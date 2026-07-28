Tempo severo e chuvas intensas ainda ameaçam a Região Sul; confira o alerta

Nesta terça-feira teremos alertas ativos para a Região Sul do Brasil com riscos de tempestades, chuvas intensas e queda de granizo. Diante disso, há potencial para transtornos na Região.

As imagens de satélite mostra a presença de nuvens carregadas sobre boa parte do estado gaúcho na madrugada desta terça-feira (28).

Muitos estragos foram registrados no Rio Grande do Sul no decorrer desta segunda-feira (27). Houve registros de fortes rajadas de vento, temporais, queda de granizo que provocaram diversos transtornos nas cidades e também nas áreas rurais de inúmeros municípios.

Nesta terça-feira (28) os alertas para tempo severo e chuvas intensas continuam. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o Rio Grande do Sul possui alerta amarelo, laranja e vermelho para tempestades e grandes acumulados, enquanto que Santa Catarina, possui alerta amarelo e laranja para tempestades. Veja a seguir como fica a previsão do tempo.

Tempo severo e chuvas intensas mantém alertas no Sul

Até o final da manhã desta terça-feira (28), as chuvas intensas continuarão afetando o Sul do Brasil, com destaque para o Rio Grande do Sul. Nas últimas horas, diversas cidades foram atingidas por granizo, rajadas de vento e pancadas volumosas, este cenário pode se repetir ao longo do dia.

Nas próximas horas, a atenção se volta principalmente para o norte e noroeste gaúcho, onde as imagens de satélite já mostram a presença de nuvens muito carregadas. A previsão indica a continuidade dos temporais nessa faixa, aumentando ainda mais os acumulados pluviométricos.

Mapa mostra áreas com grandes possibilidades de chuva ao final da manhã desta terça (28).

O sul de Santa Catarina também deve permanecer em alerta para tempestades acompanhadas de descargas elétricas, ventania e potencial para queda de granizo.

Durante a tarde, o cenário pouco muda, com a chuva persistindo no norte gaúcho. O modelo ECMWF indica também o retorno das instabilidades para a Campanha Gaúcha após algumas horas de trégua. O retorno da chuva na região deve ocorrer com forte intensidade e alertas para tempestades.

Previsão de chuvas intensas para a Camapnha Gaúcha e oeste do Rio Grande do Sul na noite de hoje (28).

Com o avançar da noite, as instabilidades voltam a se intensificar sobre o território gaúcho. A combinação de calor, umidade e mecanismos de levantamento do ar na atmosfera favorece a formação de nuvens de tempestade sobre o oeste, sudoeste e centro do estado.

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Os alertas de tempo severo continuam vigentes. Como o solo já se encontra mais saturado devido aos acumulados recentes, o risco de alagamentos, enxurradas e transbordamento de córregos e arroios aumenta de forma acentuada.

Mapa de densidade de raios mostra áreas propícias a tempo severo na noite desta terça (28).

Esse cenário instável avança pela noite de terça-feira (28) e se estende durante a madrugada de quarta (29). Os riscos e alertas atingem outras áreas gaúchas, como o noroeste, o norte, a Região Metropolitana de Porto Alegre e o litoral.

A intensidade das instabilidades e os avisos de perigo se mantêm até o início da manhã de quarta-feira (29). Pouco a pouco o sistema começa a se afastar do Rio Grande do Sul em direção a Santa Catarina e ao Paraná, onde o dia deve amanhecer sob céu encoberto, nuvens carregadas e sob risco de chuvas intensas e tempestades.

Precipitação acumulada até o amanhecer de quarta-feira (29). A previsão indica volumes elevadas sobre a faixa norte e central do Rio Grande do Sul.

Os alertas são válidos do oeste e sudoeste do Paraná ao sul do Rio Grande do Sul, com indicações de pancadas de chuvas intensas e tempo severo capazes de causar danos e transtornos em áreas urbanas e rurais.

Até o amanhecer de quarta-feira (29), os acumulados de precipitação serão muito elevados, que podem superar a marca de 100 mm no norte e região central gaúcha (áreas mais afetadas). Nas outras localidades, acumulados menores, mas acima dos 30 mm. Em Santa Catarina e Paraná, o volume acumulado varia entre 10 e 35 mm.