São Paulo, podendo provocar transtornos com o risco de tempestades isoladas.
O mesmo cenário está previsto para o sul e leste do Mato Grosso do Sul, interior de Goiás e Mato Grosso, com chances de chuvas fortes, o que pode atrapalhar a colheita da soja e o plantio da segunda safra de milho, que já se iniciou.
Sobre o Norte do Brasil, as chuvas fortes ocorrem de forma rotineira, e nesta quarta-feira (25) não será diferente. Os estados do Acre, Rondônia, Amazonas e Pará devem ficar em alerta.
Há também chuvas previstas para o Nordeste. O oeste da região nordestina deve receber precipitações nesta quarta-feira (25), com potencial para acumulados importantes. O aumento da umidade combinado com o calor favorece a formação de nuvens carregadas ao longo da tarde.