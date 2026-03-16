Última semana do verão será com calor intenso, frente fria e chuvas intensas

Uma série de fenômenos meteorológicos mantém o tempo muito chuvoso em alguns estados, embora outros registrem chuvas mais irregulares. Enquanto isso, a região Sul continuará sendo marcada por um calor intenso. Mais informações: Frente fria chega ao Brasil amanhã e há alerta de chuva para todas as regiões

Esta semana será marcada pela atuação de vários sistemas meteorológicos pelo Brasil, marcando os últimos dias do verão com um calor intenso, chuvas volumosas e a passagem de uma frente fria. O verão de 2026 termina oficialmente no dia 20 de março, sexta-feira.

Como é possível observar no vídeo acima, a semana se inicia com a atuação de um ciclone extratropical intenso sobre o oceano Atlântico, sistema que auxilia na manutenção das chuvas sobre uma faixa que compreende a porção central do país.

Neste momento, 11 estados do país estão sob alerta laranja de perigo de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ). Isso incluo o norte do Espírito Santo e de Minas Gerais; o sul e oeste da Bahia; Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás; Tocantins, sul do Pará, Amazonas, Acre e Rondônia.

As tempestades nessa região podem ocasionar volumes de até 100 mm/dia e ventos intensos de até 100 km/h. Isso traz riscos de corte no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, transbordamentos de rios e descargas elétricas (raios).

Previsão de anomalias de chuva entre os dias 16 e 23 de março sobre o Brasil (modelo ECMWF)

Na imagem acima, a região afetada por estas chuvas intensas pode ser observada sob cores esverdeadas - que indicam que os acumulados de chuva esperados para esta semana, a última do verão, permanecerão acima da média.

Por outro lado, nota-se que algumas regiões permanecerão com menor incidência de chuvas ao longo dos próximos dias. Essas áreas podem ser observadas sob tonalidades marrons no mapa. Isso inclui grande parte do Nordeste, do Sul e do Sudeste, além do extremo norte do país, com destaque para Roraima e arredores. Nestes locais, as chuvas permanecerão irregulares ao longo da semana.

Calor e frente fria sobre a região Sul

Além disso, previsões indicam que o calor intenso sobre a região Sul continuará. Algumas das maiores temperaturas do país neste último domingo (15) foram registradas em estados da região Sul, como Caxias do Sul (RS) com 37,3°C; Planalto (PR) com 36,8°C; e São Borja (RS), com 36,5°C.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 16 e 23 de março no Brasil (modelo ECMWF)

Como podemos observar na imagem acima, as temperaturas continuarão acima da média sobre o Sul ao longo de boa parte desta semana. O maior destaque fica para o Rio Grande do Sul, onde o calor continuará sendo mais severo. Temperaturas altas também continuarão sendo registradas no sul do Mato Grosso do Sul.

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Vale notar, no entanto, que há previsão de maior nebulosidade e chuva ao longo desta semana na região Sul. Isso ocorre devido ao avanço de uma frente fria, que já começa a mudar o panorama climático sobre a região e também pode ser observada no vídeo inicial.

Os municípios que registrarem pancadas de chuva terão um alívio significativo no calor intenso, especialmente no sudoeste do Rio Grande do Sul.

Outono se inicia com frente fria

Essa situação se reverte de vez por todas logo no primeiro dia de outono, quando a formação de outro ciclone extratropical na altura da Argentina impulsiona uma nova frente fria em direção à região Sul, desta vez com maior intensidade. Esse sistema causará chuvas intensas já no Sábado (21), além de fazer as temperaturas caírem.

Previsão de pressão, ventos, nebulosidade e chuva no sábado mostra um ciclone e sua frente fria, que deve atuar sobre a região Sul já no final do dia, fazendo o outono se iniciar com chuva.

Com isso, o clima na região Sul já começa a mudar junto ao início do outono. No entanto, vale notar que estão previstas temperaturas acima da média para o país ao longo dos próximos meses. Por isso, embora o Outono seja marcado por uma queda das temperaturas, ainda não se descarta a possibilidade de novas ondas de calor nos meses seguintes.