Frente fria chega ao Brasil amanhã e há alerta de chuva para todas as regiões; confira a previsão

A terça-feira terá a chegada de uma nova frente fria sobre o Brasil. O sistema frontal trará mudanças no tempo enquanto que há previsão e alertas de chuvas para todas as regiões. Veja também: Frente fria traz mudança, fim do calorão e tempestades já nesta semana; veja as áreas sob alerta

O final de semana foi marcado por tempo estável e muito sol na Região Sul do Brasil. Os termômetros superaram os 34°C em diversos municípios do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, de acordo com dados das estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

No entanto, a tendência é de mudança nesse cenário a partir desta segunda-feira (16). Com o avanço de uma nova frente fria pela Região Sul, o encontro entre massa de ar quente e ar frio deixa o tempo instável, favorecendo a formação de nuvens carregadas e deixando o céu encoberto ainda nas primeiras horas do dia.

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A seguir, acompanhe a previsão do tempo para esta terça-feira (17), com mais detalhes sobre o avanço da frente fria e das chuvas que afetam várias regiões do país.

Frente fria avança e muda o tempo na Região Sul

Ainda durante a tarde e noite desta segunda-feira (16), os primeiros sinais da chegada da frente fria começam a ser percebidos na Região Sul. O aumento da umidade combinado com temperaturas elevadas favorece a formação de nuvens carregadas, elevando o potencial para chuvas intensas e tempestades.

A previsão de chuva para a tarde desta terça (17) indica maiores volumes sobre o oeste da Região Sul e próximo a Porto Alegre/RS, representados no mapa pelos tons mais escuros.

Contudo, é na terça-feira (17) que a mudança no padrão do tempo se torna mais evidente. A chegada do sistema frontal ocorre no início da tarde e o encontro entre ar quente e ar frio favorece a formação de uma banda de nebulosidade. Há risco de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de trovoadas principalmente sobre o sul e oeste do Rio Grande do Sul.

À medida que o sistema avança, outras áreas do estado entram em alerta. Entre o início e o final da noite, a porção central e norte do Rio Grande do Sul deve registrar pancadas de chuva e tempestades associadas à frente fria, deixando diversos municípios em atenção, incluindo a capital Porto Alegre.

Mapa do corredor de umidade para a tarde desta terça-feira (17) que está representado pelas cores mais escuras no mapa.

Nos demais estados da região, Santa Catarina e Paraná, a previsão indica chuvas concentradas principalmente na faixa oeste, atingindo cidades importantes como Cascavel/PR e Chapecó/SC. Isso ocorre devido à presença do corredor de umidade, que atua sobre essa faixa e dá suporte à frente fria. No restante dos estados, a previsão é de tempo mais fechado, com muita nebulosidade.

Brasil sob chuva

A terça-feira (17) também será marcada por chuvas espalhadas pelo Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país. A presença de nuvens carregadas pode provocar chuvas fortes e tempestades isoladas em diferentes áreas dessas regiões.

Densidade de raios para o Brasil na tarde desta terça (17). Indicando regiões com maiores chances de tempestades, de acordo com o modelo ECMWF.

Alguns estados exigem maior atenção, como áreas da região central e norte de Minas Gerais, todo o Centro-Oeste, estados da Região Norte (com exceção de Roraima, leste do Amazonas e oeste do Pará) e também o litoral do Nordeste, na faixa entre Maranhão e Rio Grande do Norte, além do extremo oeste da Bahia.

Em todas essas áreas, o modelo de previsão do tempo da Meteored | Tempo.com indica chuvas de forte intensidade, deixando mais de 600 municípios em alerta para perigo de chuvas intensas.

O volume de chuva acumulado entre segunda (16) e terça-feira (17) tende a ser maior no noroeste de Minas Gerais, Distrito Federal e leste de Goiás, com valores entre 20 e 50 mm. Em alguns pontos da Região Norte, os acumulados podem chegar a 70 mm, enquanto no Nordeste os volumes previstos variam entre 15 e 20 mm, podendo superar esses valores em áreas pontuais até terça-feira (17).