Chuvas intensas, tempestades e frio mantém o padrão incomum nesta semana de setembro

A segunda quinzena do mês de setembro se mantém com um padrão incomum nestes primeiros dias, com alertas e riscos de chuvas intensas, tempestades e temperaturas baixas sobre estados do Centro-Sul do Brasil.

A segunda quinzena de setembro manterá o padrão incomum para esta época do ano no país nestes primeiros dias. Há previsão de instabilidades com riscos de chuvas intensas e tempestades. Ao longo da semana, o cenário mudará com a incursão de ar polar no Centro-Sul, provocando queda nas temperaturas.

Essas características vêm marcando os últimos dias em diversos estados brasileiros, onde o tempo firme e seco costuma predominar neste período. No entanto, em 2026, o tempo tem apresentado um comportamento diferente. A seguir, confira a previsão do tempo para esta semana.

Semana começa com tempo fechado no PR, MS, SP, MG e RJ

As instabilidades ainda estarão presentes sobre o Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro ao longo desta segunda (14) e terça-feira (15). Na madrugada de amanhã (14), há previsão de pancadas moderadas, com risco de chuvas intensas em pontos isolados desses 5 estados.

Chuva prevista para a tarde desta segunda-feira (14), de acordo com o modelo ECMWF.

Durante a manhã, a atenção se volta para o centro-oeste paulista, sul sul-mato-grossense e localidades do sul de Minas, que terão chuvas intensas acompanhadas de trovoadas. Até o final da manhã, o sul do Rio de Janeiro e o norte do Paraná também ficam em alerta.

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No período da tarde e noite, a presença de nuvens carregadas dimiui sobre o Mato Grosso do Sul, permanecendo instabilidades apenas no leste do estado. Em contrapartida, o Sudeste e o Paraná seguem sob alerta para tempestades e chuvas fortes, com maior incidência em áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Previsão de nebulosidade e chuva para a tarde de sexta-feira (18) no Centro-Sul do Brasil.

As precipitações avançam pela madrugada de terça-feira (15) com risco de temporais e potenciais transtornos. Contudo, as instabilidades perderão força e o sol voltará a aparecer gradualmente no Mato Grosso do Sul, em São Paulo e em Minas Gerais. No Rio de Janeiro, o tempo continuará encoberto, mas as chuvas perderão espaço no Sudeste até o final da noite.

A partir de quarta-feira (16), o tempo voltará a ficar mais estável no Centro-Sul, apresentando apenas variação de nebulosidade. O cenário ficará parcialmente nublado, com maiores probabilidades de chuvas pontuais no leste do Sudeste até o final da semana.

Ar frio avança e provoca queda nas temperaturas

Além das chuvas, os próximos dias serão marcados pelo avanço de uma massa de ar frio sobre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As primeiras horas de segunda-feira (14) terão termômetros abaixo de 10°C em grande parte do território gaúcho, com possibilidade de geadas pontuais, onde as temperaturas previstas ficam abaixo de 5°C.

Ar polar avança pelo Centro-Sul do Brasil e faz temperaturas máximas ficarem baixas.

A situação será semelhante na Serra Catarinense, onde o amanhecer terá temperaturas próximas de 0°C. Nas demais áreas do Centro-Sul do Brasil, o frio será sentido com mais força no período da tarde, pois as máximas não subirão tanto quanto nos dias anteriores.

No Paraná, a segunda-feira (14) registrará máximas entre 13°C e 20°C. No leste paulista, sul de Minas e parte do Rio de Janeiro, os termômetros não superam 20°C neste início de semana. No Mato Grosso do Sul, as máximas chegam aos 24°C, o que representa um alívio térmico para a região.

Temperatura prevista para as primeiras horas desta terça-feira (15).

Na terça-feira (15), a madrugada e o início da manhã terão marcas inferiores a 5°C em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, aumentando a chance de geadas neste mês de setembro. O frio também predominará no Paraná, em São Paulo, parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e centro-sul do Espírito Santo, com mínimas entre 9°C e 16°C.

A partir de terça-feira (15) à tarde, a massa de ar polar perderá força e o frio ficará restrito ao Rio Grande do Sul, Serra Catarinense e pontos mais elevados do Sudeste, com máximas inferiores a 20°C. Nas outras localidades do Centro-Sul, os termômetros superam os 21°C, alcançando 26°C no noroeste paulista.