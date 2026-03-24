Chuvas se espalham pelo Brasil e há alertas para 21 estados nesta quarta, 25

As instabilidades se espalham pelo país no decorrer desta quarta-feira. Nuvens carregadas deixam o tempo parcialmente fechado em todas as regiões do Brasil. Veja também: Eventos de frio estão distantes e pode pular outono neste ano

Ao final da tarde desta terça-feira (24) e ao longo da noite, pancadas de chuva estão previstas para diversos municípios brasileiros. Uma frente fria avança pelo Sul do Brasil e deixa o tempo fechado em boa parte da região, além de aumentar as chances de chuvas intensas e tempestades nas próximas horas.

No Sudeste e Centro-Oeste, há aumento da presença de nuvens carregadas. Com isso, o tempo fica parcialmente nublado, e chuvas pontuais estão previstas. O mesmo cenário é esperado para parte das regiões Norte e Nordeste do Brasil.



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A quarta-feira (25) nos reserva alertas amarelo e laranja para os riscos de tempestades. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 21 estados estão sob alerta amarelo e desses 18 também se encontram sob alerta laranja.

Mapa de alertas para chuvas intensas emitido pelo INMET.

Indicando risco para chuvas intensas de até 100 mm no dia e rajadas de vento acima de 60 km/h, com potencial para transtornos. Confira o mapa. A seguir, trazemos a previsão detalhada e mais informações para esta quarta-feira (25).

Chuvas se espalham pelo Brasil

O amanhecer desta quarta-feira (25) contará com a presença de nevoeiro em áreas com temperaturas mais amenas e maior presença de umidade, situação observada em diversos pontos do país. Há também previsão de pancadas de chuva moderadas ao longo da madrugada sobre o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais.

Em áreas mais ao norte do Brasil, as chuvas ocorrem com forte intensidade, afetando regiões pontuais do norte do Mato Grosso, Acre, Amazonas e Pará. Com a chegada da manhã, o sol aparece em diversos municípios e, com a elevação das temperaturas, as instabilidades começam a surgir ainda no final da manhã.

Previsão de nebulosidade e chuva durante a manhã desta quarta-feira (25).

O modelo de confiança da Meteored | Tempo.com mostra nuvens carregadas e chuva sobre o Rio Grande do Sul, incluindo a capital Porto Alegre, além de áreas pontuais de Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Em áreas das regiões Norte e Nordeste, as chuvas tendem a perder força durante a manhã.

A preocupação aumenta durante a tarde, com o risco de chuvas intensas e tempestades pontuais espalhadas pelo Brasil. Há potencial para alagamentos, formação de enxurradas, queda de árvores e galhos, além de interrupções no fornecimento de energia.

Ao longo da tarde, as chuvas ganham mais intensidade. Na Região Sul, os alertas se concentram no norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraná, onde as precipitações virão acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento de até 60 km/h.

Previsão de nebulosidade e chuva durante a tarde desta quarta-feira (25). A imagem mostra riscos de chuvas intensas (roxo) espalhadas pelo Brasil.

As chuvas também retornam ao Sudeste nesta quarta-feira (25). Após alguns dias com tempo mais estável, as nuvens carregadas voltam a se formar sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste de São Paulo, podendo provocar transtornos com o risco de tempestades isoladas.

O mesmo cenário está previsto para o sul e leste do Mato Grosso do Sul, interior de Goiás e Mato Grosso, com chances de chuvas fortes, o que pode atrapalhar a colheita da soja e o plantio da segunda safra de milho, que já se iniciou.

Mapa de densidade de raios mostrando áreas com maiores chances de tempestades na tarde desta quarta (25).

Sobre o Norte do Brasil, as chuvas fortes ocorrem de forma rotineira, e nesta quarta-feira (25) não será diferente. Os estados do Acre, Rondônia, Amazonas e Pará devem ficar em alerta.

Há também chuvas previstas para o Nordeste. O oeste da região nordestina deve receber precipitações nesta quarta-feira (25), com potencial para acumulados importantes. O aumento da umidade combinado com o calor favorece a formação de nuvens carregadas ao longo da tarde.