Pesquisadores de Waterloo transformam resíduos plásticos em vinagre usando luz solar

Pesquisadores da Universidade de Waterloo descobriram uma maneira de converter resíduos plásticos em ácido acético, o principal ingrediente do vinagre, usando a luz solar.

Pesquisadores em Waterloo transformam resíduos plásticos em vinagre usando a luz solar. Fonte: Universidade de Waterloo.

Essa descoberta oferece uma nova abordagem promissora para reduzir a poluição plástica por meio da fotocatálise, criando simultaneamente um produto químico útil e de alto valor agregado através de um processo inspirado na natureza.

“Nosso objetivo era resolver o problema da poluição plástica transformando microplásticos em produtos de alto valor usando a luz solar”, disse o Dr. Yimin Wu, professor de engenharia mecânica e mecatrônica da Cátedra Tang em Novos Materiais Energéticos e Sustentabilidade e coautor do estudo.

De plásticos a "vinagre"

A pesquisa foi liderada por Wei Wei, estudante de doutorado na Universidade de Waterloo, no Canadá, sob a supervisão de Wu, com apoio inicial de um fundo conjunto do Instituto de Nanotecnologia de Waterloo e do Instituto da Água.

Resíduos plásticos, especialmente microplásticos, foram encontrados em muitos ecossistemas do planeta, aumentando as preocupações sobre as ameaças que representam para a vida terrestre e marinha, bem como para a saúde humana.

Para solucionar esse problema, a equipe desenvolveu uma fotocatálise em cascata bioinspirada, utilizando átomos de ferro incorporados em nitreto de carbono, de forma semelhante à decomposição da matéria orgânica por certos tipos de fungos através de enzimas.

Wei Wei, estudante de doutorado na Universidade de Waterloo e pesquisadora principal, trabalha no laboratório dedicado à reciclagem criativa de plásticos. Fonte: Universidade de Waterloo.

Quando exposto à luz solar, o material desencadeia uma série de reações químicas que transformam polímeros plásticos em ácido acético com alta seletividade. A reação ocorre em meio aquoso, tornando-a particularmente relevante para o combate à poluição plástica em ambientes aquáticos.

O ácido acético (popularmente conhecido como vinagre) é amplamente utilizado na produção de alimentos, na fabricação de produtos químicos e em aplicações energéticas. O estudo demonstra que ele pode ser produzido a partir de resíduos plásticos comuns, como PVC, PP, PE e PET, e que mantém sua eficácia em composições plásticas mistas.

Isso torna a abordagem adequada para fluxos de resíduos reais, oferecendo uma alternativa promissora à incineração de plásticos e potencialmente apoiando abordagens mais circulares para o uso de materiais, além de fornecer uma nova estratégia para a reciclagem de plásticos.

“Do ponto de vista empresarial e social, os benefícios financeiros e econômicos associados a essa inovação parecem promissores”, disse Roy Brouwer, diretor executivo do Instituto da Água e coautor do artigo que apoia a análise técnico-econômica.

“Esse método permite que a energia solar abundante e gratuita decomponha a poluição plástica sem adicionar dióxido de carbono à atmosfera”, disse Wu.

Os resultados também apontam para novas possibilidades de combate direto aos microplásticos. Como o processo degrada os plásticos em nível químico, ele pode ajudar a prevenir o acúmulo de microplásticos em sistemas hídricos.

A pesquisa está alinhada com a iniciativa Global Futures da Universidade de Waterloo, que apoia trabalhos voltados para a promoção de soluções circulares e sustentáveis para os desafios ambientais globais.

Embora ainda em fase laboratorial, a equipe prevê que essa abordagem possa ser adaptada para reciclagem em larga escala e limpeza ambiental usando energia solar, e que o sistema de reciclagem fotocatalítica possa ser ainda mais aprimorado por meio da engenharia estratégica de materiais e processos de fabricação.

Referências da notícia

Waterloo researchers turning plastic waste into vinegar. 23 de fevereiro, 2026. University of Waterloo/News.

Bio-Inspired Cascade Photocatalysis on Fe Single-Atom Carbon Nitride Upcycles Plastic Wastes for Effective Acetic Acid Production. 26 de dezembro, 2025. Wei, et al.