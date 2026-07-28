    Tempo severo e chuvas intensas ainda ameaçam a Região Sul; confira o alerta

    Nesta terça-feira teremos alertas ativos para a Região Sul do Brasil com riscos de tempestades, chuvas intensas e queda de granizo. Diante disso, há potencial para transtornos na Região.

    As imagens de satélite mostra a presença de nuvens carregadas sobre boa parte do estado gaúcho na madrugada desta terça-feira (28).
    As imagens de satélite mostra a presença de nuvens carregadas sobre boa parte do estado gaúcho na madrugada desta terça-feira (28).

    Muitos estragos foram registrados no Rio Grande do Sul no decorrer desta segunda-feira (27). Houve registros de fortes rajadas de vento, temporais, queda de granizo que provocaram diversos transtornos nas cidades e também nas áreas rurais de inúmeros municípios.

    Nesta terça-feira (28) os alertas para tempo severo e chuvas intensas continuam. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o Rio Grande do Sul possui alerta amarelo, laranja e vermelho para tempestades e grandes acumulados, enquanto que Santa Catarina, possui alerta amarelo e laranja para tempestades. Veja a seguir como fica a previsão do tempo.

    Tempo severo e chuvas intensas mantém alertas no Sul

    Até o final da manhã desta terça-feira (28), as chuvas intensas continuarão afetando o Sul do Brasil, com destaque para o Rio Grande do Sul. Nas últimas horas, diversas cidades foram atingidas por granizo, rajadas de vento e pancadas volumosas, este cenário pode se repetir ao longo do dia.

    Nas próximas horas, a atenção se volta principalmente para o norte e noroeste gaúcho, onde as imagens de satélite já mostram a presença de nuvens muito carregadas. A previsão indica a continuidade dos temporais nessa faixa, aumentando ainda mais os acumulados pluviométricos.

    Mapa mostra áreas com grandes possibilidades de chuva ao final da manhã desta terça (28).
    Mapa mostra áreas com grandes possibilidades de chuva ao final da manhã desta terça (28).

    O sul de Santa Catarina também deve permanecer em alerta para tempestades acompanhadas de descargas elétricas, ventania e potencial para queda de granizo.

    Durante a tarde, o cenário pouco muda, com a chuva persistindo no norte gaúcho. O modelo ECMWF indica também o retorno das instabilidades para a Campanha Gaúcha após algumas horas de trégua. O retorno da chuva na região deve ocorrer com forte intensidade e alertas para tempestades.

    Previsão de chuvas intensas para a Camapnha Gaúcha e oeste do Rio Grande do Sul na noite de hoje (28).
    Previsão de chuvas intensas para a Camapnha Gaúcha e oeste do Rio Grande do Sul na noite de hoje (28).

    Com o avançar da noite, as instabilidades voltam a se intensificar sobre o território gaúcho. A combinação de calor, umidade e mecanismos de levantamento do ar na atmosfera favorece a formação de nuvens de tempestade sobre o oeste, sudoeste e centro do estado.

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    Os alertas de tempo severo continuam vigentes. Como o solo já se encontra mais saturado devido aos acumulados recentes, o risco de alagamentos, enxurradas e transbordamento de córregos e arroios aumenta de forma acentuada.

    Mapa de densidade de raios mostra áreas propícias a tempo severo na noite desta terça (28).
    Mapa de densidade de raios mostra áreas propícias a tempo severo na noite desta terça (28).

    Esse cenário instável avança pela noite de terça-feira (28) e se estende durante a madrugada de quarta (29). Os riscos e alertas atingem outras áreas gaúchas, como o noroeste, o norte, a Região Metropolitana de Porto Alegre e o litoral.

    A intensidade das instabilidades e os avisos de perigo se mantêm até o início da manhã de quarta-feira (29). Pouco a pouco o sistema começa a se afastar do Rio Grande do Sul em direção a Santa Catarina e ao Paraná, onde o dia deve amanhecer sob céu encoberto, nuvens carregadas e sob risco de chuvas intensas e tempestades.

    Precipitação acumulada até o amanhecer de quarta-feira (29). A previsão indica volumes elevadas sobre a faixa norte e central do Rio Grande do Sul.
    Precipitação acumulada até o amanhecer de quarta-feira (29). A previsão indica volumes elevadas sobre a faixa norte e central do Rio Grande do Sul.

    Os alertas são válidos do oeste e sudoeste do Paraná ao sul do Rio Grande do Sul, com indicações de pancadas de chuvas intensas e tempo severo capazes de causar danos e transtornos em áreas urbanas e rurais.

    Até o amanhecer de quarta-feira (29), os acumulados de precipitação serão muito elevados, que podem superar a marca de 100 mm no norte e região central gaúcha (áreas mais afetadas). Nas outras localidades, acumulados menores, mas acima dos 30 mm. Em Santa Catarina e Paraná, o volume acumulado varia entre 10 e 35 mm.