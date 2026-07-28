Cientistas conseguem transformar plásticos em combustível: o sistema que os convertem em energia
Este novo processo alcança três resultados de uma só vez: transforma o plástico mais comum em hidrogênio de alta pureza e, ao mesmo tempo, solidifica o CO2, evitando assim a sua liberação na atmosfera.
Quanto plástico existe realmente no planeta? É uma pergunta para a qual, quase certamente, nunca teremos uma resposta. Independentemente das estimativas que possamos fazer, a preocupação com a situação cresce — ainda que lentamente — em contraste com a rápida escalada do problema em si; a realidade é que, a cada minuto que passa, há mais plástico no planeta.
Em meio a diversas iniciativas e campanhas voltadas para mitigar a questão, cientistas de todo o mundo continuam buscando soluções eficazes para erradicar o problema rapidamente, sem causar mais danos ao planeta e às suas esferas (ou seja, sem criar novas fontes de poluição da água, do ar ou do solo).
Um dos projetos de pesquisa mais interessantes a apresentar resultados promissores recentemente — em julho deste ano — foi publicado pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA), e pela Ewha Womans University, na Coreia do Sul.
Este estudo não apenas desenvolveu com sucesso um processo capaz de transformar a reciclagem de plásticos no futuro sem gerar poluição adicional, mas também oferece uma via nova e altamente eficiente para a geração de energia limpa.
Do plástico ao hidrogênio: uma transformação sem emissões
Misturar plásticos para transformá-los? O resultado dessa nova proposta é nada menos que hidrogênio de alta pureza, obtido pela combinação de três tipos comuns de plástico: PET, polietileno e polipropileno.
Isso é alcançado por meio de um novo processo chamado tratamento térmico alcalino, que utiliza temperaturas até 400°C mais baixas do que as empregadas em processos convencionais de gaseificação, permitindo que o dióxido de carbono liberado durante o processo seja capturado e transformado em sua forma sólida.
Ao utilizar hidróxido de sódio e uma diferença de temperatura tão significativa (esse processo geralmente opera em temperaturas entre 700°C e 1300°C), essa técnica demanda menos energia e, ao mesmo tempo, produz hidrogênio com pureza superior a 90% — um nível muito próximo do padrão exigido para aplicação em tecnologias de energia limpa.
Além disso, a capacidade de capturar o dióxido de carbono emitido durante o processo evita que o gás seja liberado na atmosfera e a polua, criando também a oportunidade de aproveitar o material sólido resultante; uma vez transformado, esse material pode ser utilizado em setores como manufatura e construção civil, entre outros.
Embora este projeto ainda esteja em fase experimental e precise passar por um processo de implementação industrial fora do laboratório, os resultados são promissores no que diz respeito à redução de custos na triagem e separação de materiais plásticos, à produção de hidrogênio de alta pureza e ao gerenciamento e aproveitamento dos resíduos remanescentes.
Um problema que tem uma janela de oportunidade
Desde 2020, diversas iniciativas de pesquisa e projetos surgiram na tentativa de mitigar esse problema crescente, visto que a maioria dos bens essenciais atuais contém, infelizmente, algum tipo de plástico.
Em 2025, pesquisadores japoneses publicaram uma descoberta sobre o desenvolvimento de um plástico à base de celulose altamente durável, que se degrada completamente em água salgada; e, no início de 2026, foi anunciado um projeto que decompõe o plástico utilizando enzimas, degradando com sucesso até 90% das garrafas PET.
É importante ressaltar que a adoção de bioplásticos no cotidiano e a implementação de novas estratégias para mitigar o impacto desse material ainda podem levar muito tempo; portanto, a melhor oportunidade de promover mudanças nessa questão está na decisão de cada um de nós de gerar a menor quantidade possível de resíduos plásticos em nosso dia a dia.
Referência da notícia
Park, et al. (2026). Selective and direct hydrogen generation from mixed plastic waste via alkaline thermal treatment with inherent carbon storage.