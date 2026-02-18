Será que finalmente desvendamos o segredo do Triângulo das Bermudas?

E se o segredo do Triângulo das Bermudas fosse muito mais simples do que imaginamos? Os inúmeros desaparecimentos e naufrágios registrados na região poderiam então ser perfeitamente explicados.

Nas últimas décadas, muitas hipóteses foram apresentadas para explicar o mistério do Triângulo das Bermudas, mas será que o sobrenatural tem algo a ver com isso?

Um cientista australiano anunciou que finalmente desvendou o segredo do Triângulo das Bermudas, uma área conhecida por seus inúmeros desaparecimentos. Saiba mais abaixo.

O famoso Triângulo das Bermudas

O Triângulo das Bermudas é hoje conhecido por todos. Esta área de aproximadamente 500 mil quilômetros quadrados no Oceano Atlântico tem uma péssima reputação devido aos vários acidentes que ali ocorreram nas últimas décadas. De naufrágios a quedas de aviões e desaparecimentos inexplicáveis, esta região do mundo parece, infelizmente, atrair desastres.

Foi em um artigo publicado em fevereiro de 1964 na revista Argosy que o jornalista Vincent Gaddis apelidou pela primeira vez a região localizada entre a Flórida, o arquipélago das Bermudas e Porto Rico de "Triângulo das Bermudas Mortal".

Dez anos depois, um best-seller mundial de Charles Berlitz, publicado em 1974, trouxe essa região para o centro das atenções, abrindo caminho para diversas investigações, relatórios e, sobretudo, teorias sobre o assunto.

Os muitos desaparecimentos que ocorreram nessa região, alguns dos quais permanecem inexplicáveis até hoje, deram origem a hipóteses mais ou menos extravagantes, tanto do público em geral quanto dos cientistas. De anomalias no campo magnético a ondas gigantes, ou mesmo fendas temporais e abduções alienígenas, por que tantos desaparecimentos ocorrem no Triângulo das Bermudas?

Uma explicação muito simples

Segundo o cientista australiano Karl Kruszelnicki, a resposta para esse enigma, que persiste há décadas, não está nem no sensacionalismo nem no sobrenatural. Em sua análise, a explicação para os desaparecimentos e acidentes no Triângulo das Bermudas é, na verdade, bastante simples.

Segundo o pesquisador, os numerosos incidentes ocorridos nessa parte do Atlântico se explicam simplesmente pelo fato de o Triângulo das Bermudas ser uma região muito frequentada por navios e aeronaves. Estatisticamente, quanto maior o tráfego, maior o risco de acidentes, independentemente da região em questão.

Segundo o cientista Karl Kruszelnicki, o número de acidentes ou desaparecimentos de navios e aeronaves é proporcionalmente o mesmo que em qualquer outro lugar do mundo. Os números, na verdade, não mostram nenhuma anomalia real; o Triângulo das Bermudas seria, portanto, nada mais que um mito.

Essa observação também é compartilhada por outras instituições importantes. Em 1975, a seguradora Lloyd's, com sede em Londres, afirmou que o Triângulo das Bermudas não era mais perigoso do que outras rotas marítimas internacionais, e as seguradoras não consideraram necessário aumentar os prêmios para navios ou aeronaves que operavam nessa área em 2006.

Por fim, a agência NOAA declarou em 2010 que não havia evidências de que desaparecimentos misteriosos fossem mais frequentes no Triângulo das Bermudas do que em outras áreas oceânicas movimentadas.

De fato, a grande maioria dos acidentes que ocorrem nessa região do mundo são explicáveis. Na maioria das vezes, estão ligados a condições climáticas adversas, já que essa área é propensa a ciclones e/ou tempestades tropicais entre junho e novembro, ou a erros de navegação, pilotagem ou comunicação.

Em resumo, não há explicação sobrenatural para o Triângulo das Bermudas; essa área é simplesmente uma zona de tráfego intenso onde as forças da natureza e o erro humano podem levar a tragédias, como em muitas outras partes do mundo. Em última análise, segundo o pesquisador, o segredo do Triângulo das Bermudas é simples: não há nenhum.

Referência da notícia

La fin d'une légende ? Un scientifique affirme avoir percé le secret du triangle des Bermudes. 12 de fevereiro, 2026. Elodie Falco.