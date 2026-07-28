Por que as galáxias têm braços espirais? Cientistas ainda buscam a resposta
Observações do telescópio Euclid estão ajudando astrônomos a entender como surgem e evoluem os braços espirais das galáxias.
Quando pensamos em uma galáxia, a imagem que normalmente vem à mente é a de um disco com braços espirais bem definidos. Essas estruturas estão entre as características mais marcantes das chamadas galáxias espirais e concentram grande parte do gás, da poeira e das regiões de formação estelar.
A própria Via Láctea pertence à classe das galáxias espirais e possui vários braços que se estendem a partir de sua região central. O Sistema Solar está localizado em um desses braços e não conseguimos observar sua estrutura completa. Em locais com baixa poluição luminosa é possível observar o braço.
Apesar de serem extremamente comuns no Universo, a origem dos braços espirais ainda não é compreendida. Um novo estudo baseado em dados do telescópio espacial Euclid busca responder isso ao investigar como o número de braços espirais se relaciona com a massa e a concentração de estrelas.
Braços espirais
Os braços espirais são estruturas curvas que se estendem a partir da região central das galáxias espirais, formando o padrão observado em sistemas como a Via Láctea e a Galáxia de Andrômeda. Eles são compostos por concentrações de estrelas, gás interestelar e poeira, além de regiões de formação estelar.
Essas estruturas representam um dos principais componentes das galáxias espirais e desempenham um papel importante em sua organização. É nos braços espirais que se concentram estrelas jovens, enquanto estrelas mais antigas também atravessam essas regiões durante sua órbita.
Não está orbitando o buraco negro
Embora seja comum dizer que os braços espirais "orbitam" o buraco negro supermassivo no centro da galáxia, isso não é correto. As estrelas, o gás e a poeira orbitam o centro de massa da galáxia, que é dominado principalmente pela distribuição de matéria visível e matéria escura.
Se os braços espirais fossem estruturas materiais girando junto com as estrelas ao redor do buraco negro, eles desapareceriam com o tempo devido à rotação diferencial da galáxia. As regiões internas do disco completariam uma órbita em torno do centro muito mais rapidamente do que as regiões externas.
Entendendo os braços espirais
Para investigar a origem dos braços espirais, os pesquisadores analisaram mais de 380 mil galáxias observadas pelo telescópio espacial Euclid. Além do número de braços, o conjunto de dados também inclui informações sobre massa estelar, concentração de estrelas e taxa de formação estelar.
Os resultados mostraram que cerca de 60% a 70% das galáxias espirais possuem dois braços principais, 15% a 20% apresentam três braços e cerca de 1% possuem apenas um. As galáxias com bojos centrais maiores, como a Via Láctea, tendem a exibir dois braços dominantes.
Como eles se formam?
Embora o estudo não resolva a origem dos braços espirais, ele fornece evidências de que sua estrutura está relacionada à distribuição de massa, incluindo a matéria escura. Os resultados indicam que o número de braços espirais pode funcionar como um indicador indireto da concentração de matéria.
Os pesquisadores também encontraram indícios de que galáxias mais massivas tendem a manter padrões persistentes com dois braços espirais. Enquanto sistemas com três braços podem representar estruturas transitórias ou recorrentes.
Referência da notícia
Smith et al. (2026). Galaxy Spiral Arm Count versus Concentration and Mass: A First Look with Euclid.